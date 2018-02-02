نابل .. مطاردة سيارة تحمل سجائر مهربة

قامت دورية تابعة للحرس الديواني بنابل مساء الاربعاء بمطاردة سيارة لم تمتثل لاشارة الدورية وتواصلت المطاردة من البسباسية الى غاية بئر بورقبة على مستوى الطريق الوطنية عدد 1 اين توقف سائق السيارة بعد اصطدامه بسيارة اخرى وبالتحري مع السائق تبين انه في حالة سكر وبتفتيش الوسيلة تم العثور على قرابة الف علبة سجائر قدرت قيمتها بـ1800دينار فتم حجر البضاعة المهربة والسيارة وتحرير محضر في الغرض.