تطاوين ..عضو بالاتحاد الجهوي للمرأة تتعرض إلى اعتداء جسدي..

تعرضت، امس الاربعاء، عضو بالاتحاد الجهوي للمراة بتطاوين والناشطة بالمجمتع المدني فاطمة التائب الى الاعتداء بالعنف المادي واللفظي من طرف مجهول في الطريق العام.

وفي تصريح لـ»الشروق»، افادت المتضررة ان مجهولا اعترض سبيلها وسط مدينة تطاوين وهي في طريقها الى العمل وحاول مضايقتها واستفزازها بتصرفات وصفتها بالصبيانية مما اثار غضبها وصرخت في وجهه امام العامة مطالبة اياه بترك سبيلها غير ان المتهم عمد الى ضربها ولاذ بالفرار.

واضافت محدثتنا انها تقدمت بشكاية ضد المتهم بمركز الامن بمعتمدية تطاوين الشمالية مرفوقة بشهادة طبية، موضحة ان الابحاث لا تزال جارية من اجل ايقافه

من جهته، ندد الاتحاد الجهوي للمراة بتطاوين والنشطاء والناشطات بالمجتمع المدني بهذه الحادثة وطالبوا بوضع حد لهذه الممارسات في حق المراة بالجهة.

كما تعهد والي الجهة بتتبع القضية.





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