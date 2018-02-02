عين دراهم ... وفاة امرأة وإحالة الثانية على الانعاش

استفاقت منطقة أولاد خميسة المتاخمة للحدود التونسية الجزائرية من عمادة تاقمة التابعة لمعتمدية عين دراهم صباح امس الخميس على خبر محزن ومبكي مفاده وفاة امرأة واحالة الثانية على الانعاش. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن سبب الوفاة يعود الى سقوط صخرة كبيرة الحجم على المرأتين بينما كانتا بصدد استخراج الرمل المعد للبناء من مقطع حجارة يذكر انه غير مستغل بالمنطقة لتهلك الاولى على عين المكان فيما تم نقل الثانية من طرف اعوان الحماية المدنية بعين دراهم الى المستشفي الجهوي بجندوبة لتبقي تحت العناية المركزة وحالتها حسب مصادر طبية حرجة».

محمد الهادي العبيدي