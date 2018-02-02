سيدي بوزيد .. تهديدات بالقتل لمعتمد منزل بوزيان

سيدي بوزيد ـ الشروق:

اكد امس معتمد منزل بوزيان انيس بن عمر في تصريح لـ«الشروق» انه تلقى تهديدات بالقتل بواسطة رسالة وجدها على مكتبه بمقر المعتمدية مساء الاربعاء. واضاف المعتمد ان الرسالة تتضمن تهديده بالتصفية الجسدية في صورة عدم مغادرته لمنصبه وذكر انه تم اعلام السلط المعنية بالامر وقد تحول اعوان الحرس وقاموا بمعاينة الرسالة.

وذكر انيس بن عمر انه قام باتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض خاصة وانه سبق وأن تعرض للتهديد سابقا عبر صفحات التواصل الاجتماعي مثمنا وقفة المجتمع المدني والموظفين والمواطنين وتضامنهم معه وبين ان هذه التهديدات لن تزيده الا اصرارا على مواصلة عمله على معتمدية منزل بوزيان.





قيس عماري