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طبرقة ـ الشروق :
انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت بمدينة طبرقة يومي 31 جانفي و 01 فيفري 2018 اعلان طبرقة للتعايش الديني و الذي تضمن البنود التالية :
ـ صون الكرامة الانسانية التي أقرتها جميع الديانات .
ـ ضمان حرية الفرد و المجموعة في الاعتقاد و الإيمان حسب ما يمليه الضمير الفردي و يكفله دستور البلاد التونسية .
ـ تنزيل ما أقرته جميع الديانات من حرية المعتقد و التدين في اطار احترام الخيارات الفردية و الجماعية و عدم الاعتداء على النظام العام و المساس بالسلم الاجتماعي .
ـ مواجهة نزعة الرفض المتبادل على أساس ديني .
ـ مواجهة موجة العنف و التطرف و الارهاب الذي يهدد المجتمع مهما كانت ديانته و ذلك بتربية النشء على التحابب و التعايش السلمي.
ـ تكريس مبدأ التعايش الديني كرافعة للتنمية و عامل جذب للسياح و تدعيم للسياحة .
ـ جعل التعايش الديني بابا لسياحة ثقافية دينية واعدة يؤسس لسياحة موسمية مرتبطة بالأعياد الدينية لكل الديانات .
طبرقة ـ الشروق :
انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت بمدينة طبرقة يومي 31 جانفي و 01 فيفري 2018 اعلان طبرقة للتعايش الديني و الذي تضمن البنود التالية :
ـ صون الكرامة الانسانية التي أقرتها جميع الديانات .
ـ ضمان حرية الفرد و المجموعة في الاعتقاد و الإيمان حسب ما يمليه الضمير الفردي و يكفله دستور البلاد التونسية .
ـ تنزيل ما أقرته جميع الديانات من حرية المعتقد و التدين في اطار احترام الخيارات الفردية و الجماعية و عدم الاعتداء على النظام العام و المساس بالسلم الاجتماعي .
ـ مواجهة نزعة الرفض المتبادل على أساس ديني .
ـ مواجهة موجة العنف و التطرف و الارهاب الذي يهدد المجتمع مهما كانت ديانته و ذلك بتربية النشء على التحابب و التعايش السلمي.
ـ تكريس مبدأ التعايش الديني كرافعة للتنمية و عامل جذب للسياح و تدعيم للسياحة .
ـ جعل التعايش الديني بابا لسياحة ثقافية دينية واعدة يؤسس لسياحة موسمية مرتبطة بالأعياد الدينية لكل الديانات .
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018