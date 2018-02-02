اعلان طبرقة للتعايش الديني

طبرقة ـ الشروق :

انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت بمدينة طبرقة يومي 31 جانفي و 01 فيفري 2018 اعلان طبرقة للتعايش الديني و الذي تضمن البنود التالية :

ـ صون الكرامة الانسانية التي أقرتها جميع الديانات .

ـ ضمان حرية الفرد و المجموعة في الاعتقاد و الإيمان حسب ما يمليه الضمير الفردي و يكفله دستور البلاد التونسية .

ـ تنزيل ما أقرته جميع الديانات من حرية المعتقد و التدين في اطار احترام الخيارات الفردية و الجماعية و عدم الاعتداء على النظام العام و المساس بالسلم الاجتماعي .

ـ مواجهة نزعة الرفض المتبادل على أساس ديني .

ـ مواجهة موجة العنف و التطرف و الارهاب الذي يهدد المجتمع مهما كانت ديانته و ذلك بتربية النشء على التحابب و التعايش السلمي.

ـ تكريس مبدأ التعايش الديني كرافعة للتنمية و عامل جذب للسياح و تدعيم للسياحة .

ـ جعل التعايش الديني بابا لسياحة ثقافية دينية واعدة يؤسس لسياحة موسمية مرتبطة بالأعياد الدينية لكل الديانات .





عبد الكريم السلطاني