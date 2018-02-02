الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 02 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
اعلان طبرقة للتعايش الديني
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه... جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب... في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم...
الوطنية
اعلان طبرقة للتعايش الديني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

طبرقة ـ الشروق : 

انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت بمدينة طبرقة يومي 31 جانفي و 01 فيفري 2018 اعلان طبرقة للتعايش الديني و الذي تضمن البنود التالية :
ـ صون الكرامة الانسانية التي أقرتها جميع الديانات .
ـ ضمان حرية الفرد و المجموعة في الاعتقاد و الإيمان حسب ما يمليه الضمير الفردي و يكفله دستور البلاد التونسية .
ـ تنزيل ما أقرته جميع الديانات من حرية المعتقد و التدين في اطار احترام الخيارات الفردية و الجماعية و عدم الاعتداء على النظام العام و المساس بالسلم الاجتماعي .
ـ مواجهة نزعة الرفض المتبادل على أساس ديني .
ـ مواجهة موجة العنف و التطرف و الارهاب الذي يهدد المجتمع مهما كانت ديانته و ذلك بتربية النشء على التحابب و التعايش السلمي.
ـ تكريس مبدأ التعايش الديني كرافعة للتنمية و عامل جذب للسياح و تدعيم للسياحة .
ـ جعل التعايش الديني بابا لسياحة ثقافية دينية واعدة يؤسس لسياحة موسمية مرتبطة بالأعياد الدينية لكل الديانات .

عبد الكريم السلطاني
تقرؤون أيضا
من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018 السّاعة 21:28
أكدت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنه يمكن لمالكي المساكن وتسند...
المزيد >>
في تجمـــع حـــاشد أمــــام الـــــوزارة ... الأساتــــذة غاضبـون ويصعّدون
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تجمع احتجاجي وطني نفذه أمس أساتذة التعليم...
المزيد >>
تونس على رأس قائمة الدول في حوادث المرور.. رُخص السياقة في سن 16...رُخص لـ «القتل»؟
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أثارت مسالة مراجعة سن الحصول على رخصة السياقة...
المزيد >>
صوت الشــــــــــارع.. .ما رأيك في مقترح مراجعة سن الحصول على رخصة سياقة من 18 الى سن 16 سنة؟
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
شخصيا اعتبر أن من عمره 16 عاما لا يمكنه قيادة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الوطنية
اعلان طبرقة للتعايش الديني
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

طبرقة ـ الشروق : 

انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت بمدينة طبرقة يومي 31 جانفي و 01 فيفري 2018 اعلان طبرقة للتعايش الديني و الذي تضمن البنود التالية :
ـ صون الكرامة الانسانية التي أقرتها جميع الديانات .
ـ ضمان حرية الفرد و المجموعة في الاعتقاد و الإيمان حسب ما يمليه الضمير الفردي و يكفله دستور البلاد التونسية .
ـ تنزيل ما أقرته جميع الديانات من حرية المعتقد و التدين في اطار احترام الخيارات الفردية و الجماعية و عدم الاعتداء على النظام العام و المساس بالسلم الاجتماعي .
ـ مواجهة نزعة الرفض المتبادل على أساس ديني .
ـ مواجهة موجة العنف و التطرف و الارهاب الذي يهدد المجتمع مهما كانت ديانته و ذلك بتربية النشء على التحابب و التعايش السلمي.
ـ تكريس مبدأ التعايش الديني كرافعة للتنمية و عامل جذب للسياح و تدعيم للسياحة .
ـ جعل التعايش الديني بابا لسياحة ثقافية دينية واعدة يؤسس لسياحة موسمية مرتبطة بالأعياد الدينية لكل الديانات .

عبد الكريم السلطاني
تقرؤون أيضا
من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018 السّاعة 21:28
أكدت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، في بلاغ أصدرته، الجمعة، أنه يمكن لمالكي المساكن وتسند...
المزيد >>
في تجمـــع حـــاشد أمــــام الـــــوزارة ... الأساتــــذة غاضبـون ويصعّدون
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تجمع احتجاجي وطني نفذه أمس أساتذة التعليم...
المزيد >>
تونس على رأس قائمة الدول في حوادث المرور.. رُخص السياقة في سن 16...رُخص لـ «القتل»؟
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أثارت مسالة مراجعة سن الحصول على رخصة السياقة...
المزيد >>
صوت الشــــــــــارع.. .ما رأيك في مقترح مراجعة سن الحصول على رخصة سياقة من 18 الى سن 16 سنة؟
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
شخصيا اعتبر أن من عمره 16 عاما لا يمكنه قيادة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه... جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب... في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم...
﻿