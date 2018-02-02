جمعية المتقاعدين ...انطلاق المؤتمرات المحلية

تونس ـ الشروق: نزيهة بوسعيدي

انطلقت أمس المؤتمرات المحلية للجمعية التونسية للمتقاعدين وتتواصل الى غاية نهاية الشهر الجاري وذلك رغم حرمانها من التمويل العمومي الذي تحصل عليه سنويا من وزارة المراة والاسرة والطفولة وتجاهل السلط لايجاد حل لأزمتها وازاحة الاسباب التي تريد تعطيل نشاطها .

وتشمل هذه المؤتمرات 120 مكتبا محليا لاختيار تركيبة جديدة تمثل الشريحة الواسعة للمتقاعدين حيث ناهز عددهم مليونا و200 متقاعد ببلادنا.

وتنطلق المؤتمرات الجهوية بداية من شهر مارس القادم وينعقد المؤتمر الوطني بالعاصمة خلال شهر أفريل لتجديد المكتب الوطني الذي تترأسه حاليا السيدة نزيهة صفر المازني.