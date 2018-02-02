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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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جمعية المتقاعدين ...انطلاق المؤتمرات المحلية
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الوطنية
جمعية المتقاعدين ...انطلاق المؤتمرات المحلية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

تونس ـ الشروق: نزيهة بوسعيدي
انطلقت أمس المؤتمرات المحلية للجمعية التونسية للمتقاعدين وتتواصل الى غاية نهاية الشهر الجاري وذلك رغم حرمانها من التمويل العمومي الذي تحصل عليه سنويا من وزارة المراة والاسرة والطفولة وتجاهل السلط لايجاد حل لأزمتها وازاحة الاسباب التي تريد تعطيل نشاطها .
وتشمل هذه المؤتمرات 120 مكتبا محليا لاختيار تركيبة جديدة تمثل الشريحة الواسعة للمتقاعدين حيث ناهز عددهم مليونا و200 متقاعد ببلادنا.
وتنطلق المؤتمرات الجهوية بداية من شهر مارس القادم وينعقد المؤتمر الوطني بالعاصمة خلال شهر أفريل لتجديد المكتب الوطني الذي تترأسه حاليا السيدة نزيهة صفر المازني.

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الوطنية
جمعية المتقاعدين ...انطلاق المؤتمرات المحلية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

تونس ـ الشروق: نزيهة بوسعيدي
انطلقت أمس المؤتمرات المحلية للجمعية التونسية للمتقاعدين وتتواصل الى غاية نهاية الشهر الجاري وذلك رغم حرمانها من التمويل العمومي الذي تحصل عليه سنويا من وزارة المراة والاسرة والطفولة وتجاهل السلط لايجاد حل لأزمتها وازاحة الاسباب التي تريد تعطيل نشاطها .
وتشمل هذه المؤتمرات 120 مكتبا محليا لاختيار تركيبة جديدة تمثل الشريحة الواسعة للمتقاعدين حيث ناهز عددهم مليونا و200 متقاعد ببلادنا.
وتنطلق المؤتمرات الجهوية بداية من شهر مارس القادم وينعقد المؤتمر الوطني بالعاصمة خلال شهر أفريل لتجديد المكتب الوطني الذي تترأسه حاليا السيدة نزيهة صفر المازني.

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في تجمـــع حـــاشد أمــــام الـــــوزارة ... الأساتــــذة غاضبـون ويصعّدون
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صوت الشــــــــــارع.. .ما رأيك في مقترح مراجعة سن الحصول على رخصة سياقة من 18 الى سن 16 سنة؟
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
شخصيا اعتبر أن من عمره 16 عاما لا يمكنه قيادة...
المزيد >>
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عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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