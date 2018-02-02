مدير عام الصناعات المعملية لـ«الشروق».. نحو توريد 40 ألف طن من الإسمنت الأبيض على مراحل

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التأم مساء امس اجتماع لجميع الاطراف المتداخلة لحل ازمة الإسمنت الابيض التي استمرت اكثر من شهر وكان لها تداعيات وخيمة على مستعملي هذه المادة خاصة شركات الجليز.
تونس-الشروق: نزيهة بوسعيدي
وتواصلت ازمة الإسمنت الابيض لأكثر من شهر بعد غلق المصنع الوحيد الذي ينتج هذه المادة الحساسة بعد خلاف بين النقابة الاساسية وصاحب هذا المصنع الاسباني ، ازمة كان لها تداعيات وخيمة على قطاعات اخرى مرتبطة بهذه المادة على غرار معامل الجليز التي تناهز 52 مصنعا وتشغل 3 الاف عامل.
ودعت منظمة ارشاد المستهلك الى ضرورة وضع حد لهذه الازمة التي مست جيب المواطن وسيكون لها تداعيات على اسعار العقارات مستقبلا باعتبار الصبغة الاحتكارية التي يتمتع بها صاحب المصنع
وحول راي سلطة الاشراف في هذه الازمة والإجراء ات التي تم اتخاذها للتخفيف من حدتها قال مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة فتحي السهلاوي ل:»الشروق» :سمحنا بالتوريد وتلقينا عديد المطالب في هذا الشأن وهناك توجه نحو ترخيص الحاجيات المستعجلة المقدرة ب160 الف طن سنويا وتوريد 40الف طن حاليا على مراحل مع امكانية ايقافه في حال عودة المصنع التونسي الى سالف نشاطه معتبرا ان التوريد هو الحل الوحيد لحماية المصانع التي تعتمد الإسمنت الابيض وذكر ان هناك مساعي حثيثة لتقريب وجهات النظر وتطويق الازمة .
ويبدو ان الشركة الوحيدة التي تحتكر الإسمنت ترغب في الترفيع في الاسعار رغم احتكارها المادة والتمتع بالدعم الطاقي وفي المقابل عبرت وزارتا التجارة والصناعة عن رفضهما للترفيع في الأسعار قبل دراسة كلفة الانتاج على خلفية الحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيين مع الانفتاح على ايجاد الحلول الملائمة لجميع الاطراف.
التأم مساء امس اجتماع لجميع الاطراف المتداخلة لحل ازمة الإسمنت الابيض التي استمرت اكثر من شهر وكان لها تداعيات وخيمة على مستعملي هذه المادة خاصة شركات الجليز.
تونس-الشروق: نزيهة بوسعيدي
وتواصلت ازمة الإسمنت الابيض لأكثر من شهر بعد غلق المصنع الوحيد الذي ينتج هذه المادة الحساسة بعد خلاف بين النقابة الاساسية وصاحب هذا المصنع الاسباني ، ازمة كان لها تداعيات وخيمة على قطاعات اخرى مرتبطة بهذه المادة على غرار معامل الجليز التي تناهز 52 مصنعا وتشغل 3 الاف عامل.
ودعت منظمة ارشاد المستهلك الى ضرورة وضع حد لهذه الازمة التي مست جيب المواطن وسيكون لها تداعيات على اسعار العقارات مستقبلا باعتبار الصبغة الاحتكارية التي يتمتع بها صاحب المصنع
وحول راي سلطة الاشراف في هذه الازمة والإجراء ات التي تم اتخاذها للتخفيف من حدتها قال مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة فتحي السهلاوي ل:»الشروق» :سمحنا بالتوريد وتلقينا عديد المطالب في هذا الشأن وهناك توجه نحو ترخيص الحاجيات المستعجلة المقدرة ب160 الف طن سنويا وتوريد 40الف طن حاليا على مراحل مع امكانية ايقافه في حال عودة المصنع التونسي الى سالف نشاطه معتبرا ان التوريد هو الحل الوحيد لحماية المصانع التي تعتمد الإسمنت الابيض وذكر ان هناك مساعي حثيثة لتقريب وجهات النظر وتطويق الازمة .
ويبدو ان الشركة الوحيدة التي تحتكر الإسمنت ترغب في الترفيع في الاسعار رغم احتكارها المادة والتمتع بالدعم الطاقي وفي المقابل عبرت وزارتا التجارة والصناعة عن رفضهما للترفيع في الأسعار قبل دراسة كلفة الانتاج على خلفية الحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيين مع الانفتاح على ايجاد الحلول الملائمة لجميع الاطراف.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018