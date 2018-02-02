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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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مدير عام الصناعات المعملية لـ«الشروق».. نحو توريد 40 ألف طن من الإسمنت الأبيض على مراحل
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الإقتصادي
مدير عام الصناعات المعملية لـ«الشروق».. نحو توريد 40 ألف طن من الإسمنت الأبيض على مراحل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

التأم مساء امس اجتماع لجميع الاطراف المتداخلة لحل ازمة الإسمنت الابيض التي استمرت اكثر من شهر وكان لها تداعيات وخيمة على مستعملي هذه المادة خاصة شركات الجليز.

تونس-الشروق: نزيهة بوسعيدي
وتواصلت ازمة الإسمنت الابيض لأكثر من شهر بعد غلق المصنع الوحيد الذي ينتج هذه المادة الحساسة بعد خلاف بين النقابة الاساسية وصاحب هذا المصنع الاسباني ، ازمة كان لها تداعيات وخيمة على قطاعات اخرى مرتبطة بهذه المادة على غرار معامل الجليز التي تناهز 52 مصنعا وتشغل 3 الاف عامل.
ودعت منظمة ارشاد المستهلك الى ضرورة وضع حد لهذه الازمة التي مست جيب المواطن وسيكون لها تداعيات على اسعار العقارات مستقبلا باعتبار الصبغة الاحتكارية التي يتمتع بها صاحب المصنع
وحول راي سلطة الاشراف في هذه الازمة والإجراء ات التي تم اتخاذها للتخفيف من حدتها قال مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة فتحي السهلاوي ل:»الشروق» :سمحنا بالتوريد وتلقينا عديد المطالب في هذا الشأن وهناك توجه نحو ترخيص الحاجيات المستعجلة المقدرة ب160 الف طن سنويا وتوريد 40الف طن حاليا على مراحل مع امكانية ايقافه في حال عودة المصنع التونسي الى سالف نشاطه معتبرا ان التوريد هو الحل الوحيد لحماية المصانع التي تعتمد الإسمنت الابيض وذكر ان هناك مساعي حثيثة لتقريب وجهات النظر وتطويق الازمة .
ويبدو ان الشركة الوحيدة التي تحتكر الإسمنت ترغب في الترفيع في الاسعار رغم احتكارها المادة والتمتع بالدعم الطاقي وفي المقابل عبرت وزارتا التجارة والصناعة عن رفضهما للترفيع في الأسعار قبل دراسة كلفة الانتاج على خلفية الحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيين مع الانفتاح على ايجاد الحلول الملائمة لجميع الاطراف.

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مدير عام الصناعات المعملية لـ«الشروق».. نحو توريد 40 ألف طن من الإسمنت الأبيض على مراحل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

التأم مساء امس اجتماع لجميع الاطراف المتداخلة لحل ازمة الإسمنت الابيض التي استمرت اكثر من شهر وكان لها تداعيات وخيمة على مستعملي هذه المادة خاصة شركات الجليز.

تونس-الشروق: نزيهة بوسعيدي
وتواصلت ازمة الإسمنت الابيض لأكثر من شهر بعد غلق المصنع الوحيد الذي ينتج هذه المادة الحساسة بعد خلاف بين النقابة الاساسية وصاحب هذا المصنع الاسباني ، ازمة كان لها تداعيات وخيمة على قطاعات اخرى مرتبطة بهذه المادة على غرار معامل الجليز التي تناهز 52 مصنعا وتشغل 3 الاف عامل.
ودعت منظمة ارشاد المستهلك الى ضرورة وضع حد لهذه الازمة التي مست جيب المواطن وسيكون لها تداعيات على اسعار العقارات مستقبلا باعتبار الصبغة الاحتكارية التي يتمتع بها صاحب المصنع
وحول راي سلطة الاشراف في هذه الازمة والإجراء ات التي تم اتخاذها للتخفيف من حدتها قال مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة فتحي السهلاوي ل:»الشروق» :سمحنا بالتوريد وتلقينا عديد المطالب في هذا الشأن وهناك توجه نحو ترخيص الحاجيات المستعجلة المقدرة ب160 الف طن سنويا وتوريد 40الف طن حاليا على مراحل مع امكانية ايقافه في حال عودة المصنع التونسي الى سالف نشاطه معتبرا ان التوريد هو الحل الوحيد لحماية المصانع التي تعتمد الإسمنت الابيض وذكر ان هناك مساعي حثيثة لتقريب وجهات النظر وتطويق الازمة .
ويبدو ان الشركة الوحيدة التي تحتكر الإسمنت ترغب في الترفيع في الاسعار رغم احتكارها المادة والتمتع بالدعم الطاقي وفي المقابل عبرت وزارتا التجارة والصناعة عن رفضهما للترفيع في الأسعار قبل دراسة كلفة الانتاج على خلفية الحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيين مع الانفتاح على ايجاد الحلول الملائمة لجميع الاطراف.

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