صوت الشــــــــــارع.. .ما رأيك في مقترح مراجعة سن الحصول على رخصة سياقة من 18 الى سن 16 سنة؟

جاسر عوادي:

شخصيا اعتبر أن من عمره 16 عاما لا يمكنه قيادة سيارة وان التجارب أثبتت أنهم غير قادرين حتى على التحكم في دراجات نارية، وكانوا ضحايا لحوادث مرور وهذه المسالة تعد خطيرة.

خالد بن احمد:

باعتباري أبا لطفلين تقريبا في عمر 16 عاما، اعتقد انهما غير قادرين بعد على قيادة سيارة، وهذا المقترح اعتبره غير مسؤول وسيعرض حياة اطفالنا ومستعملي الطريق الى خطر واعتقد ان الاولوية اليوم هي النهوض بمستوى رخصة السياقة.

احمد بن رمضان:

شخصيا أرى ان القيادة في عمر 18 عاما تعتبر مجازفة فما بالك بالسياقة في عمر 16 عاما فانا اعتبرها كارثة ستحل على منظومة النقل والطرقات وقد تتسبب في مزيد من الضحايا وحوادث المرور.

عائدة:

انا ضد هذا المقترح بصفة قطعية، وارى ان الدعوة اليه امر غير صائب وناتج عن عدم دراية بما تعيشه تونس من حوادث طرقات اليمة وقد اثبتت التجارب ان سياقة اغلب الفئة العمرية التي تتراوح عمارهم بين 18 و20 سنة غير سليمة.