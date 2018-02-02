تونس على رأس قائمة الدول في حوادث المرور.. رُخص السياقة في سن 16...رُخص لـ «القتل»؟

أثارت مسالة مراجعة سن الحصول على رخصة السياقة من 18 سنة الى سن 16 سنة جدلا واسعا، بين من يراها استئناسا بالدول المتقدمة وبين من يعتبرها خطرا سيكلف الآلاف حياتهم ويزيد من إرهاب الطرقات...

تونس (الشروق) خديجة يحياوي

مقترح مراجعة سن الحصول على رخصة السياقة، تقدمت به الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، وهذا المقترح حاليا بصدد درسه على مستوى وزارة النقل، لكن هذه المسالة كانت مرفوضة من قبل المنظمات التي تعنى بالسلامة المرورية، وطالبت وزارة المرأة والطفولة بالتدخل لان الامر سيعرض حياة اطفال تونس للخطر.

وفي هذا الإطار، افاد عفيف الفريقي رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في تصريح ل»الشروق» ان الجمعية لا ترفض مقترح منح رخصة سياقة لمن سنهم 16 عاما من حيث المبدأ لانه استئناسا بالدول المتقدمة، لكن الجمعية تعترض على ذلك لان 50 بالمائة من ضحايا حوادث المرور هم من فئة الشباب، وهذه الفئة حسب محدثنا لها سلوكيات محفوفة بالمخاطر نتيجة شعور الشباب بالفتورة والاندفاع والتحدي ويمارسون السرعة ولا يتحكمون فيها، اضافة الى ذلك هناك عديد من الشباب يقود تحت تأثير المشروبات الكحولية وبعضهم يتعاطى المخدرات.

لا لتغليب المصلحة الذاتية

وقال الفريقي ان الجمعية ستعارض هذا المقترح لانه جاء دون انجاز دراسة علمية دقيقة وشاملة للواقع التونسي، مؤكدا انه سيتم التصدي الى محاولات دفع الاطفال الى التهلكة والخطر. واشار محدثنا الى ان المدافعين عن هذا المقترح هم تجار ومن مصلحتهم ذلك اما الجمعية فانها ستدافع عن حق هذه الفئة في الحياة وعدم تعريضهم الى مثل هذه المخاطر.

ودعا الفريقي الى مزيد العناية بهذه الفئة التي تعد مستقبل تونس وتربيتها على احترام القانون والغير والتربية المرورية منذ تعليمهم الابتدائي، داعيا الى ضرورة ترتيب الأولويات قبل الدعوة الى مثل هذه المخاطر وإعطاء الحق للناس في استخدام طريق امن

واعتبر محدثنا ان هذا المقترح ناتج عن الارتجال ويتضمن نوايا خبيثة ودوافع شخصية وذاتية قد تتسبب في مزيد من المحرقة للشباب، داعيا وزارة المراة والطفولة الى اتخاذ موقف من المسالة والتصدي لهذا الخطر، لان تونس لم تقيم بعد النتائج الايجابية والسلبية لقرار مراجعة رخصة السياقة من 20 الى سن 18 سنة، وهذا المقترح اعتبره الفريقي مواصلة لارهاب الطرقات وقصف ارواح الشباب.

واعتبر محدثنا ان مثل هذه المقترحات يجب ان يتم توسيع دائرة الاستشارة بخصوصها، داعيا وزارة النقل الى الالتزام بقرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 3 ماي 2016 بمناسبة افتتاحه المؤتمر الثالث العشر للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات وإعلانه عن 9 إجراءات من بينها إقرار القيام بمراجعة عميقة وشاملة في منظومة رخصة السياقة والجولان والفحص الفني وذلك للحد من مخاطر حوادث المرور وذلك استعدادا لتحديات المستقبل وارساء منظومة نقل أمنة.

الحق في طريق امن

من جهة أخرى، أوضح الناطق الرسمي باسم المرصد الوطني لسلامة المرور الملازم الاول اسامة بن مبروك في تصريح ل»الشروق» ان المرصد وفق لما لديه من معطيات حول تضرر الفئة الشبابية من حوادث المرور فانه يرى اسناد رخصة سياقة لمن سنهم 16 عاما يعد خطرا يهدد هذه الفئة ومستعملي الطريق ايضا.

وقال محدثنا ان اكثر من نصف عدد القتلى هم الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما وذلك وفقا للإحصائيات للسنوات التي تتراوح من 2012 الى 2016، مضيفا ان منظمة الصحة العالمية اكدت في تقرير اخير لها ان السبب الرئيسي للوفيات في العالم من الفئة العمرية بين 15 و29 عاما ناتج عن حوادث المرور وهو ما يؤكد ضرورة اعداد الاجيال، مشيرا الى ان المعطيات التي بذمة المرصد تدين الشباب من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و20 سنة.

وقال الناطق الرسمي انه في الدول المتقدمة قبل حصول من سنهم 16 عاما على رخصة سياقة فانه يتم إعدادهم منذ تعليمهم الابتدائي، ويقع منحهم شهائد في التربية المرورية في المجال النظري إذ انه في فرنسا يتم إجراء 3 امتحانات نظرية مسبقا، مشيرا الى ان البالغ من العمر 16 عاما اذا ما تحصل على رخصة سياقة فان بعضهم يمكن ان يستولي على سيارة والده ويهرب بها وهو ما يمكن ان يعرض حياته وحياة الآخرين الى متاهات خطيرة.

الرفع من مستوى رخصة السياقة

من جانبه، افاد رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة صابر الجلاصي في تصريح ل»الشروق» ان هذا المقترح جاء في اطار تنقيح الامر عدد 142 لسنة 2000 حتى يتلاءم مع الثورات الحاصلة في مجال السياقة خاصة ان تونس أمضت على اتفاقية «فينا» المتعلقة بالجولان سنة 2002 ومنذ ذلك الوقت لم يتم مواكبة التطورات الجارية في العالم.

وتابع محدثنا ان هذا المقترح يهدف الى الرفع في مستوى رخص السياقة والسلامة المرورية الذي سيتم من خلاله أيضا التدقيق في تعاريف اصناف رخص السياقة وكذلك سيضبط المدة الدنيا لساعات التكوين وكذلك مراجعة العمر الأدنى للحصول على رخص السياقة، مضيفا ان تونس ليست البلد الاول الذي يسمح فيه لمن أعمارهم 16 عاما بالسياقة مع مرافق.

واوضح الجلاصي انه سيتم ايضا دراسة الشروط التي يجب ان تتوفر في المرافق منها ان يكون اولا والي للطفل حتى يتحمل المسؤولية الجزائية عنه اضافة الى تحديد أقدمية رخصة سياقته، معتبرا ان من اعمارهم 16 سيتمرنون على السياقة مع مرافقيهم، وعند بلوغهم سن 18 عاما يتقدمون لاجراء الامتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة بعد إجرائهم لعدد الساعات المطلوبة التي سيحددها القانون بعد تنقيح الامر وضبط عدد ساعات الدنيا للتكوين.

وبخصوص المخاطر التي يمكن ان تنجر عن ذلك، قال محدثنا ان هذا المقترح سيتم فيه توسيع دائرة النقاش كما سيتم استشارة وزارتي العدل والداخلية للاستئناس برأيهما، موضحا ان الهدف هو مواكبة تطورات العالم في هذا المجال ومزيد تاطير الاطفال حتى يتدربون على السياقة والسلامة المرورية مع أوليائهم.

وأشار محدثنا ان تنقيح الامر عدد 142 سيمكن من إرساء لجان جهوية تابعة للجنة الوطنية المختصة في دراسة الوضع الصحي للحصول على رخصة سياقة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخصوصية التي تتلتئم مرة كل سنة وعليها الكثير من الضغوطات.