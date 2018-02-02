في تجمـــع حـــاشد أمــــام الـــــوزارة ... الأساتــــذة غاضبـون ويصعّدون

تجمع احتجاجي وطني نفذه أمس أساتذة التعليم الثانوي امام مقر وزارة التربية تنديدا بالإجراءات «المجحفة» في حقهم الواردة في ميزانية 2018 وتراجع وزارة التربية عن تعهداتها وما انجر عنه من ترد للوضع الاجتماعي صلب مختلف المؤسسات التربوية.

تونس ـ الشروق:

تحت شعار «تجمع الإصرار» وتنفيذا لقرارات الهيئة الادارية القطاعية التي انعقدت بداية الشهر المنقضي ، احتضنت أمس وزارة التربية تجمعا احتجاجيا حاشدا نفذه مدرسو التعليم الثانوي الذين توافدوا من مختلف المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بكامل تراب الجمهورية للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالإجراءات «المجحفة» الواردة بميزانية 2018 وتأثيرها على قدرتهم الشرائية الى جانب رفضهم لقرار الترفيع في مطلب التقاعد ومطالبة وزارة التربية بالإيفاء بتعهداتها الممضية في إتفاق أكتوبر 2011 الذي يصنف التدريس مهنة شاقة.

ويأتي هذا التحرّك الاحتجاجي - الذي سيعقبه الاضراب الحضوري لمدرسي التعليم الثانوي بجميع المؤسسات التربوية منتصف الشهر الحالي علاوة على حجب اعداد السداسي الاول عن الادارة - للضغط على سلطتي الاشراف وحثهما على الاستجابة لمستحقاتهم سواء تلك المتفق في شأنها او المطالب الجديدة التي لم تلق الحل بعد مفاوضات ماراطونية بين اطراف التفاوض.

«التصعيد التصعيد والعزيمة من حديد»، «لا تزييف ولا تطبيع تونس تونس مش للبيع»، «لا لمزيد تفقير الشعب»، «الشعب يريد تكريم المربي»، «يا حكومة الشعب الاستاذ ولد الشعب»، «لا لتجويع المربي» وغيرها من الشعارات الاخرى رددها المحتجون بأصوات غاضبة ترجمت حجم معاناتهم ولخصت موجة الاحتقان التي أصبح يعيشها مختلف العاملين في القطاع نتيجة السياسة المعتمدة في التعامل مع مستحقاتهم المتفق في شأن العديد منها. وأكّد الاساتذة المحتجون ان عدم استجابة سلطة الاشراف لجملة المطالب العالقة التي تضمنتها محاضر اتفاقيات عديدة ولامبالاتها بمشاغل المدرسين وعلى رأسها تعديل مقدرتهم الشّرائيّة والحسم في قضيّة تقاعدهم الى جانب الاسراع في إنهاء التّفاوض في نظامهم الأساسيّ الاستثنائيّ بجانبيه التّرتيبيّ والماليّ، اظطرهم الى التصعيد في نسق الاحتجاج وخوض معارك نضالية ستعقبها تحركات أخرى ستحددها الهيئة الادارية القطاعية التي ستنعقد قريبا.

وجدد المحتجون تمسكهم بحقهم في التقاعد الاختياري في سن الـ55 سنة و30 سنة عملا مع التنفيل بـ 5 سنوات تفعيلا لما نصت عليه اتفاقية 21 أكتوبر 2011 في بندها العاشر القاضي بتصنيف مهنة مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي بجميع رتبهم والراجعين بالنظر الى وزارة التربية ضمن المهن الشاقة والمرهقة وسد الشغورات الحاصلة في أغلب المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية الى جانب المطالبة بتسوية وضعية آلاف النواب الموزعين على مختلف المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية.

كما طالب المحتجون بوضع حد لتدهور الوضع التربوي وسن قانون يجرم الاعتداء على المربين وعلى العاملين بالمؤسسات التعليمية والتصدي للخروقات المتعلقة بديوان الخدمات المدرسية التي أضرت بآلاف التلاميذ معتبرين إياها بمثابة الجريمة الحقيقية في حق التلاميذ الى جانب المطالبة بإصدار الأنظمة الاساسية لمعلمي التطبيق الاول ومنشطي الرياضة وترسيم دفعة 2013.





شافية براهمي