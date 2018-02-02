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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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مؤتمر اتحاد الشغل بصفاقس.. فوز «قائمة الوفاء لمبادئ حشــــــاد وشهداء الوطــن»
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السياسي
مؤتمر اتحاد الشغل بصفاقس.. فوز «قائمة الوفاء لمبادئ حشــــــاد وشهداء الوطــن»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018


الشروق - مكتب صفاقس:
بعد منافسة حادة وحملة انتخابية ساخنة وما رافقها من تجاذبات، كشفت صناديق الاقتراع للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء عن فوز كل أعضاء «قائمة الوفاء لمبادئ حشاد وشهداء الوطن» برئاسة الكاتب العام الحالي عبد الهادي بن جمعة.
الفائزون هم عبد الهادي بن جمعة، يوسف العوادني، محسن اليوسفي، محمد عباس، فاطمة شبشوب، حمادي المسراطي، هدى بن حورية، ماهر قاسم، سمير الرقيق، فاخر العفاس ومرشد اللواتي.
الفائزون للهيئة الجهوية للنظام الداخلي هم الصحبي هماني، منيرة أولاد الحاج، عبد القادر كردون، والفائزون لهيئة المراقبة المالية هم رياض بن محفوظ، نزيهة خنفير وعلي بن فضلة.
المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل بصفاقس، له من الخبرة ما يؤهله لتحمل المسؤولية المناطة على عاتقه في الفترة المقبلة باعتبار ان عددا من أعضائه عائدون مع أعضاء جدد قادرين على ضخ دماء جديدة في شريان المكتب التنفيذي المنتخب حديثا.
المهام جسيمة، ولعل من أبرزها في هذه الفترة هو إعادة اللحمة في صفوف النقابيين بعد الحملات الانتخابية الساخنة التي عرفتها الساحة النقابية بصفاقس على خلفية دخول محمد شعبان الكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على الخط وترشحه في قائمة تضم اسماء لها وزنها لمنافسة قائمة بن جمعة .
الملاحظون يجمعون على قدرة الجسم النقابي بصفاقس للتعافي بسرعة ليتوجه المجهود إلى خدمة القضايا المطروحة اليوم وخاصة منها وضعية بعض العملة في عدد من الشركات الخاصة والجمعيات والمنظمات والعمل على حل المشاكل والمشاغل العالقة خدمة للمنظورين وفق رؤية واضحة تحمي منخرطي المنظمة وتضمن لهم حياة أفضل في ظل هذا الواقع.
والثابت أن حجم صفاقس ووزنها الديمغرافي والاقتصادي وإرثها النقابي البارز يفرض على المكتب التنفيذي الجديد العمل على الوقوف على حقيقة أسباب الاحتقان الاجتماعي لهذه الفترة مع العمل على تهيئة أرضية جديدة لتكوين كوادر نقابية شابة لتحمل المسؤوليات لاحقا في جهة تعتبر من أبرز مرتكزات العمل النقابي منذ نشأة المنظمة..

راشد شعور
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السياسي
مؤتمر اتحاد الشغل بصفاقس.. فوز «قائمة الوفاء لمبادئ حشــــــاد وشهداء الوطــن»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018


الشروق - مكتب صفاقس:
بعد منافسة حادة وحملة انتخابية ساخنة وما رافقها من تجاذبات، كشفت صناديق الاقتراع للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء عن فوز كل أعضاء «قائمة الوفاء لمبادئ حشاد وشهداء الوطن» برئاسة الكاتب العام الحالي عبد الهادي بن جمعة.
الفائزون هم عبد الهادي بن جمعة، يوسف العوادني، محسن اليوسفي، محمد عباس، فاطمة شبشوب، حمادي المسراطي، هدى بن حورية، ماهر قاسم، سمير الرقيق، فاخر العفاس ومرشد اللواتي.
الفائزون للهيئة الجهوية للنظام الداخلي هم الصحبي هماني، منيرة أولاد الحاج، عبد القادر كردون، والفائزون لهيئة المراقبة المالية هم رياض بن محفوظ، نزيهة خنفير وعلي بن فضلة.
المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل بصفاقس، له من الخبرة ما يؤهله لتحمل المسؤولية المناطة على عاتقه في الفترة المقبلة باعتبار ان عددا من أعضائه عائدون مع أعضاء جدد قادرين على ضخ دماء جديدة في شريان المكتب التنفيذي المنتخب حديثا.
المهام جسيمة، ولعل من أبرزها في هذه الفترة هو إعادة اللحمة في صفوف النقابيين بعد الحملات الانتخابية الساخنة التي عرفتها الساحة النقابية بصفاقس على خلفية دخول محمد شعبان الكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على الخط وترشحه في قائمة تضم اسماء لها وزنها لمنافسة قائمة بن جمعة .
الملاحظون يجمعون على قدرة الجسم النقابي بصفاقس للتعافي بسرعة ليتوجه المجهود إلى خدمة القضايا المطروحة اليوم وخاصة منها وضعية بعض العملة في عدد من الشركات الخاصة والجمعيات والمنظمات والعمل على حل المشاكل والمشاغل العالقة خدمة للمنظورين وفق رؤية واضحة تحمي منخرطي المنظمة وتضمن لهم حياة أفضل في ظل هذا الواقع.
والثابت أن حجم صفاقس ووزنها الديمغرافي والاقتصادي وإرثها النقابي البارز يفرض على المكتب التنفيذي الجديد العمل على الوقوف على حقيقة أسباب الاحتقان الاجتماعي لهذه الفترة مع العمل على تهيئة أرضية جديدة لتكوين كوادر نقابية شابة لتحمل المسؤوليات لاحقا في جهة تعتبر من أبرز مرتكزات العمل النقابي منذ نشأة المنظمة..

راشد شعور
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