مؤتمر اتحاد الشغل بصفاقس.. فوز «قائمة الوفاء لمبادئ حشــــــاد وشهداء الوطــن»

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الشروق - مكتب صفاقس:
بعد منافسة حادة وحملة انتخابية ساخنة وما رافقها من تجاذبات، كشفت صناديق الاقتراع للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء عن فوز كل أعضاء «قائمة الوفاء لمبادئ حشاد وشهداء الوطن» برئاسة الكاتب العام الحالي عبد الهادي بن جمعة.
الفائزون هم عبد الهادي بن جمعة، يوسف العوادني، محسن اليوسفي، محمد عباس، فاطمة شبشوب، حمادي المسراطي، هدى بن حورية، ماهر قاسم، سمير الرقيق، فاخر العفاس ومرشد اللواتي.
الفائزون للهيئة الجهوية للنظام الداخلي هم الصحبي هماني، منيرة أولاد الحاج، عبد القادر كردون، والفائزون لهيئة المراقبة المالية هم رياض بن محفوظ، نزيهة خنفير وعلي بن فضلة.
المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل بصفاقس، له من الخبرة ما يؤهله لتحمل المسؤولية المناطة على عاتقه في الفترة المقبلة باعتبار ان عددا من أعضائه عائدون مع أعضاء جدد قادرين على ضخ دماء جديدة في شريان المكتب التنفيذي المنتخب حديثا.
المهام جسيمة، ولعل من أبرزها في هذه الفترة هو إعادة اللحمة في صفوف النقابيين بعد الحملات الانتخابية الساخنة التي عرفتها الساحة النقابية بصفاقس على خلفية دخول محمد شعبان الكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على الخط وترشحه في قائمة تضم اسماء لها وزنها لمنافسة قائمة بن جمعة .
الملاحظون يجمعون على قدرة الجسم النقابي بصفاقس للتعافي بسرعة ليتوجه المجهود إلى خدمة القضايا المطروحة اليوم وخاصة منها وضعية بعض العملة في عدد من الشركات الخاصة والجمعيات والمنظمات والعمل على حل المشاكل والمشاغل العالقة خدمة للمنظورين وفق رؤية واضحة تحمي منخرطي المنظمة وتضمن لهم حياة أفضل في ظل هذا الواقع.
والثابت أن حجم صفاقس ووزنها الديمغرافي والاقتصادي وإرثها النقابي البارز يفرض على المكتب التنفيذي الجديد العمل على الوقوف على حقيقة أسباب الاحتقان الاجتماعي لهذه الفترة مع العمل على تهيئة أرضية جديدة لتكوين كوادر نقابية شابة لتحمل المسؤوليات لاحقا في جهة تعتبر من أبرز مرتكزات العمل النقابي منذ نشأة المنظمة..
الشروق - مكتب صفاقس:
بعد منافسة حادة وحملة انتخابية ساخنة وما رافقها من تجاذبات، كشفت صناديق الاقتراع للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء عن فوز كل أعضاء «قائمة الوفاء لمبادئ حشاد وشهداء الوطن» برئاسة الكاتب العام الحالي عبد الهادي بن جمعة.
الفائزون هم عبد الهادي بن جمعة، يوسف العوادني، محسن اليوسفي، محمد عباس، فاطمة شبشوب، حمادي المسراطي، هدى بن حورية، ماهر قاسم، سمير الرقيق، فاخر العفاس ومرشد اللواتي.
الفائزون للهيئة الجهوية للنظام الداخلي هم الصحبي هماني، منيرة أولاد الحاج، عبد القادر كردون، والفائزون لهيئة المراقبة المالية هم رياض بن محفوظ، نزيهة خنفير وعلي بن فضلة.
المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل بصفاقس، له من الخبرة ما يؤهله لتحمل المسؤولية المناطة على عاتقه في الفترة المقبلة باعتبار ان عددا من أعضائه عائدون مع أعضاء جدد قادرين على ضخ دماء جديدة في شريان المكتب التنفيذي المنتخب حديثا.
المهام جسيمة، ولعل من أبرزها في هذه الفترة هو إعادة اللحمة في صفوف النقابيين بعد الحملات الانتخابية الساخنة التي عرفتها الساحة النقابية بصفاقس على خلفية دخول محمد شعبان الكاتب العام السابق للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على الخط وترشحه في قائمة تضم اسماء لها وزنها لمنافسة قائمة بن جمعة .
الملاحظون يجمعون على قدرة الجسم النقابي بصفاقس للتعافي بسرعة ليتوجه المجهود إلى خدمة القضايا المطروحة اليوم وخاصة منها وضعية بعض العملة في عدد من الشركات الخاصة والجمعيات والمنظمات والعمل على حل المشاكل والمشاغل العالقة خدمة للمنظورين وفق رؤية واضحة تحمي منخرطي المنظمة وتضمن لهم حياة أفضل في ظل هذا الواقع.
والثابت أن حجم صفاقس ووزنها الديمغرافي والاقتصادي وإرثها النقابي البارز يفرض على المكتب التنفيذي الجديد العمل على الوقوف على حقيقة أسباب الاحتقان الاجتماعي لهذه الفترة مع العمل على تهيئة أرضية جديدة لتكوين كوادر نقابية شابة لتحمل المسؤوليات لاحقا في جهة تعتبر من أبرز مرتكزات العمل النقابي منذ نشأة المنظمة..
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018