الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 02 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أخبار الأحزاب
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه... جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب... في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم...
السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

حركة النهضة

قال جمال العوي رئيس مكتب الإعلام والاتصال بحركة النهضة أنّ هناك أطرافا ترغب في الالتحاق بوثيقة قرطاج، مُضيفا:» الحكومة تحظى بالحد المعقول من الاسناد داخل البرلمان، وحركة النهضة ستواصل التصويت لفائدة القوانين التي ستقدمها حكومة الشاهد، ووثيقة قرطاج التي تمثل الحزام السياسي لحكومة يوسف الشاهد، مفتوحة لمزيد تدعيمها بمنظمات واحزاب اخرى، اضافة الى قابليتها للتعديل والمراجعة».

الجبهة الشعبية

دعت كتلة الجبهة الشعبية في بيان أصدرته، الحكومة الفرنسية، إن كانت لديها الإرادة والعزيمة الصادقة لدعم تحقيق التطلعات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية في تونس، أن تتخذ جملة إجراءات منها فسخ إجمالي ديونها العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية اعترافا من الدولة الفرنسية بدينها التاريخي تجاه تونس وتخفيفا لعبء الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية، والترفيع المعتبر في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة وحماية البيئة، واقرار اجراءات تهدف إلى ضمان حرية تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين.

التيار الشعبي

انعقدت اللجنة المركزية للتيار الشعبي يوم الإربعاء 31 جانفي 2018 بالمقر المركزي للحزب بتونس وبعد النقاش والتداول بين الأعضاء وبناء على مقررات سابقة قررت اللجنة المركزية عقد المؤتمر الأول للتيار الشعبي يومي 24 و25 مارس 2018 بتونس العاصمة.

تقرؤون أيضا
ايمانوال ماكرون في البرلمان .. تونس نموذج فريد وفرنسا ستساعدها كأخ لا كصديق
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في خطاب مرتجل امتدّ على 53 دقيقة تحدّث الرئيس الفرنسي «ايمانوال ماكرون « في جلسة ممتازة بالبرلمان عن كل...
المزيد >>
اعادة هيكلة واصلاح
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،...
المزيد >>
تعزيز علاقات التعاون
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، خلال...
المزيد >>
مضاعفة عدد العاملين
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن الرئيس المدير العام لمجموعة أورونج...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

حركة النهضة

قال جمال العوي رئيس مكتب الإعلام والاتصال بحركة النهضة أنّ هناك أطرافا ترغب في الالتحاق بوثيقة قرطاج، مُضيفا:» الحكومة تحظى بالحد المعقول من الاسناد داخل البرلمان، وحركة النهضة ستواصل التصويت لفائدة القوانين التي ستقدمها حكومة الشاهد، ووثيقة قرطاج التي تمثل الحزام السياسي لحكومة يوسف الشاهد، مفتوحة لمزيد تدعيمها بمنظمات واحزاب اخرى، اضافة الى قابليتها للتعديل والمراجعة».

الجبهة الشعبية

دعت كتلة الجبهة الشعبية في بيان أصدرته، الحكومة الفرنسية، إن كانت لديها الإرادة والعزيمة الصادقة لدعم تحقيق التطلعات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية في تونس، أن تتخذ جملة إجراءات منها فسخ إجمالي ديونها العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية اعترافا من الدولة الفرنسية بدينها التاريخي تجاه تونس وتخفيفا لعبء الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية، والترفيع المعتبر في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة وحماية البيئة، واقرار اجراءات تهدف إلى ضمان حرية تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين.

التيار الشعبي

انعقدت اللجنة المركزية للتيار الشعبي يوم الإربعاء 31 جانفي 2018 بالمقر المركزي للحزب بتونس وبعد النقاش والتداول بين الأعضاء وبناء على مقررات سابقة قررت اللجنة المركزية عقد المؤتمر الأول للتيار الشعبي يومي 24 و25 مارس 2018 بتونس العاصمة.

تقرؤون أيضا
ايمانوال ماكرون في البرلمان .. تونس نموذج فريد وفرنسا ستساعدها كأخ لا كصديق
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في خطاب مرتجل امتدّ على 53 دقيقة تحدّث الرئيس الفرنسي «ايمانوال ماكرون « في جلسة ممتازة بالبرلمان عن كل...
المزيد >>
اعادة هيكلة واصلاح
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،...
المزيد >>
تعزيز علاقات التعاون
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، خلال...
المزيد >>
مضاعفة عدد العاملين
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن الرئيس المدير العام لمجموعة أورونج...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه... جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب... في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم...
﻿