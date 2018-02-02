أخبار الأحزاب

حركة النهضة

قال جمال العوي رئيس مكتب الإعلام والاتصال بحركة النهضة أنّ هناك أطرافا ترغب في الالتحاق بوثيقة قرطاج، مُضيفا:» الحكومة تحظى بالحد المعقول من الاسناد داخل البرلمان، وحركة النهضة ستواصل التصويت لفائدة القوانين التي ستقدمها حكومة الشاهد، ووثيقة قرطاج التي تمثل الحزام السياسي لحكومة يوسف الشاهد، مفتوحة لمزيد تدعيمها بمنظمات واحزاب اخرى، اضافة الى قابليتها للتعديل والمراجعة».

الجبهة الشعبية

دعت كتلة الجبهة الشعبية في بيان أصدرته، الحكومة الفرنسية، إن كانت لديها الإرادة والعزيمة الصادقة لدعم تحقيق التطلعات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية في تونس، أن تتخذ جملة إجراءات منها فسخ إجمالي ديونها العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية اعترافا من الدولة الفرنسية بدينها التاريخي تجاه تونس وتخفيفا لعبء الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية، والترفيع المعتبر في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة وحماية البيئة، واقرار اجراءات تهدف إلى ضمان حرية تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين.

التيار الشعبي

انعقدت اللجنة المركزية للتيار الشعبي يوم الإربعاء 31 جانفي 2018 بالمقر المركزي للحزب بتونس وبعد النقاش والتداول بين الأعضاء وبناء على مقررات سابقة قررت اللجنة المركزية عقد المؤتمر الأول للتيار الشعبي يومي 24 و25 مارس 2018 بتونس العاصمة.