أخبار الأحزاب

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حركة النهضة
قال جمال العوي رئيس مكتب الإعلام والاتصال بحركة النهضة أنّ هناك أطرافا ترغب في الالتحاق بوثيقة قرطاج، مُضيفا:» الحكومة تحظى بالحد المعقول من الاسناد داخل البرلمان، وحركة النهضة ستواصل التصويت لفائدة القوانين التي ستقدمها حكومة الشاهد، ووثيقة قرطاج التي تمثل الحزام السياسي لحكومة يوسف الشاهد، مفتوحة لمزيد تدعيمها بمنظمات واحزاب اخرى، اضافة الى قابليتها للتعديل والمراجعة».
الجبهة الشعبية
دعت كتلة الجبهة الشعبية في بيان أصدرته، الحكومة الفرنسية، إن كانت لديها الإرادة والعزيمة الصادقة لدعم تحقيق التطلعات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية في تونس، أن تتخذ جملة إجراءات منها فسخ إجمالي ديونها العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية اعترافا من الدولة الفرنسية بدينها التاريخي تجاه تونس وتخفيفا لعبء الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية، والترفيع المعتبر في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة وحماية البيئة، واقرار اجراءات تهدف إلى ضمان حرية تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين.
التيار الشعبي
انعقدت اللجنة المركزية للتيار الشعبي يوم الإربعاء 31 جانفي 2018 بالمقر المركزي للحزب بتونس وبعد النقاش والتداول بين الأعضاء وبناء على مقررات سابقة قررت اللجنة المركزية عقد المؤتمر الأول للتيار الشعبي يومي 24 و25 مارس 2018 بتونس العاصمة.
حركة النهضة
قال جمال العوي رئيس مكتب الإعلام والاتصال بحركة النهضة أنّ هناك أطرافا ترغب في الالتحاق بوثيقة قرطاج، مُضيفا:» الحكومة تحظى بالحد المعقول من الاسناد داخل البرلمان، وحركة النهضة ستواصل التصويت لفائدة القوانين التي ستقدمها حكومة الشاهد، ووثيقة قرطاج التي تمثل الحزام السياسي لحكومة يوسف الشاهد، مفتوحة لمزيد تدعيمها بمنظمات واحزاب اخرى، اضافة الى قابليتها للتعديل والمراجعة».
الجبهة الشعبية
دعت كتلة الجبهة الشعبية في بيان أصدرته، الحكومة الفرنسية، إن كانت لديها الإرادة والعزيمة الصادقة لدعم تحقيق التطلعات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية في تونس، أن تتخذ جملة إجراءات منها فسخ إجمالي ديونها العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية اعترافا من الدولة الفرنسية بدينها التاريخي تجاه تونس وتخفيفا لعبء الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية، والترفيع المعتبر في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة وحماية البيئة، واقرار اجراءات تهدف إلى ضمان حرية تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين.
التيار الشعبي
انعقدت اللجنة المركزية للتيار الشعبي يوم الإربعاء 31 جانفي 2018 بالمقر المركزي للحزب بتونس وبعد النقاش والتداول بين الأعضاء وبناء على مقررات سابقة قررت اللجنة المركزية عقد المؤتمر الأول للتيار الشعبي يومي 24 و25 مارس 2018 بتونس العاصمة.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018