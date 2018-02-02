أولا وأخيرا .. لا «كرني أبيض» ولا نوايا حسنة

اسأل فقط لعلّي أجد في الجواب ضميدة لكسر في خاطري.

الى متى سيبقى من نصّبوا أنفسهم لسان دفاع عنا نيابة عن لسان الحال يتكلمون لا بلسانهم ولا بلسان القلم وإنما بلسان «الصباط» المطاطي اللزج الفاقد لرباطه والضارب لكل قدم تخطو خطوة الى الأمام والطويل ـ يا طويل العمر ـ أليس هم من يطالبون باستئصال ورم الفساد من البلاد بإجراء عمليات موجعة وفي الآن نفسه يرفضون الوجع وكأني بهم يطمحون الى حكم يعمل بالليزر لا يؤلم ولا يوجع وبالتالي لا يحتاجون الى حكومة تكنوقراط ولا الى حكومة كفاءات وطنية ولا الى حكومة انقاذ وطني ولا الى حكومة متحزبة ولا الى حكومة وحدة وطنية وإنما الى حكومة ربوهات تعمل بالليزر تتولى الجراحة العميقة بلا وجع في «كلينيك» البنك الدولي.

أليس الحديث عن أن الالتجاء الى التداين الخارجي لا غاية من ورائه سوى ضخ دماء جديدة في البلاد وكتنشيط أليس في هذا الكلام ما يوحي فعلا بأن البلاد مصابة بقصور في الكلى وبأن ترحالها بين البنوك في العالم ليس سياحة وإنما للخضوع دوريا الى «الدياليز» في مراكز التداين الخارجي لتصفية الدم ولضخ دماء جديدة لأيام معدودة في الأسبوع.

ولكن أليست كلى الأوطان شعوبها وحكامها

أليست كل البلدان التي خضعت الى «الدياليز» في مراكز التداين الخارجي لتصفية الدم هي مصابة بالقصور الشعبي المعطل لعملية ضخ الدماء في شرايين البلاد.

ولعلمكم أن هذه المراكز العالمية لـ «الدياليز» لا تعالج مرضاها بـ «الكرني لبيض» ولا بالنوايا الحسنة وإنما بـ «الكريدي» على أرزاق الناشئة. نحن نأكل وهم يدفعون نحن المرضى وهم صندوقنا الوطني للتأمين على المرض الذي أفرغناه ولم ننخرط فيه.

بقلم: مسعود الكوكي