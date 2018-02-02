أولا وأخيرا .. لا «كرني أبيض» ولا نوايا حسنة

-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
اسأل فقط لعلّي أجد في الجواب ضميدة لكسر في خاطري.
الى متى سيبقى من نصّبوا أنفسهم لسان دفاع عنا نيابة عن لسان الحال يتكلمون لا بلسانهم ولا بلسان القلم وإنما بلسان «الصباط» المطاطي اللزج الفاقد لرباطه والضارب لكل قدم تخطو خطوة الى الأمام والطويل ـ يا طويل العمر ـ أليس هم من يطالبون باستئصال ورم الفساد من البلاد بإجراء عمليات موجعة وفي الآن نفسه يرفضون الوجع وكأني بهم يطمحون الى حكم يعمل بالليزر لا يؤلم ولا يوجع وبالتالي لا يحتاجون الى حكومة تكنوقراط ولا الى حكومة كفاءات وطنية ولا الى حكومة انقاذ وطني ولا الى حكومة متحزبة ولا الى حكومة وحدة وطنية وإنما الى حكومة ربوهات تعمل بالليزر تتولى الجراحة العميقة بلا وجع في «كلينيك» البنك الدولي.
أليس الحديث عن أن الالتجاء الى التداين الخارجي لا غاية من ورائه سوى ضخ دماء جديدة في البلاد وكتنشيط أليس في هذا الكلام ما يوحي فعلا بأن البلاد مصابة بقصور في الكلى وبأن ترحالها بين البنوك في العالم ليس سياحة وإنما للخضوع دوريا الى «الدياليز» في مراكز التداين الخارجي لتصفية الدم ولضخ دماء جديدة لأيام معدودة في الأسبوع.
ولكن أليست كلى الأوطان شعوبها وحكامها
أليست كل البلدان التي خضعت الى «الدياليز» في مراكز التداين الخارجي لتصفية الدم هي مصابة بالقصور الشعبي المعطل لعملية ضخ الدماء في شرايين البلاد.
ولعلمكم أن هذه المراكز العالمية لـ «الدياليز» لا تعالج مرضاها بـ «الكرني لبيض» ولا بالنوايا الحسنة وإنما بـ «الكريدي» على أرزاق الناشئة. نحن نأكل وهم يدفعون نحن المرضى وهم صندوقنا الوطني للتأمين على المرض الذي أفرغناه ولم ننخرط فيه.
اسأل فقط لعلّي أجد في الجواب ضميدة لكسر في خاطري.
الى متى سيبقى من نصّبوا أنفسهم لسان دفاع عنا نيابة عن لسان الحال يتكلمون لا بلسانهم ولا بلسان القلم وإنما بلسان «الصباط» المطاطي اللزج الفاقد لرباطه والضارب لكل قدم تخطو خطوة الى الأمام والطويل ـ يا طويل العمر ـ أليس هم من يطالبون باستئصال ورم الفساد من البلاد بإجراء عمليات موجعة وفي الآن نفسه يرفضون الوجع وكأني بهم يطمحون الى حكم يعمل بالليزر لا يؤلم ولا يوجع وبالتالي لا يحتاجون الى حكومة تكنوقراط ولا الى حكومة كفاءات وطنية ولا الى حكومة انقاذ وطني ولا الى حكومة متحزبة ولا الى حكومة وحدة وطنية وإنما الى حكومة ربوهات تعمل بالليزر تتولى الجراحة العميقة بلا وجع في «كلينيك» البنك الدولي.
أليس الحديث عن أن الالتجاء الى التداين الخارجي لا غاية من ورائه سوى ضخ دماء جديدة في البلاد وكتنشيط أليس في هذا الكلام ما يوحي فعلا بأن البلاد مصابة بقصور في الكلى وبأن ترحالها بين البنوك في العالم ليس سياحة وإنما للخضوع دوريا الى «الدياليز» في مراكز التداين الخارجي لتصفية الدم ولضخ دماء جديدة لأيام معدودة في الأسبوع.
ولكن أليست كلى الأوطان شعوبها وحكامها
أليست كل البلدان التي خضعت الى «الدياليز» في مراكز التداين الخارجي لتصفية الدم هي مصابة بالقصور الشعبي المعطل لعملية ضخ الدماء في شرايين البلاد.
ولعلمكم أن هذه المراكز العالمية لـ «الدياليز» لا تعالج مرضاها بـ «الكرني لبيض» ولا بالنوايا الحسنة وإنما بـ «الكريدي» على أرزاق الناشئة. نحن نأكل وهم يدفعون نحن المرضى وهم صندوقنا الوطني للتأمين على المرض الذي أفرغناه ولم ننخرط فيه.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018