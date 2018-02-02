الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 02 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أولا وأخيرا .. لا «كرني أبيض» ولا نوايا حسنة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه... جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب... في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم...
السياسي
أولا وأخيرا .. لا «كرني أبيض» ولا نوايا حسنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

اسأل فقط لعلّي أجد في الجواب ضميدة لكسر في خاطري.
الى متى سيبقى من نصّبوا أنفسهم لسان دفاع عنا نيابة عن لسان الحال يتكلمون لا بلسانهم ولا بلسان القلم وإنما بلسان «الصباط» المطاطي اللزج الفاقد لرباطه والضارب لكل قدم تخطو خطوة الى الأمام والطويل ـ يا طويل العمر ـ أليس هم من يطالبون باستئصال ورم الفساد من البلاد بإجراء عمليات موجعة وفي الآن نفسه يرفضون الوجع وكأني بهم يطمحون الى حكم يعمل بالليزر لا يؤلم ولا يوجع وبالتالي لا يحتاجون الى حكومة تكنوقراط ولا الى حكومة كفاءات وطنية ولا الى حكومة انقاذ وطني ولا الى حكومة متحزبة ولا الى حكومة وحدة وطنية وإنما الى حكومة ربوهات تعمل بالليزر تتولى الجراحة العميقة بلا وجع في «كلينيك» البنك الدولي.
أليس الحديث عن أن الالتجاء الى التداين الخارجي لا غاية من ورائه سوى ضخ دماء جديدة في البلاد وكتنشيط أليس في هذا الكلام ما يوحي فعلا بأن البلاد مصابة بقصور في الكلى وبأن ترحالها بين البنوك في العالم ليس سياحة وإنما للخضوع دوريا الى «الدياليز» في مراكز التداين الخارجي لتصفية الدم ولضخ دماء جديدة لأيام معدودة في الأسبوع.
ولكن أليست كلى الأوطان شعوبها وحكامها
أليست كل البلدان التي خضعت الى «الدياليز» في مراكز التداين الخارجي لتصفية الدم هي مصابة بالقصور الشعبي المعطل لعملية ضخ الدماء في شرايين البلاد.
ولعلمكم أن هذه المراكز العالمية لـ «الدياليز» لا تعالج مرضاها بـ «الكرني لبيض» ولا بالنوايا الحسنة وإنما بـ «الكريدي» على أرزاق الناشئة. نحن نأكل وهم يدفعون نحن المرضى وهم صندوقنا الوطني للتأمين على المرض الذي أفرغناه ولم ننخرط فيه.

بقلم: مسعود الكوكي
تقرؤون أيضا
ايمانوال ماكرون في البرلمان .. تونس نموذج فريد وفرنسا ستساعدها كأخ لا كصديق
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في خطاب مرتجل امتدّ على 53 دقيقة تحدّث الرئيس الفرنسي «ايمانوال ماكرون « في جلسة ممتازة بالبرلمان عن كل...
المزيد >>
اعادة هيكلة واصلاح
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،...
المزيد >>
تعزيز علاقات التعاون
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، خلال...
المزيد >>
مضاعفة عدد العاملين
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن الرئيس المدير العام لمجموعة أورونج...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
أولا وأخيرا .. لا «كرني أبيض» ولا نوايا حسنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

اسأل فقط لعلّي أجد في الجواب ضميدة لكسر في خاطري.
الى متى سيبقى من نصّبوا أنفسهم لسان دفاع عنا نيابة عن لسان الحال يتكلمون لا بلسانهم ولا بلسان القلم وإنما بلسان «الصباط» المطاطي اللزج الفاقد لرباطه والضارب لكل قدم تخطو خطوة الى الأمام والطويل ـ يا طويل العمر ـ أليس هم من يطالبون باستئصال ورم الفساد من البلاد بإجراء عمليات موجعة وفي الآن نفسه يرفضون الوجع وكأني بهم يطمحون الى حكم يعمل بالليزر لا يؤلم ولا يوجع وبالتالي لا يحتاجون الى حكومة تكنوقراط ولا الى حكومة كفاءات وطنية ولا الى حكومة انقاذ وطني ولا الى حكومة متحزبة ولا الى حكومة وحدة وطنية وإنما الى حكومة ربوهات تعمل بالليزر تتولى الجراحة العميقة بلا وجع في «كلينيك» البنك الدولي.
أليس الحديث عن أن الالتجاء الى التداين الخارجي لا غاية من ورائه سوى ضخ دماء جديدة في البلاد وكتنشيط أليس في هذا الكلام ما يوحي فعلا بأن البلاد مصابة بقصور في الكلى وبأن ترحالها بين البنوك في العالم ليس سياحة وإنما للخضوع دوريا الى «الدياليز» في مراكز التداين الخارجي لتصفية الدم ولضخ دماء جديدة لأيام معدودة في الأسبوع.
ولكن أليست كلى الأوطان شعوبها وحكامها
أليست كل البلدان التي خضعت الى «الدياليز» في مراكز التداين الخارجي لتصفية الدم هي مصابة بالقصور الشعبي المعطل لعملية ضخ الدماء في شرايين البلاد.
ولعلمكم أن هذه المراكز العالمية لـ «الدياليز» لا تعالج مرضاها بـ «الكرني لبيض» ولا بالنوايا الحسنة وإنما بـ «الكريدي» على أرزاق الناشئة. نحن نأكل وهم يدفعون نحن المرضى وهم صندوقنا الوطني للتأمين على المرض الذي أفرغناه ولم ننخرط فيه.

بقلم: مسعود الكوكي
تقرؤون أيضا
ايمانوال ماكرون في البرلمان .. تونس نموذج فريد وفرنسا ستساعدها كأخ لا كصديق
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في خطاب مرتجل امتدّ على 53 دقيقة تحدّث الرئيس الفرنسي «ايمانوال ماكرون « في جلسة ممتازة بالبرلمان عن كل...
المزيد >>
اعادة هيكلة واصلاح
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،...
المزيد >>
تعزيز علاقات التعاون
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، خلال...
المزيد >>
مضاعفة عدد العاملين
02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن الرئيس المدير العام لمجموعة أورونج...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
عامان سجنا وخطية مالية ضدّ برهان بسيس جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه... جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 فيفري 2018 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا لها يوم تنصيب ترامب بالفيديو والصور.. خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بمجلس نواب... في حفل إستقبال بمقر اقامة السفير الفرنسي.. ماكرون يدعم...
﻿