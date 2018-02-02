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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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من ذكريات مناضل وطني (52).. محمد الكيلاني .. التّعذيب بين نبل الطبيب الجراح وعقدة الجلاد
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السياسي
من ذكريات مناضل وطني (52).. محمد الكيلاني .. التّعذيب بين نبل الطبيب الجراح وعقدة الجلاد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

في اليوم 11 او 12 من التعذيب نقلت الى المستشفى العسكري في جهة العمران في تلك الفترة دخلنا مساء مع الغروب لكن الطبيب الجراح رفض قبولي وقال انه لا يقبل بذلك الا اذا جاءه امر رسمي والا لن يجري العملية وتواصلت تلك الوضعية حوالي نصف ساعة ثم اتى وأدخلني الى غرفة العمليات.
عند دخولي الى قاعة العملية حاول امن الدولة الدخول لكن الطبيب الجراح رفض مقابل ان ترك لهم فجوة صغيرة لمراقبتي.
عندما كان بصدد الاستعداد للعملية قال لي «لا تخف يا بني سأنقذك مهما كانت الظروف أنت بين أياد أمينة ولن ادعك تخسر ساقك» وعندما أفقت في حدود الساعة الثالثة صباحا بعد العملية تأكدت انه كان جراحا ممتازا لان العملية دقيقة جدا هناك اثنان من الأربطة المتقاطعة تمزقت وكانت في نهاية العضلات من جهة الركبة وكان يمكن أن تكون كارثة ومن الصدف كانت الرصاصة على بعد مليمترات قليلة من حلقة الركبة.
وقد أكد لي ذلك سي سعيد المستيري رئيس قسم في الرابطة عندما خرجت سنة 1980 قال ان كنت تريد التقدم بدعوى ضد الداخلية انا مستعد لمدك بتقرير طبي لصالحك حول ما تعرضت له لكنني قلت له ان الوضع في البلاد اليوم أهم وما تعرضت إليه لا يساوي شيئا أمام ما تتعرض له الحريات في البلاد وانا اليوم بخير.
وقد أكد لي حينها انه هناك بعض الشظايا التي مازالت عالقة في «المشاشة» وبتقدم العمر ستخلق لي بعض المشاكل الصحية لكن العملية كانت ناجحة لذلك لن تتحول إلى عاهة او إعاقة.
بقيت في المستشفى بعد إجراء العملية وفي حدود الحادية عشرة صباحا أعادوني الى الداخلية وأدخلوني الى مكتب فيه سرير من الحديد وكنت مقيدا من الجهة اليمني وكان هناك عونان سريان لمراقبتي وفي الليل يصبحون أربعة بإضافة عونين بالزي أي ان الغرفة كانت تضم خمسة أشخاص.
في اليوم 13 من الإيقاف في حدود الرابعة صباحا جاء المسؤولان عن التعذيب وحملاني إلى بيت الصابون «هيا سي الكيلاني خليناك ترتاح كيما تحب انطق توا دار القيادة فين ودار الطلبة فين والمسدس منين؟».
تدخل معهم حينها عنصر ثالث وكان فيما بعد هو الذي اخذ عني أقوالي وهو كاتب شرطة ينادونه الحاج وكان شرسا بشكل لا يصدق ربما تعذيب وضرب الجلادين الأصليين لم يكن يزعجني بقدر هذا الشخص الذي كان يضرب في اي مكان بالسوط وحتى في الأماكن الحساسة إلى درجة انه كان يحرمني من أي فرصة للتركيز وربما كان استجلابه في الأصل للقيام بذلك الدور لكن ما أنا متأكد منه هو حدة تدخله هم الآن ماتوا جميعا لكن فيما بعد اكتشفوا ان هذا الشخص مورط مع حركة النهضة وربما ذلك ما جعلني اعتقد ان عداءه لي كان عداء عقائديا وليس مهمة أمنية مكلفا بها.
كما انه خلف لي أضرارا كبيرة جراء ذلك العنف الهمجي الذي مارسه علي وخاصة في القفص الصدري الذي بقيت أعالج بسببه فترة طويلة على الأقل ثلاث سنوات وكنت على الدوام اقتني الفيتامين ك لإيقاف النزيف الذي يعود في كل مرة جراء ذلك الشخص.

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السياسي
من ذكريات مناضل وطني (52).. محمد الكيلاني .. التّعذيب بين نبل الطبيب الجراح وعقدة الجلاد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

في اليوم 11 او 12 من التعذيب نقلت الى المستشفى العسكري في جهة العمران في تلك الفترة دخلنا مساء مع الغروب لكن الطبيب الجراح رفض قبولي وقال انه لا يقبل بذلك الا اذا جاءه امر رسمي والا لن يجري العملية وتواصلت تلك الوضعية حوالي نصف ساعة ثم اتى وأدخلني الى غرفة العمليات.
عند دخولي الى قاعة العملية حاول امن الدولة الدخول لكن الطبيب الجراح رفض مقابل ان ترك لهم فجوة صغيرة لمراقبتي.
عندما كان بصدد الاستعداد للعملية قال لي «لا تخف يا بني سأنقذك مهما كانت الظروف أنت بين أياد أمينة ولن ادعك تخسر ساقك» وعندما أفقت في حدود الساعة الثالثة صباحا بعد العملية تأكدت انه كان جراحا ممتازا لان العملية دقيقة جدا هناك اثنان من الأربطة المتقاطعة تمزقت وكانت في نهاية العضلات من جهة الركبة وكان يمكن أن تكون كارثة ومن الصدف كانت الرصاصة على بعد مليمترات قليلة من حلقة الركبة.
وقد أكد لي ذلك سي سعيد المستيري رئيس قسم في الرابطة عندما خرجت سنة 1980 قال ان كنت تريد التقدم بدعوى ضد الداخلية انا مستعد لمدك بتقرير طبي لصالحك حول ما تعرضت له لكنني قلت له ان الوضع في البلاد اليوم أهم وما تعرضت إليه لا يساوي شيئا أمام ما تتعرض له الحريات في البلاد وانا اليوم بخير.
وقد أكد لي حينها انه هناك بعض الشظايا التي مازالت عالقة في «المشاشة» وبتقدم العمر ستخلق لي بعض المشاكل الصحية لكن العملية كانت ناجحة لذلك لن تتحول إلى عاهة او إعاقة.
بقيت في المستشفى بعد إجراء العملية وفي حدود الحادية عشرة صباحا أعادوني الى الداخلية وأدخلوني الى مكتب فيه سرير من الحديد وكنت مقيدا من الجهة اليمني وكان هناك عونان سريان لمراقبتي وفي الليل يصبحون أربعة بإضافة عونين بالزي أي ان الغرفة كانت تضم خمسة أشخاص.
في اليوم 13 من الإيقاف في حدود الرابعة صباحا جاء المسؤولان عن التعذيب وحملاني إلى بيت الصابون «هيا سي الكيلاني خليناك ترتاح كيما تحب انطق توا دار القيادة فين ودار الطلبة فين والمسدس منين؟».
تدخل معهم حينها عنصر ثالث وكان فيما بعد هو الذي اخذ عني أقوالي وهو كاتب شرطة ينادونه الحاج وكان شرسا بشكل لا يصدق ربما تعذيب وضرب الجلادين الأصليين لم يكن يزعجني بقدر هذا الشخص الذي كان يضرب في اي مكان بالسوط وحتى في الأماكن الحساسة إلى درجة انه كان يحرمني من أي فرصة للتركيز وربما كان استجلابه في الأصل للقيام بذلك الدور لكن ما أنا متأكد منه هو حدة تدخله هم الآن ماتوا جميعا لكن فيما بعد اكتشفوا ان هذا الشخص مورط مع حركة النهضة وربما ذلك ما جعلني اعتقد ان عداءه لي كان عداء عقائديا وليس مهمة أمنية مكلفا بها.
كما انه خلف لي أضرارا كبيرة جراء ذلك العنف الهمجي الذي مارسه علي وخاصة في القفص الصدري الذي بقيت أعالج بسببه فترة طويلة على الأقل ثلاث سنوات وكنت على الدوام اقتني الفيتامين ك لإيقاف النزيف الذي يعود في كل مرة جراء ذلك الشخص.

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عبد الحميد الرياحي
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