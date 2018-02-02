بعد تدنيسه و حرقه للمصاحف في مساجد المرسى ..إيقاف تكفيري وإفشال مخطّط للفتنة في العاصمة

تونس ـ الشروق : متابعة : منى البوعزيزي

تمكنت امس وحدات الامن الوطني بالمرسى من القبض على عنصر تكفيري مصنف ضمن المجموعات المتشددة ثبت تورطه في تمزيق وتدنيس المصاحف القرانية في عدد من المساجد بالمرسى و بمقبرة سيدي عبد العزيز . اشتكى عدد من المواطنين القاطنين بجهة المرسى بتكرار ظاهرة العثور على مصاحف قرآنية ممزقة او مدنسة بالفضلات البشرية واكد مصدرنا ان الظاهرة شملت ايضا مقبرة سيدي عبد العزيز حيث تم ايضا العثور على اربعة كتب قرآنية تملؤها الأوساخ هذا بالاضافة الى تمزيق عدد من اوراق هذه المصاحف .

التحقيقات

واثر تكرر هذه الظاهرة تم فتح تحقيق امني و اتجهت الشبهات الاولية نحو شاب اصيل المرسى معروف بانتمائه للمجموعات التكفيرية بالجهة و تم تصنيفه سنة 2014 كعنصر خطير ليتم مساء امس القبض عليه من قبل وحدات الامن بالمرسى التابعة لإقليم قرطاج اثر كمين محكم من الامنيين.

المؤامرة

وحسب مصدر مطلع « للشروق « فان المتهم بتدنيس و حرق القران خطط منذ البداية لإحداث حالة من البلبلة بالعاصمة بعد حرقه لعدد المصاحف القرانية محاولا إيهام التونسيين بان هناك من يحاول مهاجمة « الاسلام « و تشويهه عبر تدنيس المصاحف . كما عمد العنصر التكفيري ايضا الى تمزيق صفحات من المصاحف القرانية و قام بإلقائها بمقبرة سيدي عبد العزيز في المرسى حتى يحدث فتنة بالجهة .

المجموعة

كما اكد محدثنا ان هناك عناصر اخرى سيتم التحقيق معهم في جريمة حرق و تمزيق و تدنيس الكتب القرانية باستعمال فضلات بشرية مؤكدا في هذا السياق ان افشال مخطط لأحداث فتنة ساهم في الكشف عن المتورط الرئيسي و التحقيقات متواصلة للاطاحة ببقية المتورطين و كل من سيثبت تورطه في الجريمة. كما اثارت ظاهرة حرق و تدنيس المساجد غضب رواد المساجد في المرسى الذين عبروا عن استيائهم من جريمة تدنيس المصاحف القرانية .