بعد تدنيسه و حرقه للمصاحف في مساجد المرسى ..إيقاف تكفيري وإفشال مخطّط للفتنة في العاصمة

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تونس ـ الشروق : متابعة : منى البوعزيزي
تمكنت امس وحدات الامن الوطني بالمرسى من القبض على عنصر تكفيري مصنف ضمن المجموعات المتشددة ثبت تورطه في تمزيق وتدنيس المصاحف القرانية في عدد من المساجد بالمرسى و بمقبرة سيدي عبد العزيز . اشتكى عدد من المواطنين القاطنين بجهة المرسى بتكرار ظاهرة العثور على مصاحف قرآنية ممزقة او مدنسة بالفضلات البشرية واكد مصدرنا ان الظاهرة شملت ايضا مقبرة سيدي عبد العزيز حيث تم ايضا العثور على اربعة كتب قرآنية تملؤها الأوساخ هذا بالاضافة الى تمزيق عدد من اوراق هذه المصاحف .
التحقيقات
واثر تكرر هذه الظاهرة تم فتح تحقيق امني و اتجهت الشبهات الاولية نحو شاب اصيل المرسى معروف بانتمائه للمجموعات التكفيرية بالجهة و تم تصنيفه سنة 2014 كعنصر خطير ليتم مساء امس القبض عليه من قبل وحدات الامن بالمرسى التابعة لإقليم قرطاج اثر كمين محكم من الامنيين.
المؤامرة
وحسب مصدر مطلع « للشروق « فان المتهم بتدنيس و حرق القران خطط منذ البداية لإحداث حالة من البلبلة بالعاصمة بعد حرقه لعدد المصاحف القرانية محاولا إيهام التونسيين بان هناك من يحاول مهاجمة « الاسلام « و تشويهه عبر تدنيس المصاحف . كما عمد العنصر التكفيري ايضا الى تمزيق صفحات من المصاحف القرانية و قام بإلقائها بمقبرة سيدي عبد العزيز في المرسى حتى يحدث فتنة بالجهة .
المجموعة
كما اكد محدثنا ان هناك عناصر اخرى سيتم التحقيق معهم في جريمة حرق و تمزيق و تدنيس الكتب القرانية باستعمال فضلات بشرية مؤكدا في هذا السياق ان افشال مخطط لأحداث فتنة ساهم في الكشف عن المتورط الرئيسي و التحقيقات متواصلة للاطاحة ببقية المتورطين و كل من سيثبت تورطه في الجريمة. كما اثارت ظاهرة حرق و تدنيس المساجد غضب رواد المساجد في المرسى الذين عبروا عن استيائهم من جريمة تدنيس المصاحف القرانية .
تونس ـ الشروق : متابعة : منى البوعزيزي
تمكنت امس وحدات الامن الوطني بالمرسى من القبض على عنصر تكفيري مصنف ضمن المجموعات المتشددة ثبت تورطه في تمزيق وتدنيس المصاحف القرانية في عدد من المساجد بالمرسى و بمقبرة سيدي عبد العزيز . اشتكى عدد من المواطنين القاطنين بجهة المرسى بتكرار ظاهرة العثور على مصاحف قرآنية ممزقة او مدنسة بالفضلات البشرية واكد مصدرنا ان الظاهرة شملت ايضا مقبرة سيدي عبد العزيز حيث تم ايضا العثور على اربعة كتب قرآنية تملؤها الأوساخ هذا بالاضافة الى تمزيق عدد من اوراق هذه المصاحف .
التحقيقات
واثر تكرر هذه الظاهرة تم فتح تحقيق امني و اتجهت الشبهات الاولية نحو شاب اصيل المرسى معروف بانتمائه للمجموعات التكفيرية بالجهة و تم تصنيفه سنة 2014 كعنصر خطير ليتم مساء امس القبض عليه من قبل وحدات الامن بالمرسى التابعة لإقليم قرطاج اثر كمين محكم من الامنيين.
المؤامرة
وحسب مصدر مطلع « للشروق « فان المتهم بتدنيس و حرق القران خطط منذ البداية لإحداث حالة من البلبلة بالعاصمة بعد حرقه لعدد المصاحف القرانية محاولا إيهام التونسيين بان هناك من يحاول مهاجمة « الاسلام « و تشويهه عبر تدنيس المصاحف . كما عمد العنصر التكفيري ايضا الى تمزيق صفحات من المصاحف القرانية و قام بإلقائها بمقبرة سيدي عبد العزيز في المرسى حتى يحدث فتنة بالجهة .
المجموعة
كما اكد محدثنا ان هناك عناصر اخرى سيتم التحقيق معهم في جريمة حرق و تمزيق و تدنيس الكتب القرانية باستعمال فضلات بشرية مؤكدا في هذا السياق ان افشال مخطط لأحداث فتنة ساهم في الكشف عن المتورط الرئيسي و التحقيقات متواصلة للاطاحة ببقية المتورطين و كل من سيثبت تورطه في الجريمة. كما اثارت ظاهرة حرق و تدنيس المساجد غضب رواد المساجد في المرسى الذين عبروا عن استيائهم من جريمة تدنيس المصاحف القرانية .
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018