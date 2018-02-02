طمأنة أم سحب بساط أم ربح للوقت؟ .. لماذا أعلن الشاهد عدم ترشحه لـ «الرئاسية» ؟

الشاهد لا يفكر في الترشح لانتخابات 2019 الرئاسية، هذا ما أكده بنفسه مؤخرا ولكن ما الداعي إلى الخوض في هذه المسألة قبل أوانها؟ هل هي مجرد طمأنة أم رصّ للصفوف في حرب مشتركة أم هي إلهاء لربح الوقت؟.

تونس ـ الشروق: عادل العوني

«‹لست معنيا بانتخابات 2019» قالها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار بثته قناة فرانس 24 الأربعاء الماضي. لكنه لم يكتف بهذه العبارة الصريحة والواضحة بل عاد ليؤكد تمسكه بمساندة رئيس الجمهورية الحالي الباجي القائد السبسي إذا ترشح لولاية ثانية.

الشاهد لم يعلن يوما نيته الترشح للرئاسية القادمة، وقد استهل السنة الجارية بمناشدة الرئيس قايد السبسي الترشح لولاية ثانية عبر القول في حوار بثّته القناة الوطنية الأولى يوم غرة جانفي الماضي إنه «مع ترشح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لولاية رئاسية ثانية».

ما يفعله الشاهد أنه يرد على الشائعات والتخمينات والتخوفات وحتى الاتهامات التي ارتبطت بصعود نجمه وارتفاع شعبيته منذ أعلن الحرب على الفساد. ولكن من يسيئه ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية؟.

يلخبط كل الأوراق

الأغلبية، فقلة قليلة من الأطراف التونسية غير معنية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

نبدأ بالحزب الحاكم باعتباره الأقوى وفق آخر انتخابات تشريعية لنلاحظ أن ارتفاع شعبية يوسف كانت واحدة من الأسباب التي أساءت علاقته بحزبه عامة ومديره التنفيذي حافظ قايد السبسي.

السبب أن هناك سلما للأولويات يجعل مؤسس الحزب الباجي في المقدمة إذا أراد خوض ولاية ثانية على أن يحل ابنه حافظ محله في صورة امتناعه لاسيما وهو الرجل الأول في الحزب حاليا.

أما النهضة فمعنية جدا بالانتخابات الرئاسية القادمة بعد «هدنة» الانتخابات الماضية ويهمها جدا أن يكون رئيس الجمهورية المقبل نهضويا لاسيما في ظل حديث عن توافق سابق مع النداء حول التداول على الرئاسة سلميا لكن صعود شعبية الشاهد يلخبط كل الأوراق.

«تمهيد لانتخابات 2019»؟

«على الشاهد أن يعلن بأنه غير معني بانتخابات 2019» هذه الدعوة وردت خلال أوت الماضي على لسان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

لكن الأمر لا يتعلق بالحزبين الكبيرين فقط بل المعارضة ففي جلسة برلمانية خصصها مجلس النواب لتقييم خطة الحكومة في محاربة الفساد، قال النائب المعارض عمار عمروسية إن «الحرب على الفساد هي في الواقع تمهيد لانتخابات 2019».

لهذا يمكن تنزيل كلام الشاهد الأخير في باب الاستجابة لرئيس حركة النهضة ويمكن توسيع غايته فنعتبر تأكيده نوعا من الطمأنة التي تهم حزبي نداء تونس والنهضة بدرجة أولى وتتعداهما إلى بقية الأطراف المشاركة في الحكومة أو المدعمة لها من خلال الحزام السياسي.

ومع الطمأنة هناك غاية واضحة أخرى وهي رص الصفوف وتوحيد مواقف السياسيين كلهم في الحرب على الفساد وتوفير مناخ سياسي ملائم لتحقيق بعض المصالح المشتركة لهذا لم يكتف الشاهد في حوار فرنس 24 بتأكيد عدم اهتمامه بالرئاسية بل تجاوز ليؤكد أنه «مهتم فقط بتوفير قوت التونسيين وتحسين مستوى عيشهم».

حملة انتخابية مبكرة

تبدو الطمأنة معقولة مثلها مثل توحيد جهود الجميع لتحقيق مصالح مشتركة لكن ما لا يقبله عقل أن يضحي أربعيني بمستقبل سياسي يبدو واعدا وأن يتخلى عن حقوقه الدستورية حتى لا يغضب هذا الطرف أو ذاك.

الشاهد معني جدا بالانتخابات الرئاسية ـ وإن أكد العكس ـ وليس من صالحه أن يكشف عن نواياه الحقيقية في هذا التوقيت حتى لا يؤلب حزبي النداء والنهضة ضده. لهذا يبدو كمن يحاول ربح الوقت وتوفير المناخ المناسب لكسب المزيد من الشعبية والمساعدين والمؤيدين والمقتنعين بخارطة طريقه.

عندما يقول رئيس الحكومة إنه يهتم «فقط بتوفير قوت التونسيين وتحسين مستوى عيشهم» فلا يمكن تنزيل كلامه إلا في باب الحملة الانتخابية المبكرة والممنهجة جدا والتي تقوم أولا على توسيع الشعبية تحسبا للوقت المناسب الذي سيأتي حتما قبيل الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة.

معني، غير معني؟

يؤكد الشاهد أنه «غير معني بانتخابات 2019 الرئاسية» لكن سنحاول البحث بين سطوره ففي الجلسة التي خصصها البرلمان خلال جويلية الماضي لبحث خطته في محاربة الفساد قال ضمن كلامه إن «هذه الحرب طويلة المدى» ما يعني أنه في حاجة إلى وقت طويل لينهي حربه التي بدأها وهذا الوقت لا توفره الحكومة التي ينتهي عملها سنة 2019 على أقصى تقدير.

قد يري البعض أنه يتحدث عن الحرب وليس عن نفسه بمعنى أن على من يحل مكانه أن يواصلها.

هذه القراءة يمكن أن تكون صحيحة ولكن لننظر في إضافته، فقد تعهد بأن «يتم في السنوات الخمس المقبلة الارتقاء بمرتبة تونس إلى الثلث الأول من الدول الأقل استشراء للفساد».

من يعني إحالة قيادة الحرب لغيره لا يتعهد بدلا عنه بتحقيق النتائج لهذا نرى أنه سواء أكان مقصودا أو غير مقصود يدل على نية غير مصرح بها في أن يواصل الحرب والأهم أن يقودها بنفسه خلال السنوات القادمة.