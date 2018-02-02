المنتدى الاقتصادي التونسي ـ الفرنسي .. رهانات كبرى تتعدّى مجرّد الشراكة الاقتصادية

تونس ـ الشروق:

احتضنت العاصمة التونسية أمس الأوّل منتدى تونسي ـ فرنسي ينتظر أن يصبح تقليدا سنويا في الميدان الاقتصادي، حيث برزت الرهانات الكبرى التي تقف وراءه منذ الوهلة الأولى وهي، علاوة عن إعطاء دفع غير مسبوق للشراكة مستفيد ـ لمستفيد (Win-Win) مساعدة الفرنكوفونية على تحسين مكانتها وفتح بوّابة حقيقية على افريقيا.

لم تكد تدقّ ساعة الافتتاح بموسيقى صاخبة للفنان الفرنسي الراحل جوني هاليداي حتى تتالت المداخلات معلنة بوضوح شديد الرهانات الحاسمة التي تكمن وراء انعقاد المنتدى الاقتصادي التونسي-الفرنسي الأوّل والتي تجيب عن التساؤلات المتاوترة في منطقة المتوسط حول الأسباب الحقيقية التي جعلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأتي الى تونس بهذا العدد الغير مسبوق من المستشارين ورجال الأعمال وصنّاع القرار، في حين أنه بدا من الواضح أن فرنسا تريد أن تضرب مثلا وتؤسس مقياسا من خلال ما تعتزم القيام به في تونس مع تونس.

شراكة مستفيد ـ لمستفيد (Win-Win)

«هذا المنتدى الأوّل من نوعه سجّل مساهمة منقطعة النظير كمّا وكيفا ولا نخفي عليكم حماسنا أمام ذلك. وقد أفضينا الى الجانب الفرنسي بأننا نرجو بكل توق أن يقع سريعا تقرير نسخة ثانية عن هذا المنتدى في فرنسا ليس أبعد من سنة 2019 وقلنا بكل وضوح أن طموحنا يرتقي الى درجة أن نجعل من هذه النسخة الأولى سنّة تتوالى كل سنة بما يعود على بلدينا بالنفع المتبادل». هذا ما أعلنه عند أول مداخلة فؤاد الأخوة، رئيس الغرفة التونسية ـ الفرنسية للتجارة والصناعة.

وقد تكلم فؤاد الأخوة بالثقة التي تمليها الأرقام التي تفيد بأن هناك اليوم ما يفوق 1400 مؤسسة اقتصادية فرنسية تشتغل في تونس حاملة في ركابها أكثر من 138000 موطن شغل ومحققة ما يزيد على ٪45 من إجمالي الاستثمار الخارجي المباشر من غير احتساب الطاقة.

وهذه ثقة يتقاسمها معه الكساندر وائل، رئيس مستشاري التجارة الخارجية لفرنسا الذي يذهب أبعد من ذلك ليقول صراحة: «نريد أن نبرهن للجميع أن هناك علاقات وطيدة بمخزون لا ينفيه أحد بين رجال الأعمال التونسيين والفرنسيين الذين سيكونون على نفس الوتيرة في هذا المستقبل الذي نرى بوادره وشروطه اليوم. ولكن فيما العالم يتغيّر، هل من مقدور تونس أن تتغير لتجاريه معنا؟ إجابتي هي «نعم» وأقول لرجال الأعمال الفرنسيين: لا تخجلوا من الاستثمار في تونس، تعالوا هنا واستثمروا».

وقد تواصل الحديث الصريح في هذا الاتجاه على امتداد فترتين أطلقت على احداهما تسمية «ننجح معا اليوم» والأخرى «ننجح معا غدا» حيث تتالى رجال الأعمال في مجموعات صغيرة من أربعة إلى سبعة تضم تونسيين وفرنسيين في نوع من الدردشة العميقة تذكي جذوتها منشطة من طاقم تلفزيون «فرانس 24» ، ملقية الأسئلة حينا والدعابات حينا آخر لضمان حيوية المبادلات وطرح الأفكار. والملفت للانتباه أنه وقع التركيز بصفة كلية على رجال أعمال غير تقليديين يناقشون مواضيع الشراكة ولكن راوين لقصص النجاح التي عاشوها من خلال التعامل بين الجانب التونسي والجانب الفرنسي. والملفت للانتباه أيضا الانسياب الطبيعي لذلك التبادل للأفكار والمشاريع باللغة الفرنسية، حيث لن يمكنك أن تفرّق بين التونسي والفرنسي إذا أغمضت عينيك لبرهة لأن الكمّ والكيف في ذلك التدفّق المثير له نبرة وذكاء يشير بما لا يدع مجالا للشك بأنك أمام سواسي ينظرون إلى بعضهم بعضا بعين الأنداد الذين يحق لهم الكلام عن مشاريع مشتركة لأن وراء ذلك لغة مشتركة وقيما وثقافة وحضارة مشتركة.

بوابة لإشعاع الفرانكوفونية

ويبدو أن هذا ما يرمي إليه القائمون على المنتدى الاقتصادي التونسي ـ الفرنسي لجعل الشراكة مستفيد لمستفيد شيئا بديهيا له كل مقومات النجاح. ويبدو أيضا أن هذا المدخل وقع الاتفق عليه لسبب بعينه: نجاح «متميّز» على المستوى الفرانكوفوني العالمي. وقد نفهم ذلك مباشرة عندما نعلم ان الكثير قيل عن هذا الموضوع الشديد الحساسية بالنسبة لفرنسا التي كانت دائما متعلقة بإشعاعها الثقافي، حتى قبل تميّزها الاقتصادي.

وقذ ذكر ذلك المعنى البعض من المتدخلين الذين أشاروا إلى ما يحدث في القارة الافريقية على مستوى البلدان الأكثر نجاحا، حيث لا تدع الأرقام مجالا للشك لكل من يتابع التصنيفات العديدة التي لا تنفكّ كبريات المؤسسات الاقتصادية العالمية المختصة في الترقيم السيادي والاستقصاء والتي تقول صراحة بأن الدول الأكثر نجاحا في القارة السمراء أغلبيتها الغالبة من الدول الانجلوفونية. لهذا بدا من الجلي خلال المنتدى، خصوصا مما يقال بصفة غير رسمية في الكواليس، وذلك ليس بالسرّي ولا بالمحرج، أن المنتدى ذاته هو كنوع من الإعلان الذي تودّ أن تقوم به فرنسا تجاه كل البلدان الفرنكوفونية وهو أن الوقت حان لفرنسا أن تزن بكل ثقلها هناك لاحداث نقلة نوعية تعود بتلك البلدان إلى صدارة الأحداث الاقتصادية وتمكنها من الصعود إلى مراتب أعلى في تلك التصنيفات.

وأخيرا هناك جانب آخر شديد الأهمية ومرتبط شديد الارتباط بما أسلفنا وهو تناول الملف الافريقي بطريقة أكثر عمقا وجرأة، وليست الفرنكوفونية سوى أحد العناصر في ذلك التوجه. وهنا تتقاطع وجهات النظر بصفة ملفتة بين صنّاع القرار بصفة شديدة الجدية في القارة الافريقية وقد تتالت المبادرات في هذا المضمار رابطة بين المجهودات التي يقوم بها رجال الأعمال بجملة من التحركات المتسارعة لمؤسسات الدولة التي من شأنها أن تساند هذا الاتجاه.

وهذا هو بالضبط مربط الفرس للمنتدى الذي يؤسس لا محالة لتقاطع تونسي ـ فرنسي لفتح أكبر عدد من الأبواب في القارة السمراء لتقليص الفارق الذي سجلته عديد الدول وعلى رأسها الاقتصاديات الكبرى كالولايات المتحدة والصين واليابان والهند.. وغيرها كثير.





مريم عمر