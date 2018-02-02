في اختتام منتدى الأعمال التونسي الفرنسي .. ماكرون يتعهد بمضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس

تقاسم الدولتين للتحديات والرهانات نفسها هي القاسم المشترك بين خطابي رئيس الحكومة يوسف الشاهد والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس في اختتام منتدى الاعمال بين البلدين والذي تعهد فيه ماكرون بمضاعفة استثمارات بلده في تونس خلال الخمس سنوات القادمة.

تونس ـ الشروق-أشرف الرياحي

وانتظم أمس بقصر المؤتمرات منتدى الاعمال الاقتصادي التونسي الفرنسي تحت شعار «ننجح سويا اليوم وغدا» وذلك في اطار الزيارة التي اداها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى تونس حضرها 1100 رجل أعمال بينهم قرابة 300 مسؤول ومستثمر يمثلون شركات فرنسية.

واعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ختام المنتدى انه علامة متجددة لتقاسم البلدين الحاضر والمستقبل منوها في هذا السياق بالقرارات الفرنسية المساندة لتونس سواء في تحويل ديونها الى استثمارات او في انجاح مؤتمر الاستثمار أو في التعاون الموصول والذي بلغ مستوى قياسيا بلغ حجم 1.2 مليار أورو من الاموال ضختها الوكالة الفرنسية للتنمية لفتح استثمارات جديدة ولعب دور اقتصادي مهم.

وأكّد الشاهد في كلمته تعويل تونس على فرنسا في الوقوف الى جانبها في الاستجابة للمطالب المشروعة من تشغيل وحوكمة سيما بعد تحقيق تونس للكثير من النجاحات السياسية التي أتى عليها تباعا مذكرا ببداية تحقيق الاصلاحات الاقتصادية الاساسية والهيكلية وبأن تونس على طريق الإصلاحات وهو الحل لإنعاش الإقتصاد وتحقيق الرقي الإجتماعي ...ولا رجوع عن ديمقراطية حقيقية، مستدامة ومتضامنة على حد قوله.

ومن جانبه اعتبر الرئيس الفرنسي ماكرون أن ماتعيشه تونس لا يعنيها فحسب بل يهم كل المنطقة ومحيطها المتوسطي قائلا«نجاحكم يهمنا واذا مافشلتم فشلنا...» منوها بفرادة التجربة التونسية التي ركبت موجة الديمقراطية بمنحى عكسي عن تجارب أخرى انخرطت في الارهاب والتطرف.

وتعهد الرئيس الفرنسي بمساعدة تونس في النجاح الاقتصادي المطلوب وحث الاتحاد الاوروبي على ذلك ومضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس في الـ5 سنوات القادمة وتعبئة كل الفاعلين الاقتصاديين في أولويات الصحة والتربية والفلاحة والسياحة والطاقة والرقمنة.

وذكر الرئيس الفرنسي بالقرارات العملية والاجراءات التي وقع اتخاذها ومنها توقيع ثمانية اتفاقات تعاون والتعهد بتقديم 500 مليون يورو لتونس بحلول -2020 2022 والاتفاق لدعم العدالة والدفاع لمكافحة الإرهاب بشكل أفضل، ومشروع لإنشاء جامعة فرنسية تونسية، ووعد بتحويل الدين التونسي نحو فرنسا في مشاريع التنمية وتحفيز الاستثمار للشركات التونسية وإنشاء صندوق بقيمة 50 مليون يورو لدعم ريادة الأعمال للشباب التونسيين لمكافحة البطالة بين الشباب.

ومثل المنتدى فرصة لالتقاء رجال الاعمال بين البلدين واصحاب المؤسسات والقرار من اجل مزيد دفع العلاقة بين البلدين، حيث صرّح رئيس هيئة مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية الكسندر راتل بان تونس تنعم بطاقة شبابية لها تكوين جيد تقف الى جانبه فرنسا من خلال رفع عدد اليد العاملة المؤهلة كي تتجاوز من 500 الى 1000 موطن شغل في السنة في السنوات الثلاث القادمة على حد قوله.

وأكّد من جانبه رئيس كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت طارق الشريف استفادة الجانبين التونسي والفرنسي من تقوية الاستثمارات وتدعيمها وتحقيق النقلة النوعية في الاستثمارات بين البلدين وتطوير التبادل التجاري حيث تكمن استفادة الجانب الفرنسي في تقوية القدرة التنافسية لمؤسساتها بينما تستجيب تونس الى المطالب الاجتماعية وتشغيل الشباب وتوفير العملة الصعبة.