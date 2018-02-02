ايمانوال ماكرون في البرلمان .. تونس نموذج فريد وفرنسا ستساعدها كأخ لا كصديق

في خطاب مرتجل امتدّ على 53 دقيقة تحدّث الرئيس الفرنسي «ايمانوال ماكرون « في جلسة ممتازة بالبرلمان عن كل العناصر التي تؤثث العلاقة بين تونس وفرنسا سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

تونس ـ الشروق: سرحان الشيخاوي

خطاب ماكرون في البرلمان كسر مع كل الاشكال التقليدية للخطابات البروتوكولية وكان مباشرا ويضمّن برنامج عمل متكامل الملامح ,خطاب غير كلاسيكي بدأه بالحديث عن رمزية المكان (باردو) وانهاه بالقول «تحيا تونس « باللغة العربية ..

«ماكرون « تحدّث عن رمزية وتاريخية بعض الامكنة في تونس باردو ,القيروان و قرطاج .. كما تحدث عن الشعب التونسي قائلا « لكم تاريخ عظيم ,وأمّة عظيمة « مضيفا ان تونس تعيش السنوات الاولى من الديمقراطية مشيرا الى ان اللحظة التي تعيشها تونس تنطوي مفارقة كبرى فتونس تسير في اولى خطوات الديمقراطية في مناخ اقليمي هش وهو ما يقوّي التحدي المفروض على تونس .

الربيع العربي

«ماكرون « تحدث ايضا عن الربيع العربي وقال ان الكثيرين يعتبرون ان لحظة الربيع العربي ولّت لكن صفحة الربيع العربي لم تطو وتونس تعطيها الحياة .. مشيرا الى ان تونس عادت الى الساحة الدولية بعد الثورة وذلك بفضل شجاعة الشعب التونسي الذي انتفض .

اما في تشخيصه للمجتمع التونسي قال «ماكرون « ان تونس اختارت ان تعلّم شعبها و المجتمع المدني نظّم نفسه مشيرا الى ان 90 بالمائة من المجتمع التونسي يمكنه القراءة والكتابة قائلا ان الفضل في هذا يعود لبورقيبة الذي دعم التعليم في تونس ,مضيفا «اريد الاشادة بالمجتمع المدني التونسي الذي تحصّل على جائزة نوبل للسلام» واضاف «ماكرون» «اريد الاشادة بكم لانكم قمتم بثورة ثقافية حقيقية ..ولاتنسوا انكم قررتم القضاء على العبودية قبل فرنسا «

«ماكرون « اضاف ان تونس لم تكتف باعادة بعض القيم للساحة بل قامت بكتابتها في الدستور ,مشيرا الى حرية الضمير و المساواة بين المراة والرجل ,كما قال « اضافة الى ذلك بعض القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مثل المساواة في الحقوق و الميراث بين المراة والرجل « .

الاسلام والديمقراطية

الرئيس الفرنسي تحدث ايضا عن الاسلام وقال ان البعض يتحدث عن علاقة مستحيلة بين الاسلام و الدولة والديمقراطية ,مضيفا « انتم كذّبتم هؤلاء واصبحتم نموذجا فريدا من نوعه « كما قال في هذا الملف «البعض يراكم حالة غريبة واراكم الامل و نموذجا يحتذى « .

«ماكرون « اشار ايضا الى ان تونس انجزت ربيعا ثقافيا و التحدي الاكبر الذي تعيشه حاليا هو انجاز ربيع اقتصادي و سياسي « .

اما في ما يتعلق بالانتخابات البلدية قال «ماكرون « ان هذا الموعد الانتخابي هام جدا باعتبار انه سيقوي علاقة الشعب بالمنتخبين .. كما ثمّن الرئيس الفرنسي ما تقوم به الحكومة ورئاسة الجمهورية في ملف مكافحة الفساد .. «ماكرون « تحدث ايضا عن الشباب وقال ان الشباب التونسي يعاني من افة البطالة و شدّد على ضرورة القيام باصلاحات اقتصادية واجتماعية في هذا السياق .

مساعدة تونس

«ماكرون « تحدث ايضا عن النموذج التونسي وقال «مسؤوليتكم جسيمة في ابقاء هذا النموذج الديمقراطي حيّا « مضيفا « الكل ينظر اليكم والى ما تفعلونه «..اما في ما يتعلق بدعم فرنسا لتونس قال «ماكرون « ان فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمساعدتكم ..ونحن نساعدكم كشقيق او شقيقة ليس كصديق «.

مكافحة الارهاب

الرئيس الفرنسي اضاف ان فرنسا ليس لها اي خيار الا نجاح التجربة التونسية ,مضيفا «لقد ضربكم الارهاب هنا ,وعشنا نحن ايضا نفس التجربة و العديد من ابنائنا ذهبوا ليقاتلوا على قيم ليست هي قيم مجتمعنا « مضيفا « سنقاتل معا ضد الارهاب « مشيرا الى وجود التزامات لتبادل المعلومات ومكافحة الارهاب والتعاطي مع العائدين من ساحات القتال .

التعليم العالي

«ماكرون « تحدث ايضا عن التعليم العالي قائلا ان «الامة التونسية « مستنيرة و فرنسا ستستثمر في هذا وذكر برنامج شراكة في التعليم العالي وانشاء جامعة تكون مركزا لتدريب شباب تونس والعالم العربي وافريقيا و تتخرج منها نخب المستقبل ..كما ذكر ان « alliance francaise « ستفتح 6 مراكز اخرى في تونس .. وفي هذا السياق شدّد على امنيته في ان تواصل تونس في حمل «مشروع الفرنكوفونية « مؤكدا دعمه لاحتضان تونس قمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية سنة 2020.

اما في ما يتعلق بالملف الاقتصادي قال ماكرون ان فرنسا ستضع خطة طارئة بقيمة 50 مليون يورو ستقدمها الوكالة الفرنسية للتنمية لمساعدة الشباب و رواد الاعمال من اجل تطوير مشاريعهم مؤكدا ان فرنسا ستتابع كل الخطوات في هذا الملف من اجل التوصل الى نتائج عملية لتحسين ظروف الشباب .. كما اكد ان فرنسا ستضاعف استثماراتها في تونس مشددا على ان شركات عدة ابدت رغبتها في ذلك

الهجرة و الشباب

اما في ما يتعلق بوضع تونس على القائمة السوداء من قبل الاتحاد الاوروبي قال «ماكرون « ان فرنسا قامت بكل ما في وسعها لاخراجها من هذه القائمة .. مشيرا بشكل غير مباشر الى ضرورة الحد من الهجرة غير الشرعية قائلا ان «البحر اصبح مقبرة للشباب « مؤكدا ان الحل يكمن في تقديم كل الدعم لدول المنشأ حتى لا يهاجر الشباب .

اما عن الملف الليبي قال «ماكرون « ان فرنسا كان يمكن ان تتدخل بشكل مباشر في ليبيا بعد قتل الرئيس الليبي دون ان يكون لها مشروع هناك ,مشدّدا على تأثير الوضع الليبي على تونس بشكل مباشر قائلا « انتم تعيشون بجانب هذا الوضع الذي يضعفكم «

«ماكرون « اضاف ان فرنسا تدعم اجراء انتخابات ليبية هذه السنة وايجاد حل للملف الليبي في سياق دعم الاستقرار .

اما عن القضية الفلسطينية قال ماكرون ان فرنسا ستعمل على ايجاد مخرج للازمة معتبرا ان لا حل لهذا الصراع سوى الاعتراف بالدولتين والقدس عاصمة لهما.