السبسي في حوار لقناة فرنسية ... أنا رجل المستقبل وليس لي وريث في الحكم

قال رئيس الدولة الباجي قائد السبسي في حوار ادلى امس الاربعاء الى الصحفي بالقناة الخاصة الفرنسية « سي نيوز » جان بيار الكباش ان الاحتجاجات التي عمت في تونس خلال النصف الأول من شهر جانفي الماضي، هي احتجاجات عادية و تعبير عن مطالب الشباب لحقه في العمل مشيرا الى ان الدولة تتفهم هذا الأمر " لأننا في نظام ديمقراطي يكفل حرية التظاهر والتعبير".

وقال : ” ّ أنا أيضا اعتبر نفسي رجل المستقبل رغم سني... وأشجع الشباب على التقدم إلى الأمام من خلال العمل“.

واضاف رئيس الجمهورية أنه يتوجب على المسؤولين إيجاد الحلول لمسألة التشغيل وخلق فرص العمل للشباب وعلى ضرورة أن يتلاءم التكوين مع سوق الشغل، باعتبار أن الكثير من المشاكل الحاصلة الآن لدى الشباب تعود إلى عدم تلاؤم هدا التكوين مع فرص العمل الموجودة مبرزا أنه يعلم تماما ما يعانيه الشباب سيما في الأحياء الشعبية.

وأكد أنه لم يتم إيقاف المحتجين بل فقط من اعتبرهم « مخربين » مشددا على أن كل الإيقافات تمت بأذون من وكيل الجمهورية ولا دخل لوزارة الداخلية فيها .

وفي ما يتعلق بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس، شدد رئيس الدولة على أن العلاقات التونسية الفرنسية كانت دائما ممتازة وأن زيارة الرئيس الفرنسي الحالية ستعطي انطلاقة جديدة لهذه العلاقات التي « ستبنى على أسس جديدة »، مبينا أن الاتفاقات التي تم امضاؤها بين البلدين والمحادثات التي جرت مع نظيره الفرنسي تمحورت أساسا حول الشباب التونسي وسبل دعمه وتطوير آفاقه ،تونس تحتاج إلى جميع دول أوروبا، وعلينا أن نتحدث بصراحة عن المشاكل التي يجب حلها »

وعن سؤال حول إمكانية تقدمه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 رفض قايد السبسي الإجابة عنه واعتبره سؤالا في غير محله، مشيرا إلى أنه يفضل ترك مكانه للجيل الجديد ومن يريد أن يكون في الحكم عليه أن يمر عبر الانتخابات و أن يكون منتخبا بأغلبية مريحة .

وقال من جهة اخرى " ليس لي وريث في الحكم وابني (حافظ قايد السبسي) يمارس السياسة مثل غيره وليس عضوا في الحكومة أو في أي جهاز من أجهزة الدولة كما أنه لا يوجد أي فرد من عائلتي في الحكومة وكل ما يشاع عن هذا الأمر مجرد مغالطات."

واشار من جهة اخرى أن سياسة التوافق نجحت في تونس على الرغم من أنها « من أصعب ما يكون » وتواصلها أمر جيد لتونس، مبرزا أن التوفيق بين الإسلام والديمقراطية في تونس «امر نادر» وأن تونس هي البلد الوحيد الذي يتميز بإسلام منفتح وبتعدد الأديان، قائلا في هذا الاطار « ولئن كان الشعب التونسي في أغلبيته العظمى يدين بالإسلام فإن الدولة مدنية حسب ما ينص عليه الدستور التونسي».