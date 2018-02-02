السبسي في حوار لقناة فرنسية ... أنا رجل المستقبل وليس لي وريث في الحكم

-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018
قال رئيس الدولة الباجي قائد السبسي في حوار ادلى امس الاربعاء الى الصحفي بالقناة الخاصة الفرنسية « سي نيوز » جان بيار الكباش ان الاحتجاجات التي عمت في تونس خلال النصف الأول من شهر جانفي الماضي، هي احتجاجات عادية و تعبير عن مطالب الشباب لحقه في العمل مشيرا الى ان الدولة تتفهم هذا الأمر " لأننا في نظام ديمقراطي يكفل حرية التظاهر والتعبير".
وقال : ” ّ أنا أيضا اعتبر نفسي رجل المستقبل رغم سني... وأشجع الشباب على التقدم إلى الأمام من خلال العمل“.
واضاف رئيس الجمهورية أنه يتوجب على المسؤولين إيجاد الحلول لمسألة التشغيل وخلق فرص العمل للشباب وعلى ضرورة أن يتلاءم التكوين مع سوق الشغل، باعتبار أن الكثير من المشاكل الحاصلة الآن لدى الشباب تعود إلى عدم تلاؤم هدا التكوين مع فرص العمل الموجودة مبرزا أنه يعلم تماما ما يعانيه الشباب سيما في الأحياء الشعبية.
وأكد أنه لم يتم إيقاف المحتجين بل فقط من اعتبرهم « مخربين » مشددا على أن كل الإيقافات تمت بأذون من وكيل الجمهورية ولا دخل لوزارة الداخلية فيها .
وفي ما يتعلق بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس، شدد رئيس الدولة على أن العلاقات التونسية الفرنسية كانت دائما ممتازة وأن زيارة الرئيس الفرنسي الحالية ستعطي انطلاقة جديدة لهذه العلاقات التي « ستبنى على أسس جديدة »، مبينا أن الاتفاقات التي تم امضاؤها بين البلدين والمحادثات التي جرت مع نظيره الفرنسي تمحورت أساسا حول الشباب التونسي وسبل دعمه وتطوير آفاقه ،تونس تحتاج إلى جميع دول أوروبا، وعلينا أن نتحدث بصراحة عن المشاكل التي يجب حلها »
وعن سؤال حول إمكانية تقدمه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 رفض قايد السبسي الإجابة عنه واعتبره سؤالا في غير محله، مشيرا إلى أنه يفضل ترك مكانه للجيل الجديد ومن يريد أن يكون في الحكم عليه أن يمر عبر الانتخابات و أن يكون منتخبا بأغلبية مريحة .
وقال من جهة اخرى " ليس لي وريث في الحكم وابني (حافظ قايد السبسي) يمارس السياسة مثل غيره وليس عضوا في الحكومة أو في أي جهاز من أجهزة الدولة كما أنه لا يوجد أي فرد من عائلتي في الحكومة وكل ما يشاع عن هذا الأمر مجرد مغالطات."
واشار من جهة اخرى أن سياسة التوافق نجحت في تونس على الرغم من أنها « من أصعب ما يكون » وتواصلها أمر جيد لتونس، مبرزا أن التوفيق بين الإسلام والديمقراطية في تونس «امر نادر» وأن تونس هي البلد الوحيد الذي يتميز بإسلام منفتح وبتعدد الأديان، قائلا في هذا الاطار « ولئن كان الشعب التونسي في أغلبيته العظمى يدين بالإسلام فإن الدولة مدنية حسب ما ينص عليه الدستور التونسي».
قال رئيس الدولة الباجي قائد السبسي في حوار ادلى امس الاربعاء الى الصحفي بالقناة الخاصة الفرنسية « سي نيوز » جان بيار الكباش ان الاحتجاجات التي عمت في تونس خلال النصف الأول من شهر جانفي الماضي، هي احتجاجات عادية و تعبير عن مطالب الشباب لحقه في العمل مشيرا الى ان الدولة تتفهم هذا الأمر " لأننا في نظام ديمقراطي يكفل حرية التظاهر والتعبير".
وقال : ” ّ أنا أيضا اعتبر نفسي رجل المستقبل رغم سني... وأشجع الشباب على التقدم إلى الأمام من خلال العمل“.
واضاف رئيس الجمهورية أنه يتوجب على المسؤولين إيجاد الحلول لمسألة التشغيل وخلق فرص العمل للشباب وعلى ضرورة أن يتلاءم التكوين مع سوق الشغل، باعتبار أن الكثير من المشاكل الحاصلة الآن لدى الشباب تعود إلى عدم تلاؤم هدا التكوين مع فرص العمل الموجودة مبرزا أنه يعلم تماما ما يعانيه الشباب سيما في الأحياء الشعبية.
وأكد أنه لم يتم إيقاف المحتجين بل فقط من اعتبرهم « مخربين » مشددا على أن كل الإيقافات تمت بأذون من وكيل الجمهورية ولا دخل لوزارة الداخلية فيها .
وفي ما يتعلق بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس، شدد رئيس الدولة على أن العلاقات التونسية الفرنسية كانت دائما ممتازة وأن زيارة الرئيس الفرنسي الحالية ستعطي انطلاقة جديدة لهذه العلاقات التي « ستبنى على أسس جديدة »، مبينا أن الاتفاقات التي تم امضاؤها بين البلدين والمحادثات التي جرت مع نظيره الفرنسي تمحورت أساسا حول الشباب التونسي وسبل دعمه وتطوير آفاقه ،تونس تحتاج إلى جميع دول أوروبا، وعلينا أن نتحدث بصراحة عن المشاكل التي يجب حلها »
وعن سؤال حول إمكانية تقدمه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 رفض قايد السبسي الإجابة عنه واعتبره سؤالا في غير محله، مشيرا إلى أنه يفضل ترك مكانه للجيل الجديد ومن يريد أن يكون في الحكم عليه أن يمر عبر الانتخابات و أن يكون منتخبا بأغلبية مريحة .
وقال من جهة اخرى " ليس لي وريث في الحكم وابني (حافظ قايد السبسي) يمارس السياسة مثل غيره وليس عضوا في الحكومة أو في أي جهاز من أجهزة الدولة كما أنه لا يوجد أي فرد من عائلتي في الحكومة وكل ما يشاع عن هذا الأمر مجرد مغالطات."
واشار من جهة اخرى أن سياسة التوافق نجحت في تونس على الرغم من أنها « من أصعب ما يكون » وتواصلها أمر جيد لتونس، مبرزا أن التوفيق بين الإسلام والديمقراطية في تونس «امر نادر» وأن تونس هي البلد الوحيد الذي يتميز بإسلام منفتح وبتعدد الأديان، قائلا في هذا الاطار « ولئن كان الشعب التونسي في أغلبيته العظمى يدين بالإسلام فإن الدولة مدنية حسب ما ينص عليه الدستور التونسي».
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018