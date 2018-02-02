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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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السياسي
في 60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم

اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قراراتها عشية امس وابرزها تسليط عقوبات مالية على عدة فرق واحالة ملف رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية وجاءت العقوبات كالتالي:
* خطية مالية بـ 7500 دينار وتوبيخ للنادي الصفاقسي والترجي الرياضي وشبيبة القيروان والملعب التونسي والنجم الساحلي والملعب القابسي من اجل العود في رمي المقذوفات واشعال الشماريخ.
* 5 آلاف دينار خطية لأولمبيك مدنين وحرمانه من بيع التذاكر خلال 3 مقابلات بسبب رمي المقذوفات والحجارة على الحكم الرابع.
* خطية بـ 5 لاف دينار لقوافل قفصة من اجل العود في رمي القوارير.
* خطية بـ 3 الاف دينار وتوبيخ لأولمبيك سليمان بسبب رمي المقذوفات ودخول 5 محبين للميدان.
خطية بـ 1500 دينار وتوبيخ لنادي حمام الانف من اجل دخول محب للميدان.
* خطية بـ 1500 دينار لكل من جمعية جربة ومحيط قرقنة وهلال الشابة بسبب رمي القوارير.
* معاقبة المعد البدني لاتحاد تطاوين بمقابلتين و1500 دينار من اجل الافعال التي اتاها في مباراة تطاوين وقرقنة.
* احالة ملف عبد السلام السعيداني رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية من اجل التلفظ بألفاظ نابية تجاه الحكم.

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السياسي
في 60 ثانية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم

اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قراراتها عشية امس وابرزها تسليط عقوبات مالية على عدة فرق واحالة ملف رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية وجاءت العقوبات كالتالي:
* خطية مالية بـ 7500 دينار وتوبيخ للنادي الصفاقسي والترجي الرياضي وشبيبة القيروان والملعب التونسي والنجم الساحلي والملعب القابسي من اجل العود في رمي المقذوفات واشعال الشماريخ.
* 5 آلاف دينار خطية لأولمبيك مدنين وحرمانه من بيع التذاكر خلال 3 مقابلات بسبب رمي المقذوفات والحجارة على الحكم الرابع.
* خطية بـ 5 لاف دينار لقوافل قفصة من اجل العود في رمي القوارير.
* خطية بـ 3 الاف دينار وتوبيخ لأولمبيك سليمان بسبب رمي المقذوفات ودخول 5 محبين للميدان.
خطية بـ 1500 دينار وتوبيخ لنادي حمام الانف من اجل دخول محب للميدان.
* خطية بـ 1500 دينار لكل من جمعية جربة ومحيط قرقنة وهلال الشابة بسبب رمي القوارير.
* معاقبة المعد البدني لاتحاد تطاوين بمقابلتين و1500 دينار من اجل الافعال التي اتاها في مباراة تطاوين وقرقنة.
* احالة ملف عبد السلام السعيداني رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية من اجل التلفظ بألفاظ نابية تجاه الحكم.

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