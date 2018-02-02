في 60 ثانية

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قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم
اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قراراتها عشية امس وابرزها تسليط عقوبات مالية على عدة فرق واحالة ملف رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية وجاءت العقوبات كالتالي:
* خطية مالية بـ 7500 دينار وتوبيخ للنادي الصفاقسي والترجي الرياضي وشبيبة القيروان والملعب التونسي والنجم الساحلي والملعب القابسي من اجل العود في رمي المقذوفات واشعال الشماريخ.
* 5 آلاف دينار خطية لأولمبيك مدنين وحرمانه من بيع التذاكر خلال 3 مقابلات بسبب رمي المقذوفات والحجارة على الحكم الرابع.
* خطية بـ 5 لاف دينار لقوافل قفصة من اجل العود في رمي القوارير.
* خطية بـ 3 الاف دينار وتوبيخ لأولمبيك سليمان بسبب رمي المقذوفات ودخول 5 محبين للميدان.
خطية بـ 1500 دينار وتوبيخ لنادي حمام الانف من اجل دخول محب للميدان.
* خطية بـ 1500 دينار لكل من جمعية جربة ومحيط قرقنة وهلال الشابة بسبب رمي القوارير.
* معاقبة المعد البدني لاتحاد تطاوين بمقابلتين و1500 دينار من اجل الافعال التي اتاها في مباراة تطاوين وقرقنة.
* احالة ملف عبد السلام السعيداني رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية من اجل التلفظ بألفاظ نابية تجاه الحكم.
قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم
اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قراراتها عشية امس وابرزها تسليط عقوبات مالية على عدة فرق واحالة ملف رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية وجاءت العقوبات كالتالي:
* خطية مالية بـ 7500 دينار وتوبيخ للنادي الصفاقسي والترجي الرياضي وشبيبة القيروان والملعب التونسي والنجم الساحلي والملعب القابسي من اجل العود في رمي المقذوفات واشعال الشماريخ.
* 5 آلاف دينار خطية لأولمبيك مدنين وحرمانه من بيع التذاكر خلال 3 مقابلات بسبب رمي المقذوفات والحجارة على الحكم الرابع.
* خطية بـ 5 لاف دينار لقوافل قفصة من اجل العود في رمي القوارير.
* خطية بـ 3 الاف دينار وتوبيخ لأولمبيك سليمان بسبب رمي المقذوفات ودخول 5 محبين للميدان.
خطية بـ 1500 دينار وتوبيخ لنادي حمام الانف من اجل دخول محب للميدان.
* خطية بـ 1500 دينار لكل من جمعية جربة ومحيط قرقنة وهلال الشابة بسبب رمي القوارير.
* معاقبة المعد البدني لاتحاد تطاوين بمقابلتين و1500 دينار من اجل الافعال التي اتاها في مباراة تطاوين وقرقنة.
* احالة ملف عبد السلام السعيداني رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية من اجل التلفظ بألفاظ نابية تجاه الحكم.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018