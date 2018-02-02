قروض دون فوائض على ذمة النساء

وجّهت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، امس الخميس دعوة للمواطنات للحصول على قروض تم رصدها لفائدتهنّ ضمن برنامج "رائدة" للتمكين الاقتصادي لفائدة النساء العاطلات عن العمل.