تعديل منتوجات الحليب

تعهدت وزارتا الفلاحة والتجارة، اول امس، بتخصيص 33 مليون دينار لبرامج التعديل المعمول بها في منظومة الألبان التي شهدت نموا على مستوى التجفيف والتصدير خلال سنة 2017 مما تطلب مزيد تطويرها والمحافظة عليها.