زيارة فجئية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أدى صباح امس وزير النقل رضوان عيارة رفقة الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات خالد الشلي زيارة فجئية الى مطار طبرقة عين دراهم الدولي للاطلاع على سير العمل في هذه المحطة الجوية.