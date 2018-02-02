37 قرار ايقاف نشاط

سجلت اللّجنة الجهوية لمراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا على خلاف التشاريع الجاري بها العمل على مستوى ولاية المنستير تنفيذ 37 قرار إيقاف نشاط لفضاءات طفولة بولاية المنستير بالقوة العامة خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 ديسمبر 2017.