اهمية البعد الأخلاقي والقيمي

أكد وزير العدل غازي الجريبي، امس، لدى افتتاحه السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد، الناجحين في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، على أهمية البعد الأخلاقي والقيمي الذي يجب أن يتحلى به قاضي المستقبل، باعتباره المؤتمن على حقوق الناس والساهر على تطبيق القانون.