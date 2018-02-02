مضاعفة عدد العاملين

أعلن الرئيس المدير العام لمجموعة أورونج الفرنسية ستيفان ريتشارد، امس الخميس، ان فرع الشركة في تونس "اورنج تونس" تخطط لمضاعفة عدد العاملين لديها من الشباب خلال ثلاث سنوات ليصل الى 500 الف موظف".