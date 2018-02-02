تعزيز علاقات التعاون

بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، خلال لقائه امس الخميس، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس أندرياس راينيكه، علاقات التعاون التونسية الألمانية، وسبل الارتقاء بها على مختلف الأصعدة.