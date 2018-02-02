اعادة هيكلة واصلاح

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، امس، في الحمامات، أن الاتحاد يساند إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها وتطويرها بهدف ضمان توازناتها المالية وقدرتها التشغيلية ولا يقبل التفريط فيها مهما كانت "التعلات"، على حد قوله.