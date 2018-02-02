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يوم الجمعة 02 فيفري 2018
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
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السياسي
اعادة هيكلة واصلاح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، امس، في الحمامات، أن الاتحاد يساند إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها وتطويرها بهدف ضمان توازناتها المالية وقدرتها التشغيلية ولا يقبل التفريط فيها مهما كانت "التعلات"، على حد قوله.

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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 فيفري 2018

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، امس، في الحمامات، أن الاتحاد يساند إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها وتطويرها بهدف ضمان توازناتها المالية وقدرتها التشغيلية ولا يقبل التفريط فيها مهما كانت "التعلات"، على حد قوله.

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تعزيز علاقات التعاون
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02 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعلن الرئيس المدير العام لمجموعة أورونج...
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عبد الحميد الرياحي
فهم مشترك... فرص متكافئة
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات...
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