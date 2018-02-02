فهم مشترك... فرص متكافئة

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بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات استراتيجية يستفيد منها البلدان وضفتا المتوسط.
من الطبيعي أن تكون للزيارة جوانب اقتصادية تدار بلغة الأرقام. وفي هذا الباب أكّد الضيف الفرنسي أن بلاده ستضاعف استثماراتها ببلادنا في السنوات المقبلة وستلعب دورا «ترويجيا» لدى الدول الأوروبية لحساب الوجهة التونسية ان على صعيد الاستثمارات والمبادلات التجارية أو على صعيد السياحة.
لكن الرئيس الفرنسي ماكرون لم يأت من أجل هذا فقط... بل لعلّه جاء متحفّزا ومتحمّسا لفهم رهانات تونس والتحديات التي تواجهها.. والتي على أساسها يمكن صياغة السياسات ووضع التوجهات... وهو تحديدا لبّ الرسالة التي أفصح عنها في الحديث الذي أدلى به لصحيفتنا (انظر الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي) قبيل تحوله لبلادنا في زيارة امتدت على يومين.
وبذلك يبقى الرئيس ماكرون الذي بلور أسلوبا سياسيا جديدا في فرنسا مكّنه في ظرف وجيز من طي صفحات «فيلة السياسة الفرنسية» ومن اكتساح الجميع في انتخابات الرئاسة، يبقى وفيا للمنهج الجديد الذي يتّبعه ويقارب به الاشياء والملفات.. وهو المنهج الذي جعله يسير بخطى حثيثة في اتجاه تكريس خصوصية فرنسا وسيادتها واستقلال قرارها في مقاربة القضايا الاقليمية والدولية.. وهو تحديدا ما تبلور من خلال موقفه الرافض لموقف الرئيس الأمريكي ـ دونالد ترومب ـ بشأن القدس... حيث لم يكتف بمعارضة هذا القرار، بل ذهب حدّ إعلان انحيازه للحل التفاوضي الذي يفضي الى تكريس حلّ الدولتين وفقا للقرارات الأممية وليس لسياسة الامر الواقع.
هذا المنهج الفرنسي الجديد بلوره الرئيس الفرنسي كذلك في الجزائر حيث عبّر عن مواقف منصفة للشعب الجزائري ولذاكرة التاريخ. مواقف من شأنها التخفيف من رواسب الحقبة الاستعمارية البغيضة.. كما عبّر مؤخرا في اطار جولة افريقية عن مقاربة جديدة للعلاقات الفرنسية ـ الافريقية تقطع مع كل عقد ومركّبات التفوق وتفضي الى صياغة علاقات جديدة قائمة على الفهم المتبادل والمصالح المشتركة بعيدا عن منطق التدخل في الشؤون الداخلية ولغة الاملاءات ونزعات اعطاء الدروس.
من هنا يتضح أن الرئيس الفرنسي الشاب قد أعاد قراءة تاريخ علاقات بلاده بقارتنا السمراء وبشمال افريقيا وفي طليعتها تونس. وانطلاقا من هذه القراءة المتأنية قد يكون توصّل الى استنتاجات تصب في خانة ضرورة تعديل المواقف والسياسات الفرنسية لإعطائها بعدها الإنساني والحضاري والثقافي الذي يضمن لها الديمومة والانسياب ويخلّصها من كل العقد والمركّبات.
والأكيد أن هذه الرؤية الجديدة أسهمت الى حد كبير في انجاح زيارة الرئيس لبلادنا حتى قبل ان تبدأ.. لأن الأساس في علاقات يراد لها أن تزدهر وتخدم مصالح الطرفين هو الفهم المشترك وتكافؤ الفرص.
بكل المقاييس كانت زيارة الرئيس الفرنسي الى بلادنا فرصة لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات استراتيجية يستفيد منها البلدان وضفتا المتوسط.
من الطبيعي أن تكون للزيارة جوانب اقتصادية تدار بلغة الأرقام. وفي هذا الباب أكّد الضيف الفرنسي أن بلاده ستضاعف استثماراتها ببلادنا في السنوات المقبلة وستلعب دورا «ترويجيا» لدى الدول الأوروبية لحساب الوجهة التونسية ان على صعيد الاستثمارات والمبادلات التجارية أو على صعيد السياحة.
لكن الرئيس الفرنسي ماكرون لم يأت من أجل هذا فقط... بل لعلّه جاء متحفّزا ومتحمّسا لفهم رهانات تونس والتحديات التي تواجهها.. والتي على أساسها يمكن صياغة السياسات ووضع التوجهات... وهو تحديدا لبّ الرسالة التي أفصح عنها في الحديث الذي أدلى به لصحيفتنا (انظر الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي) قبيل تحوله لبلادنا في زيارة امتدت على يومين.
وبذلك يبقى الرئيس ماكرون الذي بلور أسلوبا سياسيا جديدا في فرنسا مكّنه في ظرف وجيز من طي صفحات «فيلة السياسة الفرنسية» ومن اكتساح الجميع في انتخابات الرئاسة، يبقى وفيا للمنهج الجديد الذي يتّبعه ويقارب به الاشياء والملفات.. وهو المنهج الذي جعله يسير بخطى حثيثة في اتجاه تكريس خصوصية فرنسا وسيادتها واستقلال قرارها في مقاربة القضايا الاقليمية والدولية.. وهو تحديدا ما تبلور من خلال موقفه الرافض لموقف الرئيس الأمريكي ـ دونالد ترومب ـ بشأن القدس... حيث لم يكتف بمعارضة هذا القرار، بل ذهب حدّ إعلان انحيازه للحل التفاوضي الذي يفضي الى تكريس حلّ الدولتين وفقا للقرارات الأممية وليس لسياسة الامر الواقع.
هذا المنهج الفرنسي الجديد بلوره الرئيس الفرنسي كذلك في الجزائر حيث عبّر عن مواقف منصفة للشعب الجزائري ولذاكرة التاريخ. مواقف من شأنها التخفيف من رواسب الحقبة الاستعمارية البغيضة.. كما عبّر مؤخرا في اطار جولة افريقية عن مقاربة جديدة للعلاقات الفرنسية ـ الافريقية تقطع مع كل عقد ومركّبات التفوق وتفضي الى صياغة علاقات جديدة قائمة على الفهم المتبادل والمصالح المشتركة بعيدا عن منطق التدخل في الشؤون الداخلية ولغة الاملاءات ونزعات اعطاء الدروس.
من هنا يتضح أن الرئيس الفرنسي الشاب قد أعاد قراءة تاريخ علاقات بلاده بقارتنا السمراء وبشمال افريقيا وفي طليعتها تونس. وانطلاقا من هذه القراءة المتأنية قد يكون توصّل الى استنتاجات تصب في خانة ضرورة تعديل المواقف والسياسات الفرنسية لإعطائها بعدها الإنساني والحضاري والثقافي الذي يضمن لها الديمومة والانسياب ويخلّصها من كل العقد والمركّبات.
والأكيد أن هذه الرؤية الجديدة أسهمت الى حد كبير في انجاح زيارة الرئيس لبلادنا حتى قبل ان تبدأ.. لأن الأساس في علاقات يراد لها أن تزدهر وتخدم مصالح الطرفين هو الفهم المشترك وتكافؤ الفرص.
-
21:40ما الذي حمى الجزائر وتونس من الحالة الليبية؟...سيفر تونس في موسكو يجيب
02 فيفري 2018
-
21:28من أجل الإقتصاد في الماء: إسناد منح وقروض لبناء "المواجل"
02 فيفري 2018
-
21:03انتهاء موسم ايمن التومي مع مونبلييه
02 فيفري 2018
-
20:49بالفيديو: إليسا تتعرض للإغماء اثناء غنائها في حفل بدبي
02 فيفري 2018
-
20:32وزير الصحة يلتقي اعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة الأطباء الشبان
02 فيفري 2018
-
20:17رئيس الفيفا: قمنا بتعديلات لتحقيق مزيد من الشفافية لتطوير كرة القدم بافريقيا
02 فيفري 2018
-
20:01بالفيديو: ردة فعل والد 3 فتيات تجاه طبيب أمريكي تحرش بهن
02 فيفري 2018
-
19:46بعد تمرد رياض محرز: مدرب لستر سيتي يوضح ويرد
02 فيفري 2018
-
19:31بسبب "الترفاس": قرار بغلق الحديقة الوطنية سيدي التوي ببنقردان
02 فيفري 2018
-
19:13وزير الشؤون الاجتماعية يزور حمادي العقربي
02 فيفري 2018
-
19:00غرق 90 مهاجرا قرب السواحل الليبية
02 فيفري 2018
-
18:44بدء تجارب لقاح السرطان على البشر
02 فيفري 2018
-
18:29إطلاق سراح اثنين من أعضاء مكتب اتحاد الشهادات المعطلين عن العمل بتوزر
02 فيفري 2018
-
18:18الدّولة تسترجع عقارا دوليا بولاية أريانة بصفة رضائية
02 فيفري 2018
-
18:08جمعية القضاة تساند النقابة الوطنية للصحفيين
02 فيفري 2018
-
-
17:43تطور مداخيل جامعة كرة القدم من 2012 الى 2017 بنسبة هامة بلغت اكثر من 86 بالمائة
02 فيفري 2018
-
17:28السجن المؤبد لمنفذ عملية دهس مسلمين أمام مسجد في لندن
02 فيفري 2018
-
17:14يوسف المساكني يقود الدحيل لاكتساح الأهلي
02 فيفري 2018
-
17:01اتحاد للشغل بقابس يلوّح بالتصعيد في صورة تواصل الفراغ الإداري بالجهة
02 فيفري 2018