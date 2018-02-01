قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة

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الشروق اون لاين – منير الزوابي:
اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عشية اليوم قراراتها وجاءت عقوباتها كالتالي
-خطية مالية بـ 7500 دينار وتوبيخ للنادي الصفاقسي والترجي الرياضي وشبيبة القيروان والملعب التونسي والنجم الساحلي والملعب القابسي من اجل العود في رمي المقذوفات واشعال الشماريخ.
- 5 آلاف دينار خطية لأولمبيك مدنين وحرمانه من بيع التذاكر خلال 3 مقابلات بسبب رمي المقذوفات ورمي الحجارة على الحكم الرابع.
- اجالة ملف عبد السلام السعيداني رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية من اجل التلفظ بألفاظ نابية تجاه الحكم.
- خطية بـ 5 لاف دينار لقوافل قفصة من اجل العود في رمي القوارير.
-خطية بـ 3 الاف دينار وتوبيخ لأولمبيك سليمان من اجل رمي المقذوفات ودخول 5 محبين للميدان.
خطية بـ 1500 دينار وتوبيخ لنادي حمم الانف من اجل دخول محب للميدان.
- خطية بـ 1500 دينار لكل من جمعية جربة ومحيط قرقنة وهلال الشابة بسبب رمي القوارير.
- معاقبة المعد البدني لاتحاد تطاوين بمقابلتين و1500 دينار من اجل الافعال التي اتاها في مباراة تطاوين وقرقنة.
الشروق اون لاين – منير الزوابي:
اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عشية اليوم قراراتها وجاءت عقوباتها كالتالي
-خطية مالية بـ 7500 دينار وتوبيخ للنادي الصفاقسي والترجي الرياضي وشبيبة القيروان والملعب التونسي والنجم الساحلي والملعب القابسي من اجل العود في رمي المقذوفات واشعال الشماريخ.
- 5 آلاف دينار خطية لأولمبيك مدنين وحرمانه من بيع التذاكر خلال 3 مقابلات بسبب رمي المقذوفات ورمي الحجارة على الحكم الرابع.
- اجالة ملف عبد السلام السعيداني رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية من اجل التلفظ بألفاظ نابية تجاه الحكم.
- خطية بـ 5 لاف دينار لقوافل قفصة من اجل العود في رمي القوارير.
-خطية بـ 3 الاف دينار وتوبيخ لأولمبيك سليمان من اجل رمي المقذوفات ودخول 5 محبين للميدان.
خطية بـ 1500 دينار وتوبيخ لنادي حمم الانف من اجل دخول محب للميدان.
- خطية بـ 1500 دينار لكل من جمعية جربة ومحيط قرقنة وهلال الشابة بسبب رمي القوارير.
- معاقبة المعد البدني لاتحاد تطاوين بمقابلتين و1500 دينار من اجل الافعال التي اتاها في مباراة تطاوين وقرقنة.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018