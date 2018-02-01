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يوم الخميس 01 فيفري 2018
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الأولى
قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018 | 20:01

الشروق اون لاين – منير الزوابي:

اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عشية اليوم قراراتها وجاءت عقوباتها كالتالي

-خطية مالية بـ 7500 دينار وتوبيخ للنادي الصفاقسي والترجي الرياضي وشبيبة القيروان والملعب التونسي والنجم الساحلي والملعب القابسي من اجل العود في رمي المقذوفات واشعال الشماريخ.

- 5 آلاف دينار خطية لأولمبيك مدنين وحرمانه من بيع التذاكر خلال 3 مقابلات بسبب رمي المقذوفات ورمي الحجارة على الحكم الرابع.

- اجالة ملف عبد السلام السعيداني رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية من اجل التلفظ بألفاظ نابية تجاه الحكم.

- خطية بـ 5 لاف دينار لقوافل قفصة من اجل العود في رمي القوارير.

-خطية بـ 3 الاف دينار وتوبيخ لأولمبيك سليمان من  اجل رمي المقذوفات ودخول 5 محبين للميدان.

خطية بـ 1500 دينار وتوبيخ لنادي حمم الانف من اجل دخول محب للميدان.

- خطية بـ 1500 دينار لكل من جمعية جربة ومحيط قرقنة وهلال الشابة بسبب رمي القوارير.

- معاقبة المعد البدني لاتحاد تطاوين بمقابلتين و1500 دينار من اجل الافعال التي اتاها في مباراة تطاوين وقرقنة.

 

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الأولى
قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018 | 20:01

الشروق اون لاين – منير الزوابي:

اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عشية اليوم قراراتها وجاءت عقوباتها كالتالي

-خطية مالية بـ 7500 دينار وتوبيخ للنادي الصفاقسي والترجي الرياضي وشبيبة القيروان والملعب التونسي والنجم الساحلي والملعب القابسي من اجل العود في رمي المقذوفات واشعال الشماريخ.

- 5 آلاف دينار خطية لأولمبيك مدنين وحرمانه من بيع التذاكر خلال 3 مقابلات بسبب رمي المقذوفات ورمي الحجارة على الحكم الرابع.

- اجالة ملف عبد السلام السعيداني رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية من اجل التلفظ بألفاظ نابية تجاه الحكم.

- خطية بـ 5 لاف دينار لقوافل قفصة من اجل العود في رمي القوارير.

-خطية بـ 3 الاف دينار وتوبيخ لأولمبيك سليمان من  اجل رمي المقذوفات ودخول 5 محبين للميدان.

خطية بـ 1500 دينار وتوبيخ لنادي حمم الانف من اجل دخول محب للميدان.

- خطية بـ 1500 دينار لكل من جمعية جربة ومحيط قرقنة وهلال الشابة بسبب رمي القوارير.

- معاقبة المعد البدني لاتحاد تطاوين بمقابلتين و1500 دينار من اجل الافعال التي اتاها في مباراة تطاوين وقرقنة.

 

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