قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين – منير الزوابي:

اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عشية اليوم قراراتها وجاءت عقوباتها كالتالي

-خطية مالية بـ 7500 دينار وتوبيخ للنادي الصفاقسي والترجي الرياضي وشبيبة القيروان والملعب التونسي والنجم الساحلي والملعب القابسي من اجل العود في رمي المقذوفات واشعال الشماريخ.

- 5 آلاف دينار خطية لأولمبيك مدنين وحرمانه من بيع التذاكر خلال 3 مقابلات بسبب رمي المقذوفات ورمي الحجارة على الحكم الرابع.

- اجالة ملف عبد السلام السعيداني رئيس النادي البنزرتي على انظار لجنة التأديب والروح الرياضية من اجل التلفظ بألفاظ نابية تجاه الحكم.

- خطية بـ 5 لاف دينار لقوافل قفصة من اجل العود في رمي القوارير.

-خطية بـ 3 الاف دينار وتوبيخ لأولمبيك سليمان من اجل رمي المقذوفات ودخول 5 محبين للميدان.

خطية بـ 1500 دينار وتوبيخ لنادي حمم الانف من اجل دخول محب للميدان.

- خطية بـ 1500 دينار لكل من جمعية جربة ومحيط قرقنة وهلال الشابة بسبب رمي القوارير.

- معاقبة المعد البدني لاتحاد تطاوين بمقابلتين و1500 دينار من اجل الافعال التي اتاها في مباراة تطاوين وقرقنة.