هيئة المحامين تطالب وزير الداخلية بدعوة منظوريه إلى الكف عن حملات التشويه ضد الصحفيين

تونس -الشروق اون لاين - ايمان :

طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وزير الداخلية بضرورة دعوة منظورية من الأمنيين إلى الكف حالا عن حملات التشويه المنظم التي تطال الصحفيين، وفتح تحقيق لمحاسبة كل من تورط في ذلك.

وأكدت هيئة المحامين، في بيان أصدرته اليوم الخميس، "أن النيل من الصحفيين معنويا أو الإعتداء عليهم هو إعتداء مباشر على حق المواطنين في المعلومة"، و دعت جميع الحقوقيين إلى الإستنفار للدفاع على أهم مكاسب الثورة التونسية ممثلة في حرية الرأي والتعبير.

ولاحظت هيئة المحامين انه و "بعد ثبوت عدم إتخاذ أي إجراء إداري أو قضائي ردعي ضد الفاعلين، فإن ذلك شجع على مواصلة تلك الحملة بتعطيل صارخ لمبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب".

و ذكرت الهيئة، بضرورة احترام دستور الثورة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان عامة، محملة السلط الحاكمة المسؤولية السياسية والتاريخية في إيقاف هذا التدهور الذي يهدد بإعادة إنتاج الإستبداد. ".