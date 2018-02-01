حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو

أوضحت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، احتفل بعيد ميلاد صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، التي أطفأت شمعتها الـ 24.

كما تشير نفس التقارير إلى أن النجم البرتغالي يعتزم البقاء في نادي ريال مدريد، حيث ذكر موقع صحيفة "ذا صن" أن رونالدو قضى وقتًا سعيدًا رفقة عائلته الصغيرة، كما قام بنشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" رفقة صديقته جورجينا وبنتيه التوأم في حوض سباحة في منزل رونالدو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد نفس الموقع، أن رحيل رونالدو عن فريق ريال مدريد هو آخر ما يفكر فيه النجم البرتغالي، بعدما ربطته تقارير صحفية بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية، التي أسدل الستار عنها أمس الأربعاء.

وأضاف أن تعاقد "الشياطين الحمر" مع أليكسيس سانشيز، أغلق الباب أمام عودة محتملة لرونالدو إلى ملعب أولد ترافورد.

يُشار إلى أن رونالدو (32 عامًا) يُعاني هذا الموسم من تراجع واضح في المستوى، إذ سجل 8 أهداف فقط في الدوري الإسباني.

كما أن ناديه ريال مدريد يحتل المرتبة الرابعة في جدول الدوري الإسباني، حيث يبتعد الملكي عن المتصدر برشلونة الإسباني بـ19 نقطة كاملة، كما تنتظره مواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وكالات