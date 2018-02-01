حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو

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أوضحت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، احتفل بعيد ميلاد صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، التي أطفأت شمعتها الـ 24.
كما تشير نفس التقارير إلى أن النجم البرتغالي يعتزم البقاء في نادي ريال مدريد، حيث ذكر موقع صحيفة "ذا صن" أن رونالدو قضى وقتًا سعيدًا رفقة عائلته الصغيرة، كما قام بنشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" رفقة صديقته جورجينا وبنتيه التوأم في حوض سباحة في منزل رونالدو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وأكد نفس الموقع، أن رحيل رونالدو عن فريق ريال مدريد هو آخر ما يفكر فيه النجم البرتغالي، بعدما ربطته تقارير صحفية بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية، التي أسدل الستار عنها أمس الأربعاء.
وأضاف أن تعاقد "الشياطين الحمر" مع أليكسيس سانشيز، أغلق الباب أمام عودة محتملة لرونالدو إلى ملعب أولد ترافورد.
يُشار إلى أن رونالدو (32 عامًا) يُعاني هذا الموسم من تراجع واضح في المستوى، إذ سجل 8 أهداف فقط في الدوري الإسباني.
كما أن ناديه ريال مدريد يحتل المرتبة الرابعة في جدول الدوري الإسباني، حيث يبتعد الملكي عن المتصدر برشلونة الإسباني بـ19 نقطة كاملة، كما تنتظره مواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.
أوضحت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، احتفل بعيد ميلاد صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، التي أطفأت شمعتها الـ 24.
كما تشير نفس التقارير إلى أن النجم البرتغالي يعتزم البقاء في نادي ريال مدريد، حيث ذكر موقع صحيفة "ذا صن" أن رونالدو قضى وقتًا سعيدًا رفقة عائلته الصغيرة، كما قام بنشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" رفقة صديقته جورجينا وبنتيه التوأم في حوض سباحة في منزل رونالدو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وأكد نفس الموقع، أن رحيل رونالدو عن فريق ريال مدريد هو آخر ما يفكر فيه النجم البرتغالي، بعدما ربطته تقارير صحفية بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية، التي أسدل الستار عنها أمس الأربعاء.
وأضاف أن تعاقد "الشياطين الحمر" مع أليكسيس سانشيز، أغلق الباب أمام عودة محتملة لرونالدو إلى ملعب أولد ترافورد.
يُشار إلى أن رونالدو (32 عامًا) يُعاني هذا الموسم من تراجع واضح في المستوى، إذ سجل 8 أهداف فقط في الدوري الإسباني.
كما أن ناديه ريال مدريد يحتل المرتبة الرابعة في جدول الدوري الإسباني، حيث يبتعد الملكي عن المتصدر برشلونة الإسباني بـ19 نقطة كاملة، كما تنتظره مواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018