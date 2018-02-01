وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي ‎

تونس - الشروق اون لاين :

في إطار تكريس المقاربة التشاركية وسياسة التواصل والانفتاح التي تنتهجها الوزارة، استقبل بعد ظهر اليوم وزير العدل غازي الجريبي كلا من رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة الزواري و الهادي القديري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب مرفوقين بعدد من أعضاء المجلس، وقد تناول اللقاء عددا من المسائل التي تهم سير المنظومة القضائية و خاصة ما اتصل منها بتعزيز فرص الارتقاء بأداء القضاء وتجاوز الصعوبات التي يمكن أن تؤثر على العمل اليومي للقضاة. كما تم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية العمل المشترك والتكامل بين الوزارة و المجلس الأعلى للقضاء عموما ومجلس القضاء العدلي على وجه الخصوص.