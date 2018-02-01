الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 01 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام...
شروق الجهات
جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018 | 19:08

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني :

انتظم بالمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة جندوبة يوم تنشيطي في اطار مشروع " عشاق التراث " التراث في متناول الأطفال موجه لتلاميذ المدرسة نظمته جمعية المحافظة على التراث و التنمية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة .

و تضمن البرنامج الذي أدخل البهجة و السرور و فاعل الايجابي لدى الاطفال عرضا في فن العرائس للفنان عياد بن معاقل و عرض الحكواتي للفنان محمد الغزواني و معرضا في الصناعات التقليدية و الرسم اضافة لعدد من الورشات و الأشرطة الوثائقية .

تقرؤون أيضا
اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت...
المزيد >>
بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018 السّاعة 20:11
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار ومعتمدية...
المزيد >>
جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018 السّاعة 19:08
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني : انتظم بالمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة جندوبة يوم تنشيطي في...
المزيد >>
بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018 السّاعة 18:25
سيتم تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمناطق لافيات ومونبليزير وحي الحدائق وحي الخضراء...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018 | 19:08

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني :

انتظم بالمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة جندوبة يوم تنشيطي في اطار مشروع " عشاق التراث " التراث في متناول الأطفال موجه لتلاميذ المدرسة نظمته جمعية المحافظة على التراث و التنمية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة .

و تضمن البرنامج الذي أدخل البهجة و السرور و فاعل الايجابي لدى الاطفال عرضا في فن العرائس للفنان عياد بن معاقل و عرض الحكواتي للفنان محمد الغزواني و معرضا في الصناعات التقليدية و الرسم اضافة لعدد من الورشات و الأشرطة الوثائقية .

تقرؤون أيضا
اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت...
المزيد >>
بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018 السّاعة 20:11
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار ومعتمدية...
المزيد >>
جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018 السّاعة 19:08
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني : انتظم بالمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة جندوبة يوم تنشيطي في...
المزيد >>
بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018 السّاعة 18:25
سيتم تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمناطق لافيات ومونبليزير وحي الحدائق وحي الخضراء...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام...
﻿