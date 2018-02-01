جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال

جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني :

انتظم بالمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة جندوبة يوم تنشيطي في اطار مشروع " عشاق التراث " التراث في متناول الأطفال موجه لتلاميذ المدرسة نظمته جمعية المحافظة على التراث و التنمية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة .

و تضمن البرنامج الذي أدخل البهجة و السرور و فاعل الايجابي لدى الاطفال عرضا في فن العرائس للفنان عياد بن معاقل و عرض الحكواتي للفنان محمد الغزواني و معرضا في الصناعات التقليدية و الرسم اضافة لعدد من الورشات و الأشرطة الوثائقية .