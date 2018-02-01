جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال

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جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني :
انتظم بالمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة جندوبة يوم تنشيطي في اطار مشروع " عشاق التراث " التراث في متناول الأطفال موجه لتلاميذ المدرسة نظمته جمعية المحافظة على التراث و التنمية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة .
و تضمن البرنامج الذي أدخل البهجة و السرور و فاعل الايجابي لدى الاطفال عرضا في فن العرائس للفنان عياد بن معاقل و عرض الحكواتي للفنان محمد الغزواني و معرضا في الصناعات التقليدية و الرسم اضافة لعدد من الورشات و الأشرطة الوثائقية .
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم السلطاني :
انتظم بالمدرسة الابتدائية شارع بورقيبة جندوبة يوم تنشيطي في اطار مشروع " عشاق التراث " التراث في متناول الأطفال موجه لتلاميذ المدرسة نظمته جمعية المحافظة على التراث و التنمية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة .
و تضمن البرنامج الذي أدخل البهجة و السرور و فاعل الايجابي لدى الاطفال عرضا في فن العرائس للفنان عياد بن معاقل و عرض الحكواتي للفنان محمد الغزواني و معرضا في الصناعات التقليدية و الرسم اضافة لعدد من الورشات و الأشرطة الوثائقية .
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018