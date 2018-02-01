بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيتم تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمناطق لافيات ومونبليزير وحي الحدائق وحي الخضراء والحي الأولمبي بداية من الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 03 فيفري 2018

ويعود هذا الخلل وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى أشغال صيانة على القناة الرئيسية للتوزيع بساحة باستور من ولاية تونس.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 04 فيفري 2018.

وات