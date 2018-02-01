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يوم الخميس 01 فيفري 2018
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بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
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الأولى
بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018 | 18:25

سيتم تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمناطق لافيات ومونبليزير وحي الحدائق وحي الخضراء والحي الأولمبي بداية من الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 03 فيفري 2018

   ويعود هذا الخلل وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى أشغال صيانة على القناة الرئيسية للتوزيع بساحة باستور من ولاية تونس.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 04 فيفري 2018.

 

وات
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بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018 | 18:25

سيتم تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمناطق لافيات ومونبليزير وحي الحدائق وحي الخضراء والحي الأولمبي بداية من الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 03 فيفري 2018

   ويعود هذا الخلل وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى أشغال صيانة على القناة الرئيسية للتوزيع بساحة باستور من ولاية تونس.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 04 فيفري 2018.

 

وات
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01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
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01 فيفري 2018 السّاعة 20:01
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المزيد >>
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
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