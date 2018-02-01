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يوم الخميس 01 فيفري 2018
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استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
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الأولى
استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018 | 18:41

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن توم شانون، وهو ثالث أكبر مسؤول فيها، استقال من منصبه، في أحدث خروج لدبلوماسي بارز منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة قبل عام.

وكان شانون يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويمتد تاريخه المهني على مدى 34 عاما.وقال شانون (60 عاما) في خطاب لموظفي الوزارة إنه يستقيل لأسباب شخصية، بحسب وكالة "رويترز".

كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، إن شانون وافق على طلب من وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، الاستمرار مؤقتا في منصبه لحين تعيين خليفة له، مشيرة إلى أن شانون خدم في عهد ستة رؤساء وعشرة وزراء للخارجية.

ويتعين على ترامب الآن أن يعين خلفا لشانون، لكن اختياره سيحتاج تصديقا من مجلس الشيوخ.

 

وكالات
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الأولى
استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018 | 18:41

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن توم شانون، وهو ثالث أكبر مسؤول فيها، استقال من منصبه، في أحدث خروج لدبلوماسي بارز منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة قبل عام.

وكان شانون يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويمتد تاريخه المهني على مدى 34 عاما.وقال شانون (60 عاما) في خطاب لموظفي الوزارة إنه يستقيل لأسباب شخصية، بحسب وكالة "رويترز".

كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، إن شانون وافق على طلب من وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، الاستمرار مؤقتا في منصبه لحين تعيين خليفة له، مشيرة إلى أن شانون خدم في عهد ستة رؤساء وعشرة وزراء للخارجية.

ويتعين على ترامب الآن أن يعين خلفا لشانون، لكن اختياره سيحتاج تصديقا من مجلس الشيوخ.

 

وكالات
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