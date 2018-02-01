استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن توم شانون، وهو ثالث أكبر مسؤول فيها، استقال من منصبه، في أحدث خروج لدبلوماسي بارز منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة قبل عام.
وكان شانون يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويمتد تاريخه المهني على مدى 34 عاما.وقال شانون (60 عاما) في خطاب لموظفي الوزارة إنه يستقيل لأسباب شخصية، بحسب وكالة "رويترز".
كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، إن شانون وافق على طلب من وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، الاستمرار مؤقتا في منصبه لحين تعيين خليفة له، مشيرة إلى أن شانون خدم في عهد ستة رؤساء وعشرة وزراء للخارجية.
ويتعين على ترامب الآن أن يعين خلفا لشانون، لكن اختياره سيحتاج تصديقا من مجلس الشيوخ.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن توم شانون، وهو ثالث أكبر مسؤول فيها، استقال من منصبه، في أحدث خروج لدبلوماسي بارز منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة قبل عام.
وكان شانون يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويمتد تاريخه المهني على مدى 34 عاما.وقال شانون (60 عاما) في خطاب لموظفي الوزارة إنه يستقيل لأسباب شخصية، بحسب وكالة "رويترز".
كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت، إن شانون وافق على طلب من وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، الاستمرار مؤقتا في منصبه لحين تعيين خليفة له، مشيرة إلى أن شانون خدم في عهد ستة رؤساء وعشرة وزراء للخارجية.
ويتعين على ترامب الآن أن يعين خلفا لشانون، لكن اختياره سيحتاج تصديقا من مجلس الشيوخ.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018