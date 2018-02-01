بالصور: انطـلاق مهرجان الجـريد الثقـافي والسيــاحي بمشهدية احتفاليـة بقرية الشبيكة

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توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
انطلق اليوم الخميس مهرجان الجريد الثقافي والسياحي في دورته الأولى من 01 إلى 03 فيفري 2018 تحت شعار " موسيقى وسياحة بلا حدود " بقرية الواحات الجبلية - الشبيكة – التابعة لمعتمدية تمغزة الحدودية والمنتظم بالتعاون بين الجمعية التونسية للتنشيط الثقافي والسياحي والمندوبية الجهوية للثقافة بتوزر وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة وولاية توزر بمشهدية احتفالية تجسّد نماذج من الحياة اليومية ومظاهر الفرحة بالواحات الجبيلية ومميزات المخزون التراثي والثقافي والحضاري للمنطقة وتتوزع فقرات هذه التظاهرة بين مدينة توزر وقرية الشبيكة من المعتمدية الحدودية تمغزة .
افتتح المهرجان اليوم بتحية العلم ثمّ انطلقت فعالياته إثر ذلك بالمنطقة السياحية بقرية الشبيكة بمشهدية بعنوان " سبيكيلوم زمان " وهي احتفالية تجسّد نماذج من الحياة اليومية ومظاهر الفرحة بالواحات الجبيلية والمخزون الثقافي
والتراثي والحضاري بمشاركة الفرق الموسيقية " الشعبية والبدوية والصوفية ...." وتتواصل اليوم بعرض تنشيطي وفرجوي بالشلاّل الكبير بتمغزة ونوادي الشباب الريفي بالظافرية وفم الخنقة والرميثة ...ويســعى منظمـو المهرجــان
حسب تصريح مديره محمود الأحمدي إلى إرساء تقاليد بالمناطق الحدودية المنقوصة من التظاهرات لإتاحة الفرصة للسياح الوافدين إلى ولاية توزر لزيارة الشبيكة ومختلف مناطق معتمدية تمغزة و اكتشاف عاداتها وتقاليدها ومناظرها الطبيعية الخلاّبة وواحاتها الجبلية وخلال اليوم الثاني تنتظم أنشطة المهرجان بالتوازي بين قرية الشبيكة ومدينة توزر ومن فقراته المبرمجة ملتقى أطفال
الواحات الجبلية بالشبيكة صباح يوم الغد وعرض للفنان معز الطرودي مساء الغد بمدينة توزر ويختتم المهرجان يوم السبت 03 فيفري بعروض موسيقية وتنشيطية بسوق الصناعات التقليدية – سوق الربع – وساحة الفنون والمنطقة السياحية بتوزر وعرض للفنان الشعبي محمود العرفاوي بالقبّة الضوئية وسهرة موسيقية للفنانة ألفة بن رمضان بأحد نزل مدينة توزر .
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:
انطلق اليوم الخميس مهرجان الجريد الثقافي والسياحي في دورته الأولى من 01 إلى 03 فيفري 2018 تحت شعار " موسيقى وسياحة بلا حدود " بقرية الواحات الجبلية - الشبيكة – التابعة لمعتمدية تمغزة الحدودية والمنتظم بالتعاون بين الجمعية التونسية للتنشيط الثقافي والسياحي والمندوبية الجهوية للثقافة بتوزر وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة وولاية توزر بمشهدية احتفالية تجسّد نماذج من الحياة اليومية ومظاهر الفرحة بالواحات الجبيلية ومميزات المخزون التراثي والثقافي والحضاري للمنطقة وتتوزع فقرات هذه التظاهرة بين مدينة توزر وقرية الشبيكة من المعتمدية الحدودية تمغزة .
افتتح المهرجان اليوم بتحية العلم ثمّ انطلقت فعالياته إثر ذلك بالمنطقة السياحية بقرية الشبيكة بمشهدية بعنوان " سبيكيلوم زمان " وهي احتفالية تجسّد نماذج من الحياة اليومية ومظاهر الفرحة بالواحات الجبيلية والمخزون الثقافي
والتراثي والحضاري بمشاركة الفرق الموسيقية " الشعبية والبدوية والصوفية ...." وتتواصل اليوم بعرض تنشيطي وفرجوي بالشلاّل الكبير بتمغزة ونوادي الشباب الريفي بالظافرية وفم الخنقة والرميثة ...ويســعى منظمـو المهرجــان
حسب تصريح مديره محمود الأحمدي إلى إرساء تقاليد بالمناطق الحدودية المنقوصة من التظاهرات لإتاحة الفرصة للسياح الوافدين إلى ولاية توزر لزيارة الشبيكة ومختلف مناطق معتمدية تمغزة و اكتشاف عاداتها وتقاليدها ومناظرها الطبيعية الخلاّبة وواحاتها الجبلية وخلال اليوم الثاني تنتظم أنشطة المهرجان بالتوازي بين قرية الشبيكة ومدينة توزر ومن فقراته المبرمجة ملتقى أطفال
الواحات الجبلية بالشبيكة صباح يوم الغد وعرض للفنان معز الطرودي مساء الغد بمدينة توزر ويختتم المهرجان يوم السبت 03 فيفري بعروض موسيقية وتنشيطية بسوق الصناعات التقليدية – سوق الربع – وساحة الفنون والمنطقة السياحية بتوزر وعرض للفنان الشعبي محمود العرفاوي بالقبّة الضوئية وسهرة موسيقية للفنانة ألفة بن رمضان بأحد نزل مدينة توزر .
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018
-
16:48ماذا في لقاء السبسي والغنوشي؟
01 فيفري 2018