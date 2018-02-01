بالصور: انطـلاق مهرجان الجـريد الثقـافي والسيــاحي بمشهدية احتفاليـة بقرية الشبيكة

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي:

انطلق اليوم الخميس مهرجان الجريد الثقافي والسياحي في دورته الأولى من 01 إلى 03 فيفري 2018 تحت شعار " موسيقى وسياحة بلا حدود " بقرية الواحات الجبلية - الشبيكة – التابعة لمعتمدية تمغزة الحدودية والمنتظم بالتعاون بين الجمعية التونسية للتنشيط الثقافي والسياحي والمندوبية الجهوية للثقافة بتوزر وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة وولاية توزر بمشهدية احتفالية تجسّد نماذج من الحياة اليومية ومظاهر الفرحة بالواحات الجبيلية ومميزات المخزون التراثي والثقافي والحضاري للمنطقة وتتوزع فقرات هذه التظاهرة بين مدينة توزر وقرية الشبيكة من المعتمدية الحدودية تمغزة .

افتتح المهرجان اليوم بتحية العلم ثمّ انطلقت فعالياته إثر ذلك بالمنطقة السياحية بقرية الشبيكة بمشهدية بعنوان " سبيكيلوم زمان " وهي احتفالية تجسّد نماذج من الحياة اليومية ومظاهر الفرحة بالواحات الجبيلية والمخزون الثقافي

والتراثي والحضاري بمشاركة الفرق الموسيقية " الشعبية والبدوية والصوفية ...." وتتواصل اليوم بعرض تنشيطي وفرجوي بالشلاّل الكبير بتمغزة ونوادي الشباب الريفي بالظافرية وفم الخنقة والرميثة ...ويســعى منظمـو المهرجــان

حسب تصريح مديره محمود الأحمدي إلى إرساء تقاليد بالمناطق الحدودية المنقوصة من التظاهرات لإتاحة الفرصة للسياح الوافدين إلى ولاية توزر لزيارة الشبيكة ومختلف مناطق معتمدية تمغزة و اكتشاف عاداتها وتقاليدها ومناظرها الطبيعية الخلاّبة وواحاتها الجبلية وخلال اليوم الثاني تنتظم أنشطة المهرجان بالتوازي بين قرية الشبيكة ومدينة توزر ومن فقراته المبرمجة ملتقى أطفال

الواحات الجبلية بالشبيكة صباح يوم الغد وعرض للفنان معز الطرودي مساء الغد بمدينة توزر ويختتم المهرجان يوم السبت 03 فيفري بعروض موسيقية وتنشيطية بسوق الصناعات التقليدية – سوق الربع – وساحة الفنون والمنطقة السياحية بتوزر وعرض للفنان الشعبي محمود العرفاوي بالقبّة الضوئية وسهرة موسيقية للفنانة ألفة بن رمضان بأحد نزل مدينة توزر .