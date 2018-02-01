الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 01 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بالصور: انطـلاق مهرجان الجـريد الثقـافي والسيــاحي بمشهدية احتفاليـة بقرية الشبيكة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام...
الأولى
بالصور: انطـلاق مهرجان الجـريد الثقـافي والسيــاحي بمشهدية احتفاليـة بقرية الشبيكة
01 فيفري 2018 | 18:12

توزر – الشروق  أون لاين – بوبكر حريزي:

انطلق اليوم الخميس مهرجان الجريد الثقافي والسياحي في دورته الأولى من 01 إلى 03 فيفري 2018 تحت شعار " موسيقى وسياحة بلا حدود " بقرية الواحات الجبلية - الشبيكة – التابعة لمعتمدية تمغزة الحدودية والمنتظم بالتعاون بين الجمعية التونسية للتنشيط الثقافي والسياحي والمندوبية الجهوية للثقافة بتوزر وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة وولاية توزر بمشهدية احتفالية تجسّد نماذج من الحياة اليومية ومظاهر الفرحة بالواحات الجبيلية ومميزات المخزون التراثي والثقافي والحضاري للمنطقة وتتوزع فقرات هذه التظاهرة بين مدينة توزر وقرية الشبيكة من المعتمدية الحدودية تمغزة .

افتتح المهرجان اليوم بتحية العلم ثمّ انطلقت فعالياته إثر ذلك بالمنطقة السياحية بقرية الشبيكة بمشهدية بعنوان " سبيكيلوم زمان " وهي احتفالية   تجسّد نماذج من الحياة اليومية ومظاهر الفرحة بالواحات الجبيلية والمخزون الثقافي

والتراثي والحضاري بمشاركة الفرق الموسيقية " الشعبية والبدوية والصوفية  ...." وتتواصل اليوم بعرض تنشيطي وفرجوي بالشلاّل الكبير بتمغزة ونوادي الشباب الريفي بالظافرية وفم الخنقة والرميثة ...ويســعى منظمـو المهرجــان

حسب تصريح مديره محمود الأحمدي إلى إرساء تقاليد بالمناطق الحدودية المنقوصة من التظاهرات لإتاحة الفرصة للسياح الوافدين إلى ولاية توزر لزيارة الشبيكة ومختلف مناطق معتمدية تمغزة و اكتشاف عاداتها وتقاليدها ومناظرها الطبيعية الخلاّبة وواحاتها الجبلية   وخلال اليوم الثاني  تنتظم أنشطة المهرجان بالتوازي بين قرية الشبيكة ومدينة توزر ومن فقراته المبرمجة ملتقى أطفال

الواحات الجبلية بالشبيكة  صباح يوم الغد وعرض للفنان معز الطرودي مساء الغد بمدينة توزر ويختتم المهرجان يوم السبت 03 فيفري بعروض موسيقية وتنشيطية بسوق الصناعات التقليدية – سوق الربع – وساحة الفنون والمنطقة السياحية بتوزر وعرض للفنان الشعبي محمود العرفاوي بالقبّة الضوئية وسهرة موسيقية للفنانة ألفة بن رمضان بأحد نزل مدينة توزر .  

تقرؤون أيضا
إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018 السّاعة 20:28
أصيب طالبان (شاب ومراهقة) بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا...
المزيد >>
اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت...
المزيد >>
بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018 السّاعة 20:11
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار ومعتمدية...
المزيد >>
قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018 السّاعة 20:01
الشروق اون لاين – منير الزوابي: اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عشية اليوم قراراتها وجاءت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
بالصور: انطـلاق مهرجان الجـريد الثقـافي والسيــاحي بمشهدية احتفاليـة بقرية الشبيكة
01 فيفري 2018 | 18:12

توزر – الشروق  أون لاين – بوبكر حريزي:

انطلق اليوم الخميس مهرجان الجريد الثقافي والسياحي في دورته الأولى من 01 إلى 03 فيفري 2018 تحت شعار " موسيقى وسياحة بلا حدود " بقرية الواحات الجبلية - الشبيكة – التابعة لمعتمدية تمغزة الحدودية والمنتظم بالتعاون بين الجمعية التونسية للتنشيط الثقافي والسياحي والمندوبية الجهوية للثقافة بتوزر وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة وولاية توزر بمشهدية احتفالية تجسّد نماذج من الحياة اليومية ومظاهر الفرحة بالواحات الجبيلية ومميزات المخزون التراثي والثقافي والحضاري للمنطقة وتتوزع فقرات هذه التظاهرة بين مدينة توزر وقرية الشبيكة من المعتمدية الحدودية تمغزة .

افتتح المهرجان اليوم بتحية العلم ثمّ انطلقت فعالياته إثر ذلك بالمنطقة السياحية بقرية الشبيكة بمشهدية بعنوان " سبيكيلوم زمان " وهي احتفالية   تجسّد نماذج من الحياة اليومية ومظاهر الفرحة بالواحات الجبيلية والمخزون الثقافي

والتراثي والحضاري بمشاركة الفرق الموسيقية " الشعبية والبدوية والصوفية  ...." وتتواصل اليوم بعرض تنشيطي وفرجوي بالشلاّل الكبير بتمغزة ونوادي الشباب الريفي بالظافرية وفم الخنقة والرميثة ...ويســعى منظمـو المهرجــان

حسب تصريح مديره محمود الأحمدي إلى إرساء تقاليد بالمناطق الحدودية المنقوصة من التظاهرات لإتاحة الفرصة للسياح الوافدين إلى ولاية توزر لزيارة الشبيكة ومختلف مناطق معتمدية تمغزة و اكتشاف عاداتها وتقاليدها ومناظرها الطبيعية الخلاّبة وواحاتها الجبلية   وخلال اليوم الثاني  تنتظم أنشطة المهرجان بالتوازي بين قرية الشبيكة ومدينة توزر ومن فقراته المبرمجة ملتقى أطفال

الواحات الجبلية بالشبيكة  صباح يوم الغد وعرض للفنان معز الطرودي مساء الغد بمدينة توزر ويختتم المهرجان يوم السبت 03 فيفري بعروض موسيقية وتنشيطية بسوق الصناعات التقليدية – سوق الربع – وساحة الفنون والمنطقة السياحية بتوزر وعرض للفنان الشعبي محمود العرفاوي بالقبّة الضوئية وسهرة موسيقية للفنانة ألفة بن رمضان بأحد نزل مدينة توزر .  

تقرؤون أيضا
إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018 السّاعة 20:28
أصيب طالبان (شاب ومراهقة) بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا...
المزيد >>
اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت...
المزيد >>
بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018 السّاعة 20:11
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار ومعتمدية...
المزيد >>
قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018 السّاعة 20:01
الشروق اون لاين – منير الزوابي: اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عشية اليوم قراراتها وجاءت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام...
﻿