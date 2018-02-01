النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي

حصل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، على البطاقة الدولية للمحترف التونسي فرجاني ساسي، ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة رسميا مع فريقه الجديد.

وكان النصر، قد تعاقد بشكل رسمي مع ساسي، لمدة 3 أعوام ونصف، قادما من الترجي الرياضي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، في صفقة بلغت قيمتها مليوني يورو.

وكتب حساب النصر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تم قبل قليل، استلام الشهادة الدولية لللاعب فرجاني ساسي من الجامعة التونسية لكرة القدم وبذلك يمكنه المشاركة مع الفريق، اعتبارًا من المباراة القادمة بإذن الله".

ويخوض النصر مباراته المقبلة أمام أحد، السبت المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري جميل للمحترفين.

وكالات