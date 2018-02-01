النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي

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حصل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، على البطاقة الدولية للمحترف التونسي فرجاني ساسي، ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة رسميا مع فريقه الجديد.
وكان النصر، قد تعاقد بشكل رسمي مع ساسي، لمدة 3 أعوام ونصف، قادما من الترجي الرياضي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، في صفقة بلغت قيمتها مليوني يورو.
وكتب حساب النصر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تم قبل قليل، استلام الشهادة الدولية لللاعب فرجاني ساسي من الجامعة التونسية لكرة القدم وبذلك يمكنه المشاركة مع الفريق، اعتبارًا من المباراة القادمة بإذن الله".
ويخوض النصر مباراته المقبلة أمام أحد، السبت المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري جميل للمحترفين.
حصل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، على البطاقة الدولية للمحترف التونسي فرجاني ساسي، ليصبح اللاعب جاهزا للمشاركة رسميا مع فريقه الجديد.
وكان النصر، قد تعاقد بشكل رسمي مع ساسي، لمدة 3 أعوام ونصف، قادما من الترجي الرياضي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، في صفقة بلغت قيمتها مليوني يورو.
وكتب حساب النصر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تم قبل قليل، استلام الشهادة الدولية لللاعب فرجاني ساسي من الجامعة التونسية لكرة القدم وبذلك يمكنه المشاركة مع الفريق، اعتبارًا من المباراة القادمة بإذن الله".
ويخوض النصر مباراته المقبلة أمام أحد، السبت المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري جميل للمحترفين.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018