ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل

اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اختتام المنتدى الإقتصادي التونسي الفرنسي : بان "تونس على طريق الإصلاحات وهو الحل لإنعاش الإقتصاد و تحقيق الرقي الإجتماعي ...ولا رجوع عن ديمقراطية حقيقية، مستديمة و متضامنة.

فيما تعرض الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون في كلمته في اختتام أشغال المنتدى التونسي الفرنسي المنعقد بالعاصمة اليوم، على دعم بلاده للإصلاحات الكبرى الجاري تنفيذها في تونس، كما إعتبر أن من مستلزمات نجاح الاقتصاد التونسي العمل على إزالة التعقيدات الإدارية وتقليص الإجراءات.

كما أكد الرئيس الفرنسي على أن نجاح تونس في مواجهة التحديات مهمّ لها وللمغرب العربي ولفرنسا أيضا، قائلا "اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل".