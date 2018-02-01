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يوم الخميس 01 فيفري 2018
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ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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الأولى
ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018 | 17:49

اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اختتام المنتدى الإقتصادي التونسي الفرنسي : بان "تونس على طريق الإصلاحات وهو الحل لإنعاش الإقتصاد و تحقيق الرقي الإجتماعي ...ولا رجوع عن ديمقراطية حقيقية، مستديمة و متضامنة.

فيما تعرض الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون في كلمته في اختتام أشغال المنتدى التونسي الفرنسي المنعقد بالعاصمة اليوم، على دعم بلاده للإصلاحات الكبرى الجاري تنفيذها في تونس، كما إعتبر أن من مستلزمات نجاح الاقتصاد التونسي العمل على إزالة التعقيدات الإدارية وتقليص الإجراءات.

كما أكد الرئيس الفرنسي على أن نجاح تونس في مواجهة التحديات مهمّ لها وللمغرب العربي ولفرنسا أيضا، قائلا "اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل".

 

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الأولى
ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018 | 17:49

اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اختتام المنتدى الإقتصادي التونسي الفرنسي : بان "تونس على طريق الإصلاحات وهو الحل لإنعاش الإقتصاد و تحقيق الرقي الإجتماعي ...ولا رجوع عن ديمقراطية حقيقية، مستديمة و متضامنة.

فيما تعرض الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون في كلمته في اختتام أشغال المنتدى التونسي الفرنسي المنعقد بالعاصمة اليوم، على دعم بلاده للإصلاحات الكبرى الجاري تنفيذها في تونس، كما إعتبر أن من مستلزمات نجاح الاقتصاد التونسي العمل على إزالة التعقيدات الإدارية وتقليص الإجراءات.

كما أكد الرئيس الفرنسي على أن نجاح تونس في مواجهة التحديات مهمّ لها وللمغرب العربي ولفرنسا أيضا، قائلا "اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل".

 

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01 فيفري 2018 السّاعة 20:01
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
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