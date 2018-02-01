بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه

أدى الرئيس الفرنسي ايمانويال ماكرون رفقة زوجته بريجيت ماكرون، منذ قليل، زيارة إلى وسط العاصمة التونسية وتحديدا منطقة ''باب بحر'' أين التقى جمعا من المواطنين التونسيين الذين منهم من التقط الصور معه وحتى من طلب "تأشيرة" إلى فرنسا . هذا وقد نشر ماكرون فيدو لزيارته على صفحته الرسمية في الفايسبوك.