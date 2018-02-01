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يوم الخميس 01 فيفري 2018
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ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
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الأولى
ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018 | 17:03

لم يقم نادي ريال مدريد الإسباني بأي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، رغم ربطه بعدد كبير من نجوم الكرة في العالم، لكنه قدم خدمة مجانية لهم.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة ماركا، إن ما يقرب من 40 لاعبا ربطتهم تقارير صحفية بالانتقال لفريق المدرب زين الدين زيدان، كان أبرزهم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، ومحمد صلاح نجم ليفربول، بالإضافة إلى أسماء عديدة أخرى مثل إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان، وليوناردو بونوتشي من ميلان، وجونكالو جيديس من فالنسيا، وكان آخرهم لياندرو باريديس، نجم فريق زينيت الروسي.

وأوضحت الصحيفة أن مصدر هذه الشائعات كان نتيجة متابعة ريال مدريد، بالفعل لبعض هؤلاء اللاعبين، بينما  خرجت شائعات أخرى تم بثها بواسطة وكلاء اللاعبين، الذين حاولوا تشجيع عملية انضمام موكليهم لصفوف اللوس بلانكوس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أنه لا أحد من هؤلاء اللاعبين انضم في النهاية لريال مدريد، إلا أن مجرد ارتباط اسم أحدهم بالانتقال للعملاق الإسباني قد أفاده كثيرا، وتسبب في رفع قيمته السوقية، وهو ما سيفيد هؤلاء اللاعبين في حال رحيلهم عن أنديتهم الحالية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وكالات
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الأولى
ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018 | 17:03

لم يقم نادي ريال مدريد الإسباني بأي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، رغم ربطه بعدد كبير من نجوم الكرة في العالم، لكنه قدم خدمة مجانية لهم.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة ماركا، إن ما يقرب من 40 لاعبا ربطتهم تقارير صحفية بالانتقال لفريق المدرب زين الدين زيدان، كان أبرزهم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، ومحمد صلاح نجم ليفربول، بالإضافة إلى أسماء عديدة أخرى مثل إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان، وليوناردو بونوتشي من ميلان، وجونكالو جيديس من فالنسيا، وكان آخرهم لياندرو باريديس، نجم فريق زينيت الروسي.

وأوضحت الصحيفة أن مصدر هذه الشائعات كان نتيجة متابعة ريال مدريد، بالفعل لبعض هؤلاء اللاعبين، بينما  خرجت شائعات أخرى تم بثها بواسطة وكلاء اللاعبين، الذين حاولوا تشجيع عملية انضمام موكليهم لصفوف اللوس بلانكوس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أنه لا أحد من هؤلاء اللاعبين انضم في النهاية لريال مدريد، إلا أن مجرد ارتباط اسم أحدهم بالانتقال للعملاق الإسباني قد أفاده كثيرا، وتسبب في رفع قيمته السوقية، وهو ما سيفيد هؤلاء اللاعبين في حال رحيلهم عن أنديتهم الحالية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وكالات
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