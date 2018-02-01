ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي

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17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018
لم يقم نادي ريال مدريد الإسباني بأي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، رغم ربطه بعدد كبير من نجوم الكرة في العالم، لكنه قدم خدمة مجانية لهم.
وفي هذا الصدد قالت صحيفة ماركا، إن ما يقرب من 40 لاعبا ربطتهم تقارير صحفية بالانتقال لفريق المدرب زين الدين زيدان، كان أبرزهم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، ومحمد صلاح نجم ليفربول، بالإضافة إلى أسماء عديدة أخرى مثل إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان، وليوناردو بونوتشي من ميلان، وجونكالو جيديس من فالنسيا، وكان آخرهم لياندرو باريديس، نجم فريق زينيت الروسي.
وأوضحت الصحيفة أن مصدر هذه الشائعات كان نتيجة متابعة ريال مدريد، بالفعل لبعض هؤلاء اللاعبين، بينما خرجت شائعات أخرى تم بثها بواسطة وكلاء اللاعبين، الذين حاولوا تشجيع عملية انضمام موكليهم لصفوف اللوس بلانكوس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أنه لا أحد من هؤلاء اللاعبين انضم في النهاية لريال مدريد، إلا أن مجرد ارتباط اسم أحدهم بالانتقال للعملاق الإسباني قد أفاده كثيرا، وتسبب في رفع قيمته السوقية، وهو ما سيفيد هؤلاء اللاعبين في حال رحيلهم عن أنديتهم الحالية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة
لم يقم نادي ريال مدريد الإسباني بأي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، رغم ربطه بعدد كبير من نجوم الكرة في العالم، لكنه قدم خدمة مجانية لهم.
وفي هذا الصدد قالت صحيفة ماركا، إن ما يقرب من 40 لاعبا ربطتهم تقارير صحفية بالانتقال لفريق المدرب زين الدين زيدان، كان أبرزهم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، ومحمد صلاح نجم ليفربول، بالإضافة إلى أسماء عديدة أخرى مثل إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان، وليوناردو بونوتشي من ميلان، وجونكالو جيديس من فالنسيا، وكان آخرهم لياندرو باريديس، نجم فريق زينيت الروسي.
وأوضحت الصحيفة أن مصدر هذه الشائعات كان نتيجة متابعة ريال مدريد، بالفعل لبعض هؤلاء اللاعبين، بينما خرجت شائعات أخرى تم بثها بواسطة وكلاء اللاعبين، الذين حاولوا تشجيع عملية انضمام موكليهم لصفوف اللوس بلانكوس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أنه لا أحد من هؤلاء اللاعبين انضم في النهاية لريال مدريد، إلا أن مجرد ارتباط اسم أحدهم بالانتقال للعملاق الإسباني قد أفاده كثيرا، وتسبب في رفع قيمته السوقية، وهو ما سيفيد هؤلاء اللاعبين في حال رحيلهم عن أنديتهم الحالية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018