ماذا في لقاء السبسي والغنوشي؟

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس بقصر قرطاج راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة.

وأفاد راشد الغنوشي أن اللقاء استعرض جملة من القضايا الوطنيّة والإقليمية وتمّ التأكيد بالأساس على ضرورة إنخراط الأحزاب السياسية في إنجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم من خلال توعية التونسيين بأهمية الانتخابات البلدية وانعكاساتها المباشرة على ظروف عيش المواطنين، كما تمّ التطرق إلى ضرورة التسريع باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.