الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 01 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الطبوبي: نحن مع اعادة هيكلة المؤسسات العمومية واصلاحها لا مع التفريط فيها
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام...
الأولى
الطبوبي: نحن مع اعادة هيكلة المؤسسات العمومية واصلاحها لا مع التفريط فيها
01 فيفري 2018 | 16:36

أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، في الحمامات، أن الاتحاد يساند إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها وتطويرها بهدف ضمان توازناتها المالية وقدرتها التشغيلية ولا يقبل التفريط فيها مهما كانت "التعلات"، على حد قوله.

وأشار الطبوبي في تصريح لـ(وات) على هامش مشاركته في الملتقى الثاني الذي تنظمه، على مدى يومين، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بالتعاون مع الاتحاد حول "الحوكمة والعمل التشاركي من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي" إلى أن رؤية الاتحاد في هذه المسألة واضحة وتتمثل في تدارس وضعية كل مؤسسة حالة بحالة والبحث عن الحلول التي تلائمها من أجل ضمان ديمومتها، والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها.

وبين أن للاتحاد جملة من الدراسات التي تخص كل المؤسسات العمومية، مجددا الدعوة الى الحكومة إلى الجلوس على طاولة الحوار والنقاش لبحث الحلول الممكنة لكل المؤسسات، وإفرادها بخطط عملية تمكن من تجاوز الصعوبات أو الاخلالات التي تعرفها في ظل تحديد المسؤوليات والادوار المنوطة بكل طرف.

   وعبر الامين العام عن الامل في أن يتم التوصل هذه السنة إلى وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع العام، مؤكدا أن الاتحاد غير مستعد لاي حوار يعتمد منطق بيع القطاع العام.

وقال إن تونس في حاجة ماسة إلى الاستقرار الاجتماعي وهو ما يستوجب التعجيل بالدخول في المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية من أجل تعديل المقدرة الشرائية للمواطنين التي ما فتئت تتدهور من سنة إلى أخرى.

      وفي تعليقه على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى تونس قال الطبوبي إن "مساعدة تونس وتجربتها الديمقراطية لا يكون بالكلام والوعود"، داعيا فرنسا إلى إعفاء تونس من ديونها. واعتبر أن إقدام فرنسا على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة من شانه أن يكفر عما جرى إبان الحقبة الاستعمارية من استغلال للخيرات التونسية، وسيجعل تونس قادرة على بناء اقتصادها والمواصلة في مسارها الجديد، بحسب قوله.

  

  

 

وات
تقرؤون أيضا
القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018 السّاعة 20:36
مكتب القيروان- الشروق اون لاين – ايمن المحرزي: تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان يوم امس...
المزيد >>
إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018 السّاعة 20:28
أصيب طالبان (شاب ومراهقة) بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا...
المزيد >>
اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت...
المزيد >>
بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018 السّاعة 20:11
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار ومعتمدية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الطبوبي: نحن مع اعادة هيكلة المؤسسات العمومية واصلاحها لا مع التفريط فيها
01 فيفري 2018 | 16:36

أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، في الحمامات، أن الاتحاد يساند إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها وتطويرها بهدف ضمان توازناتها المالية وقدرتها التشغيلية ولا يقبل التفريط فيها مهما كانت "التعلات"، على حد قوله.

وأشار الطبوبي في تصريح لـ(وات) على هامش مشاركته في الملتقى الثاني الذي تنظمه، على مدى يومين، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بالتعاون مع الاتحاد حول "الحوكمة والعمل التشاركي من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي" إلى أن رؤية الاتحاد في هذه المسألة واضحة وتتمثل في تدارس وضعية كل مؤسسة حالة بحالة والبحث عن الحلول التي تلائمها من أجل ضمان ديمومتها، والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها.

وبين أن للاتحاد جملة من الدراسات التي تخص كل المؤسسات العمومية، مجددا الدعوة الى الحكومة إلى الجلوس على طاولة الحوار والنقاش لبحث الحلول الممكنة لكل المؤسسات، وإفرادها بخطط عملية تمكن من تجاوز الصعوبات أو الاخلالات التي تعرفها في ظل تحديد المسؤوليات والادوار المنوطة بكل طرف.

   وعبر الامين العام عن الامل في أن يتم التوصل هذه السنة إلى وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع العام، مؤكدا أن الاتحاد غير مستعد لاي حوار يعتمد منطق بيع القطاع العام.

وقال إن تونس في حاجة ماسة إلى الاستقرار الاجتماعي وهو ما يستوجب التعجيل بالدخول في المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية من أجل تعديل المقدرة الشرائية للمواطنين التي ما فتئت تتدهور من سنة إلى أخرى.

      وفي تعليقه على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى تونس قال الطبوبي إن "مساعدة تونس وتجربتها الديمقراطية لا يكون بالكلام والوعود"، داعيا فرنسا إلى إعفاء تونس من ديونها. واعتبر أن إقدام فرنسا على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة من شانه أن يكفر عما جرى إبان الحقبة الاستعمارية من استغلال للخيرات التونسية، وسيجعل تونس قادرة على بناء اقتصادها والمواصلة في مسارها الجديد، بحسب قوله.

  

  

 

وات
تقرؤون أيضا
القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018 السّاعة 20:36
مكتب القيروان- الشروق اون لاين – ايمن المحرزي: تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقيروان يوم امس...
المزيد >>
إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018 السّاعة 20:28
أصيب طالبان (شاب ومراهقة) بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا...
المزيد >>
اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : انبثق عن الندوة الوطنية للتعايش بين الأديان في تونس و التي انتظمت...
المزيد >>
بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018 السّاعة 20:11
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: جد مساء اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين كندار ومعتمدية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 شاهد.. رقصة بائع فول في باجة تحوله الى نجم جريدة الشروق ليوم الخميس 01 فيفري 2018 15 معلومة غريبة قد لا تعرفها عن قلب الإنسان الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس... الشابي يرجح خوض "الإتحاد المدني" غمار الإنتخابات في أكثر... الرابطة المحترفة 1: نتائج الجولة 17 بالفيديو.. الوليد بن طلال في ظهور جديد يتحدث عن الصيام...
﻿