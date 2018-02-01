الطبوبي: نحن مع اعادة هيكلة المؤسسات العمومية واصلاحها لا مع التفريط فيها

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أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، في الحمامات، أن الاتحاد يساند إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها وتطويرها بهدف ضمان توازناتها المالية وقدرتها التشغيلية ولا يقبل التفريط فيها مهما كانت "التعلات"، على حد قوله.
وأشار الطبوبي في تصريح لـ(وات) على هامش مشاركته في الملتقى الثاني الذي تنظمه، على مدى يومين، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بالتعاون مع الاتحاد حول "الحوكمة والعمل التشاركي من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي" إلى أن رؤية الاتحاد في هذه المسألة واضحة وتتمثل في تدارس وضعية كل مؤسسة حالة بحالة والبحث عن الحلول التي تلائمها من أجل ضمان ديمومتها، والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها.
وبين أن للاتحاد جملة من الدراسات التي تخص كل المؤسسات العمومية، مجددا الدعوة الى الحكومة إلى الجلوس على طاولة الحوار والنقاش لبحث الحلول الممكنة لكل المؤسسات، وإفرادها بخطط عملية تمكن من تجاوز الصعوبات أو الاخلالات التي تعرفها في ظل تحديد المسؤوليات والادوار المنوطة بكل طرف.
وعبر الامين العام عن الامل في أن يتم التوصل هذه السنة إلى وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع العام، مؤكدا أن الاتحاد غير مستعد لاي حوار يعتمد منطق بيع القطاع العام.
وقال إن تونس في حاجة ماسة إلى الاستقرار الاجتماعي وهو ما يستوجب التعجيل بالدخول في المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية من أجل تعديل المقدرة الشرائية للمواطنين التي ما فتئت تتدهور من سنة إلى أخرى.
وفي تعليقه على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى تونس قال الطبوبي إن "مساعدة تونس وتجربتها الديمقراطية لا يكون بالكلام والوعود"، داعيا فرنسا إلى إعفاء تونس من ديونها. واعتبر أن إقدام فرنسا على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة من شانه أن يكفر عما جرى إبان الحقبة الاستعمارية من استغلال للخيرات التونسية، وسيجعل تونس قادرة على بناء اقتصادها والمواصلة في مسارها الجديد، بحسب قوله.
أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، في الحمامات، أن الاتحاد يساند إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها وتطويرها بهدف ضمان توازناتها المالية وقدرتها التشغيلية ولا يقبل التفريط فيها مهما كانت "التعلات"، على حد قوله.
وأشار الطبوبي في تصريح لـ(وات) على هامش مشاركته في الملتقى الثاني الذي تنظمه، على مدى يومين، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" بالتعاون مع الاتحاد حول "الحوكمة والعمل التشاركي من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي" إلى أن رؤية الاتحاد في هذه المسألة واضحة وتتمثل في تدارس وضعية كل مؤسسة حالة بحالة والبحث عن الحلول التي تلائمها من أجل ضمان ديمومتها، والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها.
وبين أن للاتحاد جملة من الدراسات التي تخص كل المؤسسات العمومية، مجددا الدعوة الى الحكومة إلى الجلوس على طاولة الحوار والنقاش لبحث الحلول الممكنة لكل المؤسسات، وإفرادها بخطط عملية تمكن من تجاوز الصعوبات أو الاخلالات التي تعرفها في ظل تحديد المسؤوليات والادوار المنوطة بكل طرف.
وعبر الامين العام عن الامل في أن يتم التوصل هذه السنة إلى وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع العام، مؤكدا أن الاتحاد غير مستعد لاي حوار يعتمد منطق بيع القطاع العام.
وقال إن تونس في حاجة ماسة إلى الاستقرار الاجتماعي وهو ما يستوجب التعجيل بالدخول في المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية من أجل تعديل المقدرة الشرائية للمواطنين التي ما فتئت تتدهور من سنة إلى أخرى.
وفي تعليقه على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى تونس قال الطبوبي إن "مساعدة تونس وتجربتها الديمقراطية لا يكون بالكلام والوعود"، داعيا فرنسا إلى إعفاء تونس من ديونها. واعتبر أن إقدام فرنسا على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة من شانه أن يكفر عما جرى إبان الحقبة الاستعمارية من استغلال للخيرات التونسية، وسيجعل تونس قادرة على بناء اقتصادها والمواصلة في مسارها الجديد، بحسب قوله.
-
20:36القيروان: القبض على منحرف خطير صادر في شأنه 17 منشور تفتيش
01 فيفري 2018
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018