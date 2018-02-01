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بعد يومين من إطلاق سراحه: القبض على مشتبه به في قضية إرهابية من اجل إهمال عيال
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الأولى
بعد يومين من إطلاق سراحه: القبض على مشتبه به في قضية إرهابية من اجل إهمال عيال
01 فيفري 2018 | 16:00

مكتب  بنزرت - الشروق او ن لاين –البشير:

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني برفراف من ولاية بنزرت من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر  من اجل إهمال عيال  وذلك بعد يومين من إطلاق سراحه بعد الاشتباه في انضمامه لتنظيم إرهابي  حيث تم إيداعه منذ أسبوعين السجن المدني بالمرناقية  إبان عملية إيقافه من قبل الوحدات الامنية  بولاية الكاف  من اجل  الاشتباه  في انضمامه لتنظيم ارهابي . و رغبته  في الالتحاق بالجماعات الإرهابية  باحد الجبال بالجهة المذكورة .

 

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بعد يومين من إطلاق سراحه: القبض على مشتبه به في قضية إرهابية من اجل إهمال عيال
01 فيفري 2018 | 16:00

مكتب  بنزرت - الشروق او ن لاين –البشير:

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني برفراف من ولاية بنزرت من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر  من اجل إهمال عيال  وذلك بعد يومين من إطلاق سراحه بعد الاشتباه في انضمامه لتنظيم إرهابي  حيث تم إيداعه منذ أسبوعين السجن المدني بالمرناقية  إبان عملية إيقافه من قبل الوحدات الامنية  بولاية الكاف  من اجل  الاشتباه  في انضمامه لتنظيم ارهابي . و رغبته  في الالتحاق بالجماعات الإرهابية  باحد الجبال بالجهة المذكورة .

 

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
السلطة... بحاجة الى ثورة تحمل الرؤية والفلسفة
في الفسفاط أزمة، وفي الإنتاج المرتبط بهذه الثروة هناك أزمة مزدوجة.
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