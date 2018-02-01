بعد يومين من إطلاق سراحه: القبض على مشتبه به في قضية إرهابية من اجل إهمال عيال

مكتب بنزرت - الشروق او ن لاين –البشير:

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني برفراف من ولاية بنزرت من القبض على شخص في العقد الثالث من العمر من اجل إهمال عيال وذلك بعد يومين من إطلاق سراحه بعد الاشتباه في انضمامه لتنظيم إرهابي حيث تم إيداعه منذ أسبوعين السجن المدني بالمرناقية إبان عملية إيقافه من قبل الوحدات الامنية بولاية الكاف من اجل الاشتباه في انضمامه لتنظيم ارهابي . و رغبته في الالتحاق بالجماعات الإرهابية باحد الجبال بالجهة المذكورة .