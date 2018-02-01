زاخو العراقي يتعاقد مع التونسي الشماري

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تعاقد زاخو العراقي لكرة القدم مع المحترف التونسي سيف الدين الشماري لتمثيل الفريق في منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وقال مصدر مقرب من النادي لموقع "كووورة" إن الإدارة أكملت تعاقدها مع اللاعب التونسي سيف الدين الشماري والذي مثل بوقت سابق فريق الشرطة العراقي وخاض منافسات الدوري.

وأشار إلى أن زاخو عانى هشاشة دفاعه ويسعى المدرب الشاب حيدر عبيد لترميم الخط الخلفي من خلال التعاقد مع التونسي الشماري.

يشار إلى أن زاخو يسعى للهروب من المناطق المهددة بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

المصدر: كوووة