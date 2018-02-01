منزل بورقيبة: مواطن يتبرع بقطعة ارض لبناء مدرسة

بنزرت – الشروق اون لاين – حميدة المحمودي:

تحول معتمد منزل بورقيبة " زياد حرز الله" و المندوب الجهوي للتربية بولاية بنزرت الى الارض التي تبرع بها المواطن هشام بن مراد والتي تقدر مساحتها 1300م مربع لإقامة مدرسة بمنطقة الشلاغمية من مدينة منزل بورقيبة.

وخلال هذه الزيارة قدم معتمد الجهة والمندوب الجهوي للتربية الشكر الى هشام بن مراد والى كافة أهله على تبرعه وعلى الحركة النبيلة التي قام بها والتي ستعود بالنفع على أبناء المنطقة.