وزير العدل يفتتح السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد

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أكد وزير العدل غازي الجريبي، اليوم الخميس، لدى إفتتاحه السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد، الناجحين في مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، على أهمية البعد الأخلاقي والقيمي الذي يجب أن يتحلى به قاضي المستقبل، باعتباره المؤتمن على حقوق الناس والساهر على تطبيق القانون.
وشدد الجريبي، على ضرورة أن يتسلح القاضي بالعزيمة والإجتهاد في العمل ليكون بمثابة القوة الفاعلة في المجتمع، بما يحقّق قضاء عادلا وناجزا وناجعا، نظرا لقيمة هذه المبادئ السامية في إرساء لبنات الدولة الديمقراطية التي تسير على نهجها تونس.
ودعا الملحقين الجدد، إلى مواصلة التألق والمثابرة بعد ما أثبتوه من تميز واقتدار في المناظرة الأخيرة، في ظل حرص الوزارة واللجنة العلمية للمناظرة على أخذ كل الاحتياطات لضمان الشفافية والنزاهة، في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وفق بلاغ للوزارة.
كما ذكّر بما شهدته الفترة الأخيرة من تطوير للبنية التحتية لعدد من المحاكم، إلى جانب الشروع في تعزيز التجهيزات وتوفير المعدات الإعلامية التي سيكون لها بالغ الأثر في الارتقاء بأداء المنظومة القضائية، خاصة بعد الشروع في تنفيذ برنامج العدالة الرقمية ( 2017-2020)، والذي من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في منظومة العدالة بالبلاد التونسية.
وتطرق الوزير كذلك، إلى ترسانة القوانين التي تمت المصادقة عليها لتطوير المنظومة القانونية، فضلا عن جهود اللجان المكوّنة صلب الوزارة، والتي تضم عديد الكفاءات والخبرات من مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة القضائية لمراجعة المجلات القانونية، مراجعة جذرية تتوافق مع مقتضيات الواقع و مستجداته ومتطلباته.
وتولى بالمناسبة كل من مدير عام المعهد الأعلى للقضاء كاظم زين العابدين، ووكيل الدولة العام مدير عام المصالح العدلية وعماد الدرويش، تقديم مداخلتين تضمنتا تأكيدا على دور المعهد في إكساب الملحقين القضائيين عديد المهارات والقدرات العملية التي من شأنها أن تنضاف إلى مكتسباتهم العلمية، لتكوين جيل من القضاة المتميزين والمتشبعين بأخلاقيات المهنة وقيمها النبيلة.
وقد حضر إفتتاح السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد بالمعهد الأعلى للقضاء (الفوج 29)، عدد من القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحامين والأساتذة الجامعيين والعمداء والإطارات العليا لوزارة العدل .
أكد وزير العدل غازي الجريبي، اليوم الخميس، لدى إفتتاحه السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد، الناجحين في مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، على أهمية البعد الأخلاقي والقيمي الذي يجب أن يتحلى به قاضي المستقبل، باعتباره المؤتمن على حقوق الناس والساهر على تطبيق القانون.
وشدد الجريبي، على ضرورة أن يتسلح القاضي بالعزيمة والإجتهاد في العمل ليكون بمثابة القوة الفاعلة في المجتمع، بما يحقّق قضاء عادلا وناجزا وناجعا، نظرا لقيمة هذه المبادئ السامية في إرساء لبنات الدولة الديمقراطية التي تسير على نهجها تونس.
ودعا الملحقين الجدد، إلى مواصلة التألق والمثابرة بعد ما أثبتوه من تميز واقتدار في المناظرة الأخيرة، في ظل حرص الوزارة واللجنة العلمية للمناظرة على أخذ كل الاحتياطات لضمان الشفافية والنزاهة، في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وفق بلاغ للوزارة.
كما ذكّر بما شهدته الفترة الأخيرة من تطوير للبنية التحتية لعدد من المحاكم، إلى جانب الشروع في تعزيز التجهيزات وتوفير المعدات الإعلامية التي سيكون لها بالغ الأثر في الارتقاء بأداء المنظومة القضائية، خاصة بعد الشروع في تنفيذ برنامج العدالة الرقمية ( 2017-2020)، والذي من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في منظومة العدالة بالبلاد التونسية.
وتطرق الوزير كذلك، إلى ترسانة القوانين التي تمت المصادقة عليها لتطوير المنظومة القانونية، فضلا عن جهود اللجان المكوّنة صلب الوزارة، والتي تضم عديد الكفاءات والخبرات من مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة القضائية لمراجعة المجلات القانونية، مراجعة جذرية تتوافق مع مقتضيات الواقع و مستجداته ومتطلباته.
وتولى بالمناسبة كل من مدير عام المعهد الأعلى للقضاء كاظم زين العابدين، ووكيل الدولة العام مدير عام المصالح العدلية وعماد الدرويش، تقديم مداخلتين تضمنتا تأكيدا على دور المعهد في إكساب الملحقين القضائيين عديد المهارات والقدرات العملية التي من شأنها أن تنضاف إلى مكتسباتهم العلمية، لتكوين جيل من القضاة المتميزين والمتشبعين بأخلاقيات المهنة وقيمها النبيلة.
وقد حضر إفتتاح السنة الدراسية والتكوينية للملحقين القضائيين الجدد بالمعهد الأعلى للقضاء (الفوج 29)، عدد من القضاة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحامين والأساتذة الجامعيين والعمداء والإطارات العليا لوزارة العدل .
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018
-
16:48ماذا في لقاء السبسي والغنوشي؟
01 فيفري 2018