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يوم الخميس 01 فيفري 2018
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أريانة: القبض على خمسة أشخاص مورّطين في سرقة محلّ سكني
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الأولى
أريانة: القبض على خمسة أشخاص مورّطين في سرقة محلّ سكني
01 فيفري 2018 | 15:02

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر تعرّض محلّ سكني إلى السّرقة باستعمال الخلع والاستيلاء من داخله على خزنة حديديّة "كوفر" تحتوي على 04 آلاف دينار و49 صكّ بنكي أبيض، إلى جانب ساعة يدويّة باهظة الثّمن ومضخّمي صوت كبيري الحجم، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بأريانة الشّماليّة يوم 31 جانفي 2018 بعد تعميق التّحرّيات ورصد الصّكوك من القبض على شخص الذي بتفتيشه تمّ العثور بحوزته على 03 صكوك بنكيّة تابعة للمتضّرر.

بالتّحري معه، اعترف أنّه تولّى شراء الصّكوك من لدن شخص آخر مقابل 120 دينارا قصد استغلالها في معاملات تجاريّة بعد تضمينها مبالغ ماليّة متفاوتة وامضاءات مزوّرة وبالقبض على بائع الصّكوك اعترف بما نسب صحبة شركائه بما فيهم المورّط الرّئيسي في عمليّة السّرقة.

بنصب كمين محكم، تمّ القبض على المورّط الرّئيسي في عمليّة السّرقة، إلى جانب شخصين آخرين الذين اعترفوا جميعا بما نسب إليهم وحجز الخزنة الحديديّة بعد إخراجها من داخل بالوعة للصّرف الصّحي و03 صكوك بنكيّة ومضخّمي صوت كبيري الحجم ونظّارتين شمسيّتين باهظتي الثّمن وساعة يدويّة باهظة الثّمن وبعض التّجهيزات المختلفة التّابعة للمتضرّر، إضافة إلى حجز سيّارة استعملت في التّنقّلات وتزوّدت بكميّات هامّة من الوقود باستعمال الصّكوك المسروقة في عديد المناسبات وبعديد الجهات والولايات.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

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أريانة: القبض على خمسة أشخاص مورّطين في سرقة محلّ سكني
01 فيفري 2018 | 15:02

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر تعرّض محلّ سكني إلى السّرقة باستعمال الخلع والاستيلاء من داخله على خزنة حديديّة "كوفر" تحتوي على 04 آلاف دينار و49 صكّ بنكي أبيض، إلى جانب ساعة يدويّة باهظة الثّمن ومضخّمي صوت كبيري الحجم، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بأريانة الشّماليّة يوم 31 جانفي 2018 بعد تعميق التّحرّيات ورصد الصّكوك من القبض على شخص الذي بتفتيشه تمّ العثور بحوزته على 03 صكوك بنكيّة تابعة للمتضّرر.

بالتّحري معه، اعترف أنّه تولّى شراء الصّكوك من لدن شخص آخر مقابل 120 دينارا قصد استغلالها في معاملات تجاريّة بعد تضمينها مبالغ ماليّة متفاوتة وامضاءات مزوّرة وبالقبض على بائع الصّكوك اعترف بما نسب صحبة شركائه بما فيهم المورّط الرّئيسي في عمليّة السّرقة.

بنصب كمين محكم، تمّ القبض على المورّط الرّئيسي في عمليّة السّرقة، إلى جانب شخصين آخرين الذين اعترفوا جميعا بما نسب إليهم وحجز الخزنة الحديديّة بعد إخراجها من داخل بالوعة للصّرف الصّحي و03 صكوك بنكيّة ومضخّمي صوت كبيري الحجم ونظّارتين شمسيّتين باهظتي الثّمن وساعة يدويّة باهظة الثّمن وبعض التّجهيزات المختلفة التّابعة للمتضرّر، إضافة إلى حجز سيّارة استعملت في التّنقّلات وتزوّدت بكميّات هامّة من الوقود باستعمال الصّكوك المسروقة في عديد المناسبات وبعديد الجهات والولايات.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

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01 فيفري 2018 السّاعة 20:28
أصيب طالبان (شاب ومراهقة) بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا...
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اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018 السّاعة 20:17
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بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
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