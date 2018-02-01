اتحاد الشغل بتطاوين يدعو الى اضراب حضوري بجميع الحضائر المنتصبة بصحراء الجهة‎

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تطاوين- الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
اصدرت شركة الجنوب للخدمات بتطاوين قرار بالطرد في حق 10 عمال اصيلي الجهة ليتم تعويضهم بمنتدبين جدد مما اثار حالة احتقان في صفوف كافة عملة حضائر شركات النفط المنتصبة بالصحراء والذين باتوا مهددين مثل زملائهم بشبح الطرد والبطالة، وفق اعتقادهم.
وتفيد المعلومت التي تحصلنا عليها، ان هؤلاء العمال تم انتدابهم بصفة رسمية منذ مارس 2014 بشركة وينستار التي اغلقت ابوابها وغادرت الصحراء، مؤخرا، ليتم الحاقهم باحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الخدمات للجنوب.
وعلى هذه الخلفية، دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين كافة العمال بالحضائر المنتصبة بالصحراء بتنفيذ اضراب حضوري لمدة ثلاثة ايام بداية من 12 من فيفري الجاري، مطالبا في بيان صادر عنه شركة الجنوب للخدمات والشركات المتعاقدة معها والسلط المعنية بالعدول عن قرار الطرد التعسفي لهؤلاء العمال وصرف الزيادة في الاجور بعنوان 2014 ومراجعة جميع العقود المبرمة بين الشركة والمستفيدين من خدماتها.
وللتذكير، فقد تراجع الاتحاد الجهوي للشغل في مناسبة سابقة عن دعوته الى هذا الاضراب بعد ان تم تجميد قرار الطرد وتعهدت الشركة التونسية للانشطة البترولية بالتدخل لحلحلة هذا الاشكال.
تطاوين- الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
اصدرت شركة الجنوب للخدمات بتطاوين قرار بالطرد في حق 10 عمال اصيلي الجهة ليتم تعويضهم بمنتدبين جدد مما اثار حالة احتقان في صفوف كافة عملة حضائر شركات النفط المنتصبة بالصحراء والذين باتوا مهددين مثل زملائهم بشبح الطرد والبطالة، وفق اعتقادهم.
وتفيد المعلومت التي تحصلنا عليها، ان هؤلاء العمال تم انتدابهم بصفة رسمية منذ مارس 2014 بشركة وينستار التي اغلقت ابوابها وغادرت الصحراء، مؤخرا، ليتم الحاقهم باحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الخدمات للجنوب.
وعلى هذه الخلفية، دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين كافة العمال بالحضائر المنتصبة بالصحراء بتنفيذ اضراب حضوري لمدة ثلاثة ايام بداية من 12 من فيفري الجاري، مطالبا في بيان صادر عنه شركة الجنوب للخدمات والشركات المتعاقدة معها والسلط المعنية بالعدول عن قرار الطرد التعسفي لهؤلاء العمال وصرف الزيادة في الاجور بعنوان 2014 ومراجعة جميع العقود المبرمة بين الشركة والمستفيدين من خدماتها.
وللتذكير، فقد تراجع الاتحاد الجهوي للشغل في مناسبة سابقة عن دعوته الى هذا الاضراب بعد ان تم تجميد قرار الطرد وتعهدت الشركة التونسية للانشطة البترولية بالتدخل لحلحلة هذا الاشكال.
-
20:28إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس الامريكية
01 فيفري 2018
-
20:17اعلان طبرقة للتعايش الديني
01 فيفري 2018
-
20:11بين كندار والنفيضة: تصادم عدد من السيارات يخلف بعض الإصابات
01 فيفري 2018
-
20:01قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
01 فيفري 2018
-
-
19:46حفل عيد ميلاد يرسم رواية جديدة لمستقبل رونالدو
01 فيفري 2018
-
19:30وزير العدل يستقبل رئيسة مجلس القضاء العدلي
01 فيفري 2018
-
19:26مجموعة العمل المالي: إعادة تصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"
01 فيفري 2018
-
19:08جندوبة: يوم تنشيطي موجه للأطفال
01 فيفري 2018
-
-
18:50يوسف الشاهد: تجديد التحالف بين تونس وفرنسا
01 فيفري 2018
-
18:41استقالة ثالث أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية
01 فيفري 2018
-
18:25بعد غد السبت: إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء بهذه المناطق من العاصمة
01 فيفري 2018
-
-
17:56النصر السعودي يتسلم البطاقة الدولية لفرجاني ساسي
01 فيفري 2018
-
17:49ماكرون: اذا فشلت تونس الآن فإن مسار 7 سنوات يفشل
01 فيفري 2018
-
17:31القبض على "وزير النفط" بتنظيم "داعش" الارهابي بالعراق
01 فيفري 2018
-
17:21بالفيديو: ماكرون يتجول في قلب العاصمة ..وهذا ما طلبه التونسيون منه
01 فيفري 2018
-
17:03ريال مدريد يقدم خدمة مجانية لصلاح وإيكاردي
01 فيفري 2018
-
16:48ماذا في لقاء السبسي والغنوشي؟
01 فيفري 2018