اتحاد الشغل بتطاوين يدعو الى اضراب حضوري بجميع الحضائر المنتصبة بصحراء الجهة‎

تطاوين- الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

اصدرت شركة الجنوب للخدمات بتطاوين قرار بالطرد في حق 10 عمال اصيلي الجهة ليتم تعويضهم بمنتدبين جدد مما اثار حالة احتقان في صفوف كافة عملة حضائر شركات النفط المنتصبة بالصحراء والذين باتوا مهددين مثل زملائهم بشبح الطرد والبطالة، وفق اعتقادهم.

وتفيد المعلومت التي تحصلنا عليها، ان هؤلاء العمال تم انتدابهم بصفة رسمية منذ مارس 2014 بشركة وينستار التي اغلقت ابوابها وغادرت الصحراء، مؤخرا، ليتم الحاقهم باحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الخدمات للجنوب.

وعلى هذه الخلفية، دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين كافة العمال بالحضائر المنتصبة بالصحراء بتنفيذ اضراب حضوري لمدة ثلاثة ايام بداية من 12 من فيفري الجاري، مطالبا في بيان صادر عنه شركة الجنوب للخدمات والشركات المتعاقدة معها والسلط المعنية بالعدول عن قرار الطرد التعسفي لهؤلاء العمال وصرف الزيادة في الاجور بعنوان 2014 ومراجعة جميع العقود المبرمة بين الشركة والمستفيدين من خدماتها.

وللتذكير، فقد تراجع الاتحاد الجهوي للشغل في مناسبة سابقة عن دعوته الى هذا الاضراب بعد ان تم تجميد قرار الطرد وتعهدت الشركة التونسية للانشطة البترولية بالتدخل لحلحلة هذا الاشكال.